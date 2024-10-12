Tam kavuÅŸtular derken ayrÄ±ldÄ±lar... BaÅŸka Ã§aresi kalmadÄ±... Biten aÅŸkÄ±nÄ±n mutlu anÄ±larÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor

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Elbette her aÅŸkÄ±n bitimi insanÄ±n kalbini kÄ±rar. Hele Ã§ift, az bir sÃ¼re de olsa aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yaÅŸayÄ±p bir yastÄ±ÄŸa baÅŸ koymuÅŸsa o zaman burukluk daha da artar.

Åžimdilik Lopez ile Affleck'in yÃ¼z ifadelerine bakarak bir yorum yapÄ±yor herkes. Kendileri bu konuda aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±p birbirleri hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ ya da kavgaya yol aÃ§acak bir sÃ¶z sÃ¶ylemediler.

BoÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ktan sonra Lopez bir dergiye ilk kez bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu ama o sÄ±rada da gayet Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ konuÅŸtu.

Bennifer'Ä±n boÅŸanmayla ilgili tavrÄ± en azÄ±ndan ÅŸimdilik bÃ¶yle.

Ä°KÄ°SÄ° DE GÃ–ZLERÄ°NÄ° GELECEÄžE DÄ°KTÄ°

Jennifer Lopez de Ben Affleck de bu boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan hayatlarÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§acaklar. Ruhsal dÃ¼nyalarÄ±nda neler yaÅŸÄ±yorlar, kalp kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ± ne dÃ¼zeyde bilinmez ama ikisi de geleceÄŸi dikti gÃ¶zlerini...

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YakÄ±n Ã§evrelerinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de umutsuzluÄŸun kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ± bile yok. Ã–zellikle dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ boÅŸanmasÄ±nÄ± yaÅŸayan Jennifer Lopez sÃ¶z konusu olduÄŸunda.

Ãœstelik Lopez, bir Ã¶nceki eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±na da bakmak, onlarÄ± kÃ¶tÃ¼ etkilememek ve hayata hazÄ±rlamak zorunda. Elbette ikizleri Max ve Emme'nin babasÄ± Marc Anthony ile arasÄ± kÃ¶tÃ¼ deÄŸil ama sonuÃ§ olarak o da Ã§ocuklarÄ±nÄ± yalnÄ±z baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼ten bir anne.

YakÄ±n Ã§evresine bakÄ±lÄ±rsa tam da bu yÃ¼zden geleceÄŸine odaklandÄ± ve elbette kalbi kÄ±rÄ±lsa da Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ± Ã¶n plana Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor kendi iÃ§ dÃ¼nyasÄ±nda. Olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve Ã¶yle yaÅŸamaya gayret ediyor.

Zaten kocasÄ±yla ayrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± dÃ¶nemde 55 yaÅŸÄ±na giriÅŸini uzun uzun kutlamasÄ± da bunun bir kanÄ±tÄ±.

SON BÄ°R YIL ZOR GEÃ‡SE DE GÃœZEL ANILAR Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTAR

YakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Lopez, son bir yÄ±lÄ± Ã§ok zor geÃ§se de ikisi iÃ§in yolun sonu gelse de Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel anÄ±larÄ± nedeniyle minnettar.

O yÃ¼zden de hafÄ±zasÄ±nda bu iliÅŸkinin gÃ¼zel yanlarÄ±nÄ± tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Lopez'e yakÄ±n bir kaynak "Jennifer birÃ§ok anlamda ayrÄ±calÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ biliyor. Bu yÃ¼zden de Ben Affleck ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel anÄ±lar iÃ§in minnettar" diye konuÅŸtu.

JLO'nun cephesinden gelen haberler bÃ¶yle. Bir de Ã§iftin diÄŸer tarafÄ± yani Ben Affleck var.

LOPEZ'Ä°N EVLÄ°LÄ°K HAKKINDA KONUÅžACAÄžINDAN HABERÄ° YOKTU

O henÃ¼z Lopez ile evliliÄŸi ve boÅŸanmasÄ± konusunda tek kelime etmedi. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de daha uzun sÃ¼re bu sessizliÄŸini koruyacak.

Affleck'e yakÄ±n kaynaklar ise aktÃ¶rÃ¼n, Lopez'in evliliÄŸi konusunda konuÅŸmasÄ±ndan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. OnlarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Affleck, Lopez'Ä±n Interview dergisine bir rÃ¶portaj verip evlilikleri hakkÄ±nda konuÅŸacaÄŸÄ±ndan haberi bile yoktu.

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Ama yine de Affleck'in gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Lopez bir kere konuÅŸtu artÄ±k sonsuza kadar konuÅŸup duracak. BoÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu karÄ±sÄ±nÄ± iyi tanÄ±yan Affleck, bu yÃ¼zden de Lopez'den kaÃ§amayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Åžimdilik eski Ã§iftin cephesinden gelen haberler bÃ¶yle. BoÅŸanma davasÄ± sÄ±rasÄ±nda olacaklarÄ± ise zaman gÃ¶sterecek.

