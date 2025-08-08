Bu kavga böyle bitmeyecek! Bir gün o da kuzeniyle 'kapışmak' zorunda kalacak

Haberin Devamı

Yine de iki kardeş zorunlu olmadıkları sürece birbirlerini görmediler bile... Yan yana gelmeleri gereken yerlerde de tek kelime konuşmadılar...

Günün birinde Galler Prensi William kral olarak tahta çıktığında aile içinde taşlar bir kez daha yerinden oynayacak... Neler olacağını zaman gösterecek zaten.

Ama görünüşe göre William ile Harry arasındaki bu gerilim, iki kardeşin kız çocuklarına da geçecek...

BİR TAÇ YÜZÜNDEN GERİLİM YAŞAMALARI OLASI

Bunun nedeni de düşman kardeşlerin anneleri Prenses Diana'nın Charles ile evlendiği gün bile başından eksik etmediği Spencer aile tacı.

29 Temmuz 1981 günü yapılan düğünde Diana'nın kullandığı o taç o gün herkesi şaşırtmıştı zaten. Çünkü beklenti Diana'nın, İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki taçlardan birini kullanmasıydı... Ama öyle olmadı.

Diana kendi ailesine ait 400 bin sterlin değerindeki Spencer tacını kullandı.

Diana hayattayken zaman zaman bu taçla bazı etkinliklere katıldı. Onun ölümünden sonra da aile üyeleri tarafından nadir olarak kullanıldı o ünlü taç.

Uzmana göre Charlotte, İngiliz kraliyet ailesinin içinde yaşadığı için Spencer tacına daha yakın görünüyor.





Amcasının kızı Lilibet ise kraliyet ailesinin aktif üyelerinden değil. Onlardan uzakta büyüyor. O yüzden her ne kadar ilk bakışta Diana'nın torunu olduğu için kuzeniyle eşit hakkı varmış gibi görünse de pratikte öyle bir durum söz konusu değil.

GELECEKTE YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKABİLİR

Ama yapılan yorumlara bakılırsa gelecekte o ünlü taç daha fazla gün yüzüne çıkabilir... Bunun için Galler Prensesi Kate ile Galler Prensi William'ın kızı Charlotte'un büyüyüp yetişkin olması gerekiyor... Tek koşul bu.

Ama tacı gelecekte kullanabilecek tek kişi Charlotte değil... Aynı şekilde kuzeni yani Harry ile Meghan Markle'ın kızı Lilibet de babaannesinin tacını kullanma konusunda hak sahibi.

Her ne kadar İngiltere'de yaşadığı ve kraliyet ailesinin üst düzeyine mensup olduğu için Charlotte'un şansı yüksek görünse de Lilibet de aynı hakka sahip olabilir günün birinde. Hatta yapılan yorumlara göre iki kuzen arasında bir gerilim bile yaşanabilir.

Mücevher uzmanı Maxwell Stone bu konuda Daily Express Gazetesi'ne bir açıklama yaptı.

Buna göre Prenses Charlotte'un da, hükümdarın torunu olduğu için ABD'de yaşamasına rağmen "prenses" unvanı taşıyan Charlotte'un da Spencer aile tacını günün birinde yetişkin genç kadınlar olarak kullanmaları mümkün.

BÜYÜK DAYININ İZİN VERMESİ GEREK

Ama bunun için de bazı "kilit" noktalar var. Söz konusu tac İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonuna ait değil. Yani Spencer ailesinin...

Büyük olasılıkla da ailenin başı olarak Diana'nın kardeşi Charles'ın mülkiyetinde.

Onun yorumuna göre bu nefes kesen güzellikteki tacı Charlotte'un kullanması daha büyük bir olasılık...

Çünkü Charlotte, "çekirdek" kraliyet ailesinin önemli bir figürü ve babaannesinin mirasını çok belirgin bir şekilde temsil ediyor. Bu yüzden Spencer tacı, gelecekteki özel bir gün en çok da bir düğün için uygun olduğunu söylemek mümkün.

LILIBET'İN ŞANSI DAHA DÜŞÜK: Maxwell, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında Lilibet de ilk bakışta Diana'nın torunu olduğu için aynı haklara sahip görünüyor. Ama onun kraliyet ailesiyle bağları Charlotte kadar kuvvetli değil. Geleneksel olarak kraliyek çemberinin dışında büyüyor. Bu da onun bu değerli taca ulaşma şansını düşürebilir."





Spencer ailesinin değerli tacı son olarak 2018 yılında Diana'nın yeğeni Celia McCorquodale tarafından kullanıldı. Genç kız, aile tacını gelinliğinin duvağı üzerine yerleşirdi.