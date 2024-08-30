Sosyeteyi sarsan yasa dışı aşk: Kocamın servetine konmak için ondan hamile kaldı!

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İşte son aylarda tam da böyle bir ünlü kişi gündemin merkezine oturmuş durumda. Bunun da elbette bir nedeni var...

Bu ünlü iş insanı, yıllardır süren evliliğini bitirmek istiyor ama bu amacına bir türlü ulaşamıyor. Çünkü karısı onunla resmen boşanmamak için bin dereden su getiriyor.

Öte yandan bu ünlü ve çok büyük bir servete sahip iş insanının bir de yarı yaşında bir nişanlısı var.

Özetle daha resmen boşanmadı ama çoktan başka bir kadınla nişanlandı. Üstelik de o genç nişanlı, iş insanından hamile!

Kısaca söylemek gerekirse, tam da entrikalarla dolu bir TV dizisi gibi yaşananlar.

Bütün bunlara ek olarak bir de iş insanının, boşanmaya çalıştığı eşi çarpıcı bir iddiada bulundu: O genç kadın, kocamın servetine konmak için ondan hamile kaldı!

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SON DÖNEMİN EN KARMAŞIK AŞK ÜÇGENİ

Bir bakalım kim bu sözünü ettiğimiz ünlü iş insanı...

Aslında onu hiç tanımayanlar bile son dönemde magazin sayfalarında adı sık sık geçen John Paulson'ın kim olduğunu çoktan öğrendi.

68 yaşındaki Paulson, 2000 yılında Jenny Paulson ile bir evlilik yaptı. Bu evliliği sırasında da iki tane çocuk sahibi oldu.

Zaten evliliğin hiç iyi gitmediği bir sırada 36 yaşındaki Alina de Almeida ile tanıştı. İkili, aradaki yaş farkını hiç önemsemeden birbirlerine aşık oldu. Hatta nişanlandılar bile.

Öte yandan Paulson'ın kağıt üzerinde hala evli olduğu Jenny ise ondan boşanmaya bir türlü yanaşmıyor.

Ünlü iş insanı John Paulson, resmi karısı Jenny'den boyanmadan genç sevgilisi Alina ile nişanlandı. Üstelik bir de bebek bekliyor.





'KOCAMIN SERVETİNE KONMAK İÇİN ONDAN HAMİLE KALDI'

Geçtiğimiz haftalarda John Paulson ile Alina de Almeida, bir bebek beklediklerini bile duyurdu. Özetle, çift bütün sorunlara rağmen birlikte bir aile kurmak üzere.

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Alina'nın hamileliğinin duyulmasından sonra da o zamana kadar suskunluğunu koruyan Paulson'ın boşanmaya çalıştığı karısı Jenny, çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Alina de Almeida'nın, kocasının 5.1 milyar dolarlık servetine el koymak için ondan hamile kaldığını ileri sürdü.

Açılan davanın belgelerine göre Jenny Paulson'ın avukatı, Alina de Almeida'nın hamile kalarak ünlü iş insanının büyük servetine erişim hakkı kazandığını ileri sürdü.

Üstelik bu şekilde John Paulson'ın eşi Jenny ile evliliğinden dünyaya gelen iki genç kızını da yeni doğacak bebekle karşı karşıya getirdiğini savundu.

KARISININ DA HEDEFİ ÜNLÜ İŞ İNSANININ SERVETİ

Jenny Paulson'ın kolayca boşanmamak için direnmesinin en önemli nedenlerinden biri de iş insanının serveti aslında.

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Onun iddiasına göre ünlü iş insanı bilinenden daha fazla bir servetin sahibi. Hamilelik duyuluncaya kadar Jenny, alacağı tazminatı yükseltmek için bu gizli servetin peşine düşmüştü.

Fakat şimdi John Paulson'ın genç sevgilisinden doğacak bebek de bu işin içine karıştı.

Bir kaynak "Paulson boşanma davası sırasında evlilik dışı bir bebeğe sahip olmanın kız arkadaşına maddi fayda sağlayabileceğini düşünmemiş olabilir mi?" diye sordu.

'BU PLANLI BİR HAMİLELİK'

Jenny'nin açtığı davada John Paulson'ın henüz resmi olarak evliyken başka biriyle hayat kurmaya çalışmasının aile birliği yasasını ihlal etmek olduğu ileri sürüldü.

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Paulson çiftinin boşanma davasını daha çok karmaşık hale getiren doğmamış bebek ayrıntısına bakarsak...

Paulson ile nişanlısı Alina de Almeida, bir bebek beklediklerini kısa bir süre önce açıkladı.



Page Six'e konuşan Alina de Almeide "İkimiz de çok heyecanlıyız. Bu bizim planladığımız bir şeydi. O yüzden çok da büyük bir sürpriz olmadı" dedi.

Üç yıldır birlikte olduklarını hatırlatan Alina de Almeida, her zaman bir aile istediğini belirtip "John'un mükemmel bir baba olacağını biliyorum" diye konuştu.

Genç kadın, bebek konusunda kız ya da erkek diye bir tercihleri olmadığını ifade edip "Sadece sağlıklı bir bebeğimiz olmasını istiyoruz" diyerek sürdürdü sözlerini.

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John Paulson ile Alina de Almeida geçtiğimiz nisan ayında nişanlandıklarını ilan etmişti.

DONALD TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ: Bu arada küçük bir not... John Paulson, yeniden ABD Başkanı olmak için mücadele eden Donald Trump'ın kampanyasının da en büyük destekçilerinden biri. Paulson ile de Almeida, geçtiğimiz günlerde Trump'ın kampanyası için 50 milyon dolardan fazla bağış toplanan bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.





KARISI BOŞANACAKLARINI MAGAZİN BASININDAN ÖĞRENDİ

Toplamda 4, 7 milyar dolarlık bir servete sahip olan John Paulson, üç yıl önce karısı Jenny'yi, şu anda nişanlısı olan Alina uğruna terk etti.

İşin ilginç yanı Jenny, kocasının kendisine boşanma davası açtığını magazin basınından öğrendi.

2021 yılında, Paulson'ın eşine boşanma davası açtığı sırada bunun Jenny açısından son derece aşağılayıcı olduğu konuşulmuştu.

'ALINA VE BEN ÇOK MUTLUYUZ'

Milyarder iş insanı John Paulson, boşanma davası açtıktan hemen sonra yaptığı açıklamada "Ne yazık ki evliliğimiz yürümedi.

Boşanmalar oldukça yaygın ama zor. Alina ve ben birlikte çok mutluyuz. Aynı mutluluğu Jenny için de dilerim" diye konuşmuştu.

Görünüşe göre de John Paulson'ın işi hiç kolay değil. Çünkü, onların üç yıldır bitmeyen bu davası daha şimdiden bütün zamanların en pahalı boşanma davası olarak tarihe geçti bile...

Eski çift, şimdi hem milyon dolarlar hem de bu değerdeki mülklerin paylaşımı konusunda büyük bir hukuksal savaşa girişmiş durumda.