Bu kadarı kimsenin aklına gelmez... Kocamdan boşanırsam diye hazırlıklara başladı... Ekibi kapı kapı dolaşıyor

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Suits dizisiyle yıldızını parlatan Markle, Harry hayatına girdikten sonra hiç düşünmeden mesleğini elinin tersiyle bir kenara itti. 2018 yılında Harry ile evlendikten sonra da onun için yeni bir hayat başladı zaten.

Düğünün ardından Meghan Markle, Prens Harry ile birlikte Londra'da İngiliz kraliyet ailesinin üst düzey üyelerinden biri olarak görevlerini sürdürdü. Ama 2020 yılında Meghan ile Hary, dünyayı şoke eden bir kararla aileden ayrılıp ABD'ye taşındı.

Ondan sonra yaşananlar ise filmlere ya da romanlara konu olacak türden

HAKLARINDAKİ İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Meghan ile Harry, son dönemde birbirinden ilginç olaylar ve iddialarla gündeme geliyor.

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Ortak çalışmaları hayal kırıklığı yaratınca tek başlarına iş dünyasına devam kararı aldı çift. Bu kapsamda Meghan bir dijital platform için ev idaresi, yemek ve bahçecilik programı hazırlamaya başladı.

Programın yayını Los Angeles yangınları yüzünden mart ayına bırakıldı.

Harry de Markle ile birlikte kurduğu aile şirketinde kendine düşenleri yerine getiriyor.

Ama Markle ve Prens Hary ile ilgili olarak aylardır ortada dolaşan bazı söylentiler de var. Bunlara göre çiftin evliliği çok da iyi gitmiyor.

Hatta bir ara Harry'nin karısı ve çocuklarından arı kalıp kafa dinlediği bir otel odası tuttuğu bile konuşulmuştu.

'BOŞANIP DA KİTAP YAZSAM OKUNUR MU?'

Elbette Meghan ile Harry'nin boşanması o kadar da kolay değil. Görünüşe göre öyle bir durum da olmayacak.

Ama yine de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Son birkaç gündür ortada dolaşan söylentilere göre Meghan Markle'ın ekibi sanki boşanma olacakmış gibi hazırlıklara başladı bile.

Daha doğrusu bu konuda bir piyasa araştırmasına çıktı.

Vanity Fair dergisine adı açıklanmayan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Markle'ın ekibi bir yayıneviyle boşanma sonrası bir kitap hakkında görüşme yaptı.

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Ortada bir boşanma ve onunla ilgili yazılmış bir kitap olmadığını belirtelim.

Ama yine de Markle'ın ekibi, adı açıklanmayan bir yayınevi ile görüşüp "Harry'den boşanma sonrası yazılacak bir kitabın ilgi görüp görmeyeceği konusunda nabız yoklaması yaptı.

BU İDDİALAR ÇOK DA BOŞUNA DEĞİL

Bu iddia ortaya ilk atıldığında akıllara Meghan Markle'ın ilk eşi Trevor Engelson geldi. Ama yine kaynaklara bakılırsa piyasa araştırmasına girişilen kitap fikrinin onunla bir ilgisi yok.

İlgi görüp görmeyeceği ölçülen varsayımsal kitap Prens Harry ile Meghan Markle'ın boşanması üzerine...

Aslına bakılırsa bu boşanma sonrası kitap konusunun güdeme gelmesi de boşuna değil. Çünkü bundan bir süre önce Meghan ile Harry'nin evliliklerinde sorunlar yaşadığı ileri sürülüyordu.



Kraliyet ailesi üyelerini uzun yıllardır takip eden Angela Levin''e göre Harry ile Meghan'ın profesyonel dünyadaki ilişkisi zaten kötü. Yani birlikte kurdukları ve başlarda birlikte yaptıkları işler bekledikleri etkiyi yaratmadı.

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Bu durum da özel ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

Ama diğer yandan Archie ve Lilibet adında iki çocukları olan çift, bu boşanma söylentileri hakkında konuşmamayı tam tersine el ele göz göze aşk pozları vermeyi sürdürüyor.

Sadece bir kez Prens Harry katıldığı bir etkinlikte bu söylentileri "Şu an kadar 10 ya da 12 kez boşandıklarını" şaka yollu söyleyerek yalanlamıştı.

Meghan Markle, ilk evliliğini 2011 ile 2014 arasında Trevor Engelson ile yaptı.