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Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden!

Güncelleme Tarihi:

#Angelina Jolie#Brad Pitt#Maria Callas
Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 09:03

Şöyle bir düşünelim... Diyelim ki bir oyuncusunuz... Kelimenin tam anlamıyla bütün enerjinizi, dikkatinizi, vaktinizi hatta kendi kişiliğinizi bile ortaya koyup iddialı bir role hazırlandınız... Bu rol aylar boyunca sizin odak noktanız haline geldi.

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Hele canlandıracağınız karakter gerçekte yaşamış ünlü biriyse...

Sırf hakkını verebilmek için daha önce hiç yapmadığınız şeyleri öğrendiniz. Hatta canlandırdığınız karakterin içine öyle bir girdiniz ki kendi kişiliğinizin parçalanmaya başladığını hissettiniz.  

Bunun sonucunda ne beklersiniz?

Filmin çok izlenmesini hatta sonucunda önemli bir ödül kazanmayı. En azından bu önemli ödüle aday olmayı..

Bu arzu gerçekleşmediği zaman da büyük bir hayal kırıklığı yaşarsınız büyük olasılıkla.

Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden

ANGELINA'YA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
İşte önceki gün açıklanan Oscar adaylıklarının ardından ünlü oyuncu Angelina Jolie de tam anlamıyla böyle bir durumda şimdi iddialara göre ..

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Bunun nedenini açıklamak gerekirse...

Kariyerinin en ciddiye aldığı, en iddialı rollerinden birini üstlendirdiği Maria adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olmayı bekliyordu Jolie.

Opera dünyasının Diva'sı Maria Callas'ı canlandırdığı Maria'daki performansı öylesine büyük beğeni kazandı öylesine yoğun övgüler aldı ki  sadece kendisi değil birçok kişi de onunla aynı beklenti içindeydi.

Jolie, sırf karakterin hakkını vermek için şan dersleri bile almış, opera şarkıları seslendirmeyi öğrenmişti. 

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ONUN OSCAR ALACAĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKANLAR VARDI
Hatta onun bu yıl Oscar heykelini kucaklayacağına kesin gözüyle bakanlar da vardı. 

Ama öyle olmadı... Adaylar açıklandı ve Angelina Jolie'nin elleri boş kaldı. Yani bırakın ödülü kazanmayı, beklendiği gibi aday bile gösterilmedi.

Bu da bu yılın adaylıkları konusunda en çok şaşırtan ayrıntılardan biri oldu.

Yakın çevresinden gelen iddialara ve uzmanların yaptığı yorumlara göre Oscar'a aday gösterilmemek onun için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Ünlü oyuncu kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

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Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden

'BRAD PITT YÜZÜNDEN' YORUMLARI YAPILIYOR
Yapılan yorumlara göre Hollywood'un nüfuzluları, artık Angelina Jolie'den resmen boşanan Brad Pitt'in tarafını tuttuğu için Jolie bu değerli ödüle aday gösterilmedi.

Oysa kariyerinin ilk Oscar ödülünü 25 yıl önce alan Jolie, Maria Callas'ı canlandırırken bu film için kendisinin de röportajlarında söylediği gibi hayatını, ruhunu kısacası her şeyini ortaya koymuştu.

Hatta Callas'ın trajedilerle dolu hayatını iyice anlayıp özümseyebilmek için neredeyse onun ruhuna girmeye çabalamıştı.

Yakınlarının söylediğine göre de bunun etkisinden hala çıkamadığı için ruhsal çalkantılar yaşıyordu.

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Bir kaynak bu durumu Brad Pitt ekibinin iyi olarak yorumladı. Buna göre Brad Pitt orada dururken kimse Angelina Jolie'nin Oscar adaylığı için zaten oy veremezdi.

Çünkü insanlar Brad Pitt'i gerçekten seviyorlar.  Ünlü yıldızın Hollywood'da kayıtsız kalınamayacak bir nüfuzu var.

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Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden

Jolie'nin Maria filmi için "hayatını ortaya koyduğunu" söylememiz de boşuna değil. Bundan birkaç ay önce yakın çevresi hayatı trajedilerle dolu Maria Callas'ı canlandırdığı süreçte Jolie'nin ruh sağlığının da bozulduğunu ileri sürdü. Onlara göre Jolie, kendini rolüne çok kaptırdı ve çekimler bittikten sonra da kendi dünyasına kolayca dönemedi.

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BİR GÖRÜŞE GÖRE DE ADAYLIKLARIN DAĞILIMI GAYET ADİL
Yine iddialara göre Angelina bu ödül için aday gösterilmeyi umutsuzca istiyordu. Akademi'nin kendisini görmezden gelmesi ise onun için bir darbe oldu.

Diğer yandan başka yorumlara göre de kadın oyuncu dalında adaylıklar gayet adil... Çünkü listede ilk kez bu ödüle aday olanlar bile var.

İleri sürülenlere göre Angelina Jolie, bu yıl Oscar adaylığı konusunda hayal kırıklığına uğradı. Ama daha önce iki kez o değerli heykelciği kucakladı. 1999'da Girl, Interrupted ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2013 yılında da insani yardım çalışmaları ve yönettiği In The Land of Blood Honey ile özel bir Akademi Ödülü'ne değer görüldü. 

Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden

YILLARIN OYUNCUSU İLK ADAYLIĞINI ALDI
Hatta yıllarını Hollywood'da geçiren 62 yaşındaki Demi Moore da bunlardan biri.

Zaten onun da Substance adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adayı olması en çok konuşulan konulardan.

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Çünkü Moore da artık emeklilik vakti bile gelmesine rağmen daha önce hiç bu ödüle aday gösterilmemişti.

Bakalım bu yıl ödüller kimlere gidecek ve Hollywood'un o en görkemli gecesinden sonra neler konuşulacak. 

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Maria Callas

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