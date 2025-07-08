Bu kadarı peri masallarında bile yok: Ünlü aile kızını gösterişli bir törenle evlendirmişti... Gelinliğini annesi giydirmiş!

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Bu yılın haziran ayında da dünyanın dikkatini çeken gösterişli bir düğün töreni yapıldı. Aslına bakılırsa bu bir tür kraliyet düğünüydü..

Her ne kadar gelinin babası tahtını ve tacını çoktan kaybetmiş olsa da sonuç olarak bir "veliaht prens" ti... Dolayısıyla gelin de bir "prenses". Ama tacı yoktu o başka.

Yine de birçok taçlı prensesi bile kıskandıracak bir düğünde iki yıl önce nişanlandığı sevdiğiyle evlenip yuvasını kurdu.

Düğünün üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra da o gösterişli törenin perde arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İman, düğününde Elie Saab tasarımı gelinlik giydi.. Çiçeği burnunda gelin, düğüne hazırlık aşamasında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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İman'ın gelinliğini giymesine modaevinden bir görevlinin yanı sıra annesi Yasmine de yardımcı oldu.





Yasmine Pehlevi, kızını emin ellere teslim ettikten sonra geriye çekilip bu heyecanlı hazırlığı gülümseyerek izledi.





Gelin İman'ın makyajını da işinin ehli bir ekip yaptı.

DEVRİK ŞAH'IN VELİAHTI KIZINI EVLENDİRDİ

Bu sözünü ettiğimiz gelin İran'ın eski şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu Rıza ile eşi Yasmine'in üç kızından biri olan İman..

İman Pehlevi, iki yıl önce Amerikalı iş insanı Bradley Sherman ile bir kumsalda gözyaşları içinde nişanlanmıştı... Geçtiğimiz haziran ayında da ABD'de gayet gösterişli bir törenle hayatlarını resmen birleştirdi iki genç.

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Ailesinin tacı ve tahtı olmasa da teknik olarak "prenses" olarak anılan ama elbette ABD'de bambaşka bir hayatı olan İman, törene nasıl hazırlandığını, gelinliğini nasıl giydiğini, makyajının nasıl yapıldığını gösteren bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

İman ile Bradley'in evlenmesiyle hayatının bir bölümü masal gibi güzelliklerle bir bölümü de acılarla dolu geçen İran'ın eski imparatoriçesi Farah Diba da torununun mürüvvetini görmüş oldu.

İKİ YILDIR BU DÜĞÜNÜ BEKLİYORLARDI

İman Pehlevi ile Bradley Sherman'ın düğününe dönecek olursak... ABD'de yaşayan çift bundan iki yıl önce kumsalda düzenlenen bir törenle nişanlandı.

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İman Pehlevi, bir süredir birlikte olduğu Bradley Sherman, kırmızı gül yaprakları arasında önünde diz çöküp evlenme teklif edince mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

Aradan geçen zaman içinde düğün hazırlıklarını sürdüren İman Pehlevi ile Bradley Sherman, geçen mayıs ayında New York'ta resmi nikah kıydı....

İki genç dün gece de düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Gelin İman ve yakın arkadaşları tören sırasında çekilen bir dizi fotoğrafı Instagram sayfalarında paylaştı.

GELİNLİĞİNİN ÜZERİNDEKİ İŞLEMELER DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki İman Pehlevi düğünü için sade ama şık bir gelinlik tercih etti.

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Düşük omuzlu gelinliğinin bel kısmındaki fiyonk dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Gelinliğin üzeri ve duvağın kenarları ise el işlemesi desenlerle süslüydü..

Uzun saçlarını sade bir şekilde yarım topuz yapan İman'ın nişan yüzüğü, bir bilezik ve bir çift küpe dışında takı takmaması da gözden kaçmadı.

İman babasıyla el ele damada doğru ilerlerken gelinliğinin üzerine giydiği bir parçayla farklı bir görünüm sergiledi.

Sonrasında da üzerindeki uzun kollu parçayı çıkarıp düşük omuzlu kısmıyla devam etti geceye.

Eğlence kısmında ise İman daha farklı bir kıyafetle konukların arasındaydı.

Damat Bradley Sherman ise bu özel gününde siyah takım elbise giydi.

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ACILARLA DOLU HAYATININ BÜYÜK MUTLULUKLARINDAN BİRİ

Ailece ülkeden ayrıldıkları 1979 yılından bu yana hayatını ABD ve Fransa'da sürdüren 86 yaşındaki Farah Pehlevi'nin hayatta kalan iki çocuğundan biri olan büyük oğlu Rıza Pehlevi ile eşi Yasmine Pehlevi'nin üç kızından ortancası İman, iki yıl önce nişanlandığı Amerikalı Bradley Shermah ile evlendi.

Babası 'devrik' şahın en büyük oğlu yani veliahtı olduğu için teknik olarak prenses olan İman ile bir teknoloji firmasının CEO'su olan Sherman'ın düğünü Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

Kelimenin tam anlamıyla "peri masalı" gibi olan düğünden önce genç çift, New York'ta resmi nikah kıydırmıştı.

İran'ın eski imparatoriçesi Farah Diba, torunu İman'ın mürüvvetini gördü. Farah Pehlevi, torun İman ve damatları Bradley ile o mutlu günün anısına bu pozu verdi.

Gözden Kaçmasın Taçsız prenses böyle evlendi Haberi görüntüle





DÜĞÜN PARİS'TE YAPILDI

Gelin ve damadın aile üyeleri ve arkadaşları da tören için Paris'e gitti... 'Taçsız prenses' İman Pehlevi tören için Elie Saab tasarımı bir gelinlik giydi.

Gelin İman, kız kardeşleri Noor ile Farah ve anneleri Yasmine düğünde çekilen fotoğrafları bol bol sosyal medya hesaplarından paylaştı.

31 yaşındaki İman Pehlevi düğünü için sade ama şık bir gelinlik tercih etti.

Düşük omuzlu gelinliğinin bel kısmındaki fiyonk dikkat çeken ayrıntılardan biriydi. Gelinliğin üzeri ve duvağın kenarları ise el işlemesi desenlerle süslüydü..





ÇEŞİT ÇEŞİT KIYAFET GİYDİ

Uzun saçlarını sade bir şekilde yarım topuz yapan İman'ın nişan yüzüğü, bir bilezik ve bir çift küpe dışında takı takmaması da gözden kaçmadı.

İman babasıyla el ele damada doğru ilerlerken gelinliğinin üzerine giydiği bir parçayla farklı bir görünüm sergiledi.

Sonrasında da üzerindeki uzun kollu parçayı çıkarıp düşük omuzlu kısmıyla devam etti geceye. Eğlence kısmında ise İman daha farklı bir kıyafetle konukların arasındaydı.

Damat Bradley Sherman ise bu özel gününde siyah takım elbise giydi.

Bu mutlu gününde 62 yaşındaki büyük oğlu Rıza ile gelini Yasmine'i yalnız bırakmayan Farah Pehlevi'nin yüzü de gülüyordu. Aslına bakılırsa onun hayatı da tıpkı filmlere ya da romanlara konu olacak türden..