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Bu hikayede yanan Arda Kural olacak!

#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Orkun Ün
Bu hikayede yanan Arda Kural olacak
Orkun Ün

Oyuncu Arda Kural ve 'çocukluk aşkım' dediği Yıldız Asyalı canlı yayında bir araya geldi. Geçmiş günleri yad eden ikiliyi Orkun Ün kaleme aldı.

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Çok zor günler yaşadı oyuncu Arda Kural.
Bir dönem çok sevilmişti, o yüzden hızlı ‘düşüşü’ sevenini de sevmeyenini de üzdü.
Şimdilerde geri dönmüş Arda.
Sosyal medyada ve televizyonda karşımıza çıkmaya başladı tekrar.
Birileri ‘eski sevgilin Yıldız Asyalı’dan bahset, bizim toplumda acıklı aşk hikayeleri iş yapar’ diye tavsiye vermiş galiba.
Önce Yıldız ile ilgili açıklamalar yaptı sonra da Yıldız’ın sahnesine gitti ve onu keman çalarken dinledi.
Hepsi ‘dönüş manevrası’ aslında.
Fakat bu ‘toksik eski ilişki’ ve ‘sözde yeni arkadaşlık’ Arda’ya tekrar zarar verecek gibi geliyor bana.
Çünkü Arda Kural’dan edindiğim izlenim...
◊ İyileşmiş ama kusursuz değil...
◊ Düzelmiş ama tam değil...
◊ Yıldız Asyalı zamanında öyle bir dağıtmış ki Arda’yı halen unutamıyor...
◊ Sanılanın aksine Arda, Yıldız’ı görünce mutlu olmuyor intikam hırsıyla doluyor...
Bence Arda hazır geçmişe sünger çekiyorken, ‘düzeldim, iyileştim’ diyorken benzer travmaları yaşamaması için Yıldız ile yan yana gelmeyi noktalamalı.

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Canlı yayında şoke eden aldatma itirafı...
#ARDA KURAL#YILDIZ ASYALI
Canlı yayında şoke eden aldatma itirafı...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

‘Beni çağırmayın’ demenin kibarcası

Şu son 1 yıldır yapılan ödül törenlerinde şu iki ödül mutlaka var...
◊ En iyi saç ekim merkezi.
◊ En iyi güzellik salonu.
Çünkü çok paraları var. O parayla ‘sözde ödül törenlerine’ sızmayı başardılar. İşin üzücü tarafı, bu aldıkları ödüllere inanan bir müşteri kitlesi var.
‘Vay be ödül almış. O zaman bu salonu seçmeliyim’ diyenler topluluğu yani.
Bir kitle daha var ki onlar da şuna dikkat ediyor:
Salon, açılışını hangi ünlüyle yaptı?
Ona göre gidip işlem yaptırıyorlar. İşinin uzmanı doktorlar, kullanılan ürünlerin kalitesi falan umurlarında değil. Onlar için tek bir kriter var ‘kurdeleyi kesen ünlü isim.’
Hafta sonu güzellik salonu açılışları için ünlülerin belirlediği bütçeleri okudum. Çok büyük paralar dönüyor sektörde.
Ünlülerin en insaflısı bile 100 bin liradan açıyor kapıyı.
Geliyor, kurdele kesiyor 100 bin lirayı alıp gidiyor.
200 bin lira isteyen ayıp olmasın diye kurdele kesmenin yanında iki de şarkı patlatıyor. Playback yapıyor tabii ki... Ama aralarına bir isim var ki bütçesini uçurmuş. O da Hülya Avşar...
Avşar’ın güzellik salonu bütçesi 800 bin lira. Bu açık açık, “beni çağırmayın kardeşim” mesajı.
Hani sevmediğin ve istemediğin bir iş için olmayacak isteklerde bulunursun ya...
O durum işte.
Fakat bu güzellik salonu lobisi, durumu kısa süre içinde fırsata çevirebilir. Hazır 800 bin lira mevzusu gündemdeyken “basalım parayı getirelim Hülya Avşar’ı, namımız yürür en kötü” diye düşünebilirler.
Dikkat edin Hülya Hanım her an telefonunuz çalabilir.

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Ajda Pekkan ve Tayland’daki ölümsüzlük iksiri

Hafta sonu sosyal medyada Ajda Pekkan’ın sahne sonrası fotoğrafları paylaşıldı.
O fotoğrafın altına...
◊ Alay konusu oldu...
◊ Komik duruma düştü...
◊ Kendini rezil etti diyenler oldu.
Sonra hemen ‘bu nasıl olabilir’ soruları soruldu...
◊ Süperstar diyeti uyguluyor...
◊ Yeşil çay ve maden suyu içiyor...
◊ Kimsenin bilmediