Bu iş için hayatını ortaya koymuştu... Bir darbe daha yedi: Hep eski kocası yüzünden!

İleri sürülenlere göre Angelina Jolie, bu yıl Oscar adaylığı konusunda hayal kırıklığına uğradı. Ama daha önce iki kez o değerli heykelciği kucakladı. 1999'da Girl, Interrupted ile en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2013 yılında da insani yardım çalışmaları ve yönettiği In The Land of Blood Honey ile özel bir Akademi Ödülü'ne değer görüldü.