Jennifer Lopez, 2004 yÄ±lÄ±nda Affleck ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nda ne kadar büyük bir aÅŸk acÄ±sÄ± çektiÄŸini hiç saklamadÄ±. "Ölecek gibi hissettim" diyerek bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n onda yarattÄ±ÄŸÄ± ruhsal yÄ±kÄ±mÄ± itiraf etti. Sonra da acÄ±sÄ±nÄ± unutmak için kendini çalÄ±ÅŸmaya verdiÄŸini belirtti o dönemde. Ama ne yazÄ±k ki aÅŸklarÄ±nÄ±n ikinci bölümü de mutlu sona ulaÅŸmadÄ±. Ünlü çift "Tamam artÄ±k bu kez gerçekten kavuÅŸtular" derken boÅŸanma haberiyle gündeme geldi.

BOÅžANMA DAVASINI AÃ‡TIKTAN SONRA Ä°LK KEZ KONUÅžTU

Sonunda 55 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, Ben Affleck ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu. Neden boÅŸandÄ±klarÄ±nÄ± ve bundan sonrasÄ± iÃ§in neler dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ samimi bir ÅŸekilde anlattÄ±.

Interview dergisi ile yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda verdiÄŸi boÅŸanma kararÄ±ndan bir saniye bile piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Nikki Glaser'a bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kesinlikle ihtiyaÃ§ duyduÄŸu ÅŸey olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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JLo bu konuda konuÅŸurken daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± ve hepsi boÅŸanmayla biten Ã¼Ã§ evliliÄŸini de anÄ±msattÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Bazen kendi kendime dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 'TeÅŸekkÃ¼rler TanrÄ±m... Bu kadar uzun sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Kendime bunu yaptÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. AslÄ±nda bu konuda dersimi ikinci ya da Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kereden sonra almalÄ±ydÄ±m."

HayatÄ± boyunca neredeyse hiÃ§ yalnÄ±z kalmayan, sevgilileri, niÅŸanlÄ±larÄ± ve eÅŸleri eksik olmayan Lopez sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu kez bekar kalmaktan Ã§ok da korkmuyor.

'MUTLULUÄžU BAÅžKALARINDA ARAYAMAM... KENDÄ° Ä°Ã‡Ä°MDE BULMALIYIM'

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re yalnÄ±zlÄ±k ilk anda insana Ã§aresizlik hissi veriyor. Korkutucu, yabancÄ± ve hÃ¼zÃ¼nlÃ¼. Ama bunun ardÄ±ndan kendini sadece yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle tanÄ±mlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ ona gÃ¶re insan her ne kadar bu tÃ¼r olumsuz duygular iÃ§inde olsa da bunun kendisini Ã¶ldÃ¼rmediÄŸini keÅŸfediyor. Ondan sonra da kendi kendine mutlu olmayÄ± Ã¶ÄŸreniyor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da bu zaten: "BaÅŸka insanlarda mutluluk arayamam. MutluluÄŸu kendi iÃ§imde bulmalÄ±yÄ±m. Ama bazen baÅŸka insanlarla olduÄŸumuzda bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± unutuyoruz."

'ÃœZERÄ°ME EV YIKILMIÅž GÄ°BÄ° HÄ°SSETTÄ°M'

Her ne kadar ÅŸu an belirsiz bir sÃ¼re iÃ§in kendisini ekleyen bekar hayatÄ±na hazÄ±r olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle iliÅŸkide olmayÄ± ve onunla birlikte yaÅŸlanmayÄ± isteyen bir romantik" olarak tanÄ±mladÄ±.

RÃ¶portajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha Ã¶nce Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸansa da bu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼nÃ¼n kendisini diÄŸerlerinden farklÄ± etkilediÄŸini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliÄŸin sonuna gelmesinin kendisi iÃ§in Ã§ok sert bir darbe olduÄŸunu anlattÄ±: "GerÃ§ekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuÅŸ ya da Ã¼zerime bir bina yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ gibi" diye anlattÄ± durumunu.

Jennifer Lopez dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez boÅŸanma duygusunu yaÅŸÄ±yor. Ä°lk evliliÄŸini 1997Ã§ ile 98 arasÄ±nda Ojani Noa ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2011 ile 2003 arasÄ±nda Cris Judd ile evli kaldÄ±. Sonra 2004 ile 2014 arasÄ±nda ikizlerinin babasÄ± Marc Anthony ile evlendi. Son kocasÄ± Ben Affleck ile evliliÄŸi ise 2022'de baÅŸladÄ± ve iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

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Lopez ile Affleck'in film gibi aÅŸkÄ±nÄ±n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 2002 ile 2004 arasÄ±nda yaÅŸandÄ±. YollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p baÅŸka hayatlar kurdular. 2021 yÄ±lÄ±nda yollarÄ± yine kesiÅŸti. Bu kez evlendiler ama o da sadece iki yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.Â Â