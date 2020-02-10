Bu işi Defne çözer

NEDEN KABUL ETMEDİLER

Cengiz Semercioğlu: Bu ilişkinin dedikodusu aylardır ortalıkta geziniyor ama taraflar bir türlü doğrulamamıştı. O kadar süre bu ilişkiyi kabul etmemelerinin altında “Defne-Cem ilişkisini bitiren Serenay” dedikodularının yatması olmasın sakın? Yoksa bir doğruluk mu var bunda? Bunu ancak Defne söyleyebilir bize.

İKİ AYRI UÇ

Onur Baştürk: Doğrusu pek inanmıyordum ilişki yaşadıklarına. Ama bu Atina fotoğrafı durumu belgelemiş oldu. Serenay cephesinden bakınca şaşırdım da. Kerem Bürsin sonrası Cem Yılmaz. İki ayrı uç. Fiziksel olarak değil, dünyalar anlamında. Çok ayrı dünyalar. Aşk mı bunun adı yoksa birlikte hoş vakit geçirmek mi?

HAYIRLI OLSUN

Ömür Gedik: Geçtiğimiz yılın ekim ayının sonlarında çıkmıştı bu aşk dedikodusu. “Yok canım” demiştik hep birlikte. Eğer o görüntüdekiler gerçekten Cem ve Serenay’sa varmış demek ki. Yeni çiftimiz magazin dünyasına hayırlı olsun.

Gerekli görürsem konuşurum

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’la ilişkisinin Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddiası sorulunca “Şimdilik hiçbir şey söylemeyeceğim. Gerekli görürsem sonra bu konuyla ilgili konuşuruz” dedi.

Saçmalık

Haftanın polemiği, “Düğününe giderim” polemiğiydi. Burcu Esmersoy eski sevgilisinin, Gülben Ergen ise eski kocasının düğününe davet alırlarsa gideceklerini söyledi. Abartıyorlar mı, samimiler mi?

Cengiz Semercioğlu: Abartının hatta saçmalığın daniskası bu. Saçmalık olduğunu eski eş Berk Suyabatmaz’ın “Kabak tadı verdi” açıklamasından da anlıyoruz zaten. Eski eşin yeni sevgilisiyle fotoğraflarını beğenmek, haklarında konuşmak, “Düğünlerine bile giderim” demek tacize giriyor neredeyse. Berrak “arkadaş değiliz” diyerek ilk uyarıyı yapmıştı, Berk’in “kabak tadı verdi” çıkışıyla Burcu çok fena ofsayta düştü. Artık eski eşinin adını ağzına bile almasın...

Ömür Gedik: Gülben Ergen önce “giderim” demiş, sonra da “gitmem çocukları yollarım, evden samimi dileklerimi gönderirim” demiş galiba, onu çok anlayamadım doğrusu.

Ama Burcu Esmersoy’un söyleminde samimi olduğunu düşünüyorum. Eski eşle ayrıldıktan sonra arkadaş kalındıysa düğüne gitmekte de bir sakınca yok.

Onur Baştürk: Çok gereksiz bir polemik. Ex’inin düğününe gitmekten kimse hoşlanmaz bence. Düşman değilsindir tamam ama niye gidesin? Çünkü karşı taraftaki dengeleri bozacağını bilir ve gitmezsin. Gülben’in durumu daha farklı tabii. Çocuklar var filan. Nahoş bir durum olmazdı gitse bile...

R&B, popun can simidi

Reynmen “R&Besk” diye albüm yaptı, Mustafa Ceceli’nin de son single’ı aynı çizgide. Pop müziğin yeni can simidi R&B ve arabesk melezi mi oldu?

Onur Baştürk: Valla can simidi oldu. Alta azıcık R&B ritmini döşe, üstüne en nağmelisinden bir şarkı oku. Oldu bitti. Ceceli de bu yolda. Ama Reynmen daha akıllı, olayın adını koydu, kazandı. Öncüsü oldu.



Ömür Gedik: Pop müziğin can simidi demeyelim de son dönemde tutan tarz oldu. Reynmen ve Mustafa Ceceli’nin şarkıları da türün güçlü örnekleri.



Cengiz Semercioğlu: Popta uzun süredir arabesk motifler ağır basıyordu. Şimdi ona bir de rap müziğin etkisi eklendi. Pop müzik omurgasızdır, rüzgar nereden eserse oraya savrulur. Şimdi rüzgar rap’ten yana esiyor. Pop rap’in dümen suyuna giriyor.

Ağır cezalar verilmeli

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile sevgilisinin mahrem görüntüleri elden ele yayılınca başta ünlüler olmak üzere herkes bu duruma tepki gösterdi, hatta kampanya başlatıldı. Siz ne diyorsunuz bu olaya?

Ömür Gedik: Birinin isteği dışında ortaya düşen fotoğraflarını gösteren olsa da net bir şekilde “İzin alınmadan yayılan bu fotoğraflara bakmak istemiyorum” derdim. İnsanlar elden ele yayacaklarına keşke bu tavrı takınabilseydi.

Cengiz Semercioğlu: Çok tatsız bir olay ama modern zamanların özel hayat kazaları da bu ve hep yaşanmaya devam ediyor. Son kurban Aslı oldu.

Hack’leyenlere en ağır cezalar verilmeli ki başka insanların mahremine girmeye kimse cesaret etmesin. Ama ünlüler de şunu öğrenmeli artık, özel fotoğraflarınızı çekecekseniz iCloud kullanmayın.

Onur Baştürk: Böyle özel görüntüleri yaymak suç. İnsanlar bunu anlarsa önüne geçilebilir belki bu saçmalığın. Gerçekten hiç hoş değil sevgilinle aranda olup bitenin genele saçılması.

Aslı Bekiroğlu’nun da duruşunu sevdim.

Krallar imitasyon yapmaz

Soner Sarıkabadayı’nın “Ben Fero” imajını nasıl buldunuz?

Cengiz Semercioğlu: Kürk, kolye, gözlük kombiniyle gerçekten Ben Fero’yu anımsattı Soner Sarıkabadayı. İmajını planlarken böyle bir benzetme yapılabilir diye düşünmemesi de ilginç. Gerçi Soner’in saçları Ben Fero’dan önce de dazlaktı ve Ben Fero’dan önce de kolye aksesuvarları vardı ama yine de rap’çiyi çağrıştırıyor. “Kral geri döndü” gibi iddialı cümleler kuruyor Soner ama krallar imitasyon yapmaz...





Onur Baştürk: Yakışmış da, zorlama geldi. Rap moda diye o kılıklara bürünmek filan...



Ömür Gedik: Soner bu benzetmeyi yapanları “her bıyıklıyı amcan sanma” diyerek tepki gösterdi. Haklı da. Çünkü Soner’in kafası aynı kafa, bir değişiklik yok. Bir gözlük taktı diye de “Ben Fero’ya özendi” derseniz haksızlık yapmış olursunuz.

Seyirci aile komedisini özlemiş

Gupse Özay’ın “Eltilerin Savaşı” filmi 2020’nin en iyi açılışını yaptı, ilk 3 günde 586 bin kişi tarafından izlendi. Bu gişe başarısı bize neyin mesajını veriyor?

Ömür Gedik: Gupse’nin gişe başarısında iki önemli faktör var. Birincisi Gupse’nin polemiklerden uzak, sağa sola sataşmadan işiyle gündeme gelmeye özen gösteren, işine odaklanan biri olması. İkincisi ve tabii ilkinden de önemlisi ortaya çıkan ürünün doğru bir stratejiyle vizyona girdikten sonra sevilip, başarısının ilk geceden itibaren kulaktan kulağa yayılması.

Onur Baştürk: Gupse Özay’ın komedileri seviliyor. Onca komedi enflasyonu içinde demek ki Gupse samimi ve hakiki bir iş yapıyor ki, bu seyirciye geçiyor...

Cengiz Semercioğlu: Bir haftada 1 milyon barajını aştı. Gupse’nin dediği aile komedisini özlemiş seyirci. Gupse’nin filmlerinin en büyük özelliği çok basit bir konuyu iyi bir mizahla anlatması. Ve çocukların da bu mizahı sevmesi. Hafta sonu ben de izledim. 8.5 yaşındaki kızımın kahkahalar attığı o kadar çok sahne oldu ki. Ve salonun yarısı 9-15 yaş arası çocuktu.



Cengiz Semercioğlu - Ömür Gedik - Onur Baştürk