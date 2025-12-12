Bu kara lekeden kurtulmak kolay deÄŸil... Resmi gÃ¶reve gidip beÅŸ yÄ±ldÄ±zdÄ± otelde kaldÄ±... Sadece dÃ¶rt gÃ¼nde 40 hayat kadÄ±nÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

Haberin DevamÄ±

Kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Entitled: The Rise and Fall of the House of York (Ä°simsiz: York Evinin YÃ¼kseliÅŸi ve DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼) adlÄ± kitabÄ±yla tanÄ±nan biyografi yazarÄ± Andrew Lownie, artÄ±k prens unvanÄ± bile taÅŸÄ±mayan hatta oturduÄŸu evden bile atÄ±lan Andrew Mountbatten Windsor ile ilgili dudak uÃ§uklatan bir iddiayÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

4 GÃœNDE 40 HAYAT KADINI

Lownie'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Andrew, 2001 yÄ±lÄ±nda Tayland'da resmi bir gÃ¶revde bulunduÄŸu sÄ±rada bile dÃ¼zgÃ¼n davranmadÄ±. Andrew, bu Ã¼lkede ticaret elÃ§isi olarak bulunurken dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re iÃ§inde tam 40 tane hayat kadÄ±nÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±. O sÄ±rada da elÃ§ilik yerine beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde kalmayÄ± tercih etti.

Biyografi yazarÄ± Lownie ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Andew Ã¼lkesini temsil ediyordu. ElÃ§ilik yerine beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otelde kalmakta Ä±srarcÄ± oldu. DÃ¶rt gÃ¼n iÃ§inde 40 hayat kadÄ±nÄ± getirdi. Onlarla baÄŸlantÄ± kurulmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olan diplomatlar da vardÄ±."

Lownie'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Tayland kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi de dahil olmak Ã¼zere birden fazla kaynak bu konuda konuÅŸulanlarÄ± doÄŸruladÄ±.

YazarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re artÄ±k unvanlarÄ± da elinden alÄ±nan, eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson ile oturduÄŸu evden kovulan Andrew'nun Ä°ngiltere yerine yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±nmak istediÄŸi de sÃ¶yleniyor.

BU TÃœR SKANDALLAR Ä°NGÄ°LTERE'DE DE YAÅžANDI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Andrew'nun bu tÃ¼rden skandallarÄ± daha Ã¶nce de sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geldi. Hatta bu konuda bir belgesel bile yapÄ±ldÄ±.

Cezaevinde Ã¶len seks ticareti suÃ§lusu Jeffrey Epstein ve onunla aynÄ± suÃ§tan mahkumiyet alan Ghislaine Maxwell ile yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bilinen Prens Andrew hakkÄ±nda ortaya atÄ±lan skandal iddialar sadece bunlunla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil.

Daha Ã¶nceki yÄ±l hazÄ±rlanan bir belgeselde Andrew'nun kraliyet ailesinin olanaklarÄ±ndan faydalandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde de benzer tavÄ±rlar sergilediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Andrew'nun, Epstein ve Maxwell ile iliÅŸkisini inceleyen Prince Andrew: Banished (Prens Andrew: SÃ¼rgÃ¼n EdilmiÅŸ) adlÄ± belgesele konuÅŸan eski koruma gÃ¶revlisi Paul Page onunla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddialarda bulundu.

1998 ile 2004 arasÄ±nda gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Page, Prens Andrew'nun odasÄ±na giren kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± hesap etmenin zor olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Belgeselde Paul Page'in yanÄ± sÄ±ra saray Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, gazeteciler, sarayÄ±n basÄ±n sorumlusu, Andrew'nun sosyal Ã§evresinden kiÅŸilerin tanÄ±klÄ±klarÄ±na da yer veriliyor. Hatta, Andrew'nun hukuk ekibinin bazÄ± eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da tanÄ±klÄ±klarÄ±yla belgesele katkÄ±da bulundu.

Â 'HER GÃœN FARKLI BÄ°RÄ° GELÄ°RDÄ°'

Eski koruma gÃ¶revlisi Paul Page'in ifadesine gÃ¶re Prens Andrew'nun yatak odasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ã¶zel odalarÄ±na onu ziyaret bahanesiyle giren kadÄ±nlarÄ±n haddi hesabÄ± yoktu.

Page "AramÄ±zda, Andrew'nun yatak odasÄ±na dÃ¶ner bir kapÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi konusunda ÅŸakalaÅŸÄ±rdÄ±k. Her gÃ¼n farklÄ± biri onu gÃ¶rmek iÃ§in gelirdi. Her seferinde baÅŸka bir kadÄ±n gelirdi" dedi.

Page'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir keresinde bir kadÄ±n geldi ve gÃ¶revlilere Prens Andrew'yu gÃ¶rmek iÃ§in orada olduÄŸunu sÃ¶yledi. Fakat gÃ¶revli bu konuda onay almadan onun iÃ§eri girmesine izin vermeyeceÄŸini belirtti.

Memur; Andrew'nun ekibinden birisi kendisini arayÄ±p durumu doÄŸrulamadÄ±kÃ§a kadÄ±nÄ± iÃ§eri almayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Belgeselde Paul Page olayÄ±n geri kalanÄ±nÄ± da anlattÄ±.

SonuÃ§ olarak Andrew memuru aradÄ± ve telefonda onunla nasÄ±l yÃ¼ksek sesle konuÅŸtuÄŸunu herkes duydu. Ä°ddiasÄ±na gÃ¶re Andrew, telefondaki gÃ¶revliye "Seni ÅŸiÅŸman domuz, eÄŸer misafirimin iÃ§eri gelmesine izin vermezsen ben oraya geleceÄŸim" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Bunun Ã¼zerine bu gizemli kadÄ±nÄ±n, Andrew'nun odasÄ±na gitmesine izin verildi.

'BÄ°R ZORBAYDI: Page, bir kraliyet ailesi Ã¼yesinin, maaÅŸ Ã¶dedikleri, kendilerini korumakla gÃ¶revli kiÅŸilere daha nazik, terbiyeli ve saygÄ±lÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼leceÄŸini belirtip "Ama Andrew'da bunlarÄ±n hiÃ§biri yoktu. O korkunÃ§ bir insandÄ±. Tam bir zorbaydÄ±" diye sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Andrew, eski karÄ±sÄ±yla birlikte yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamak istiyor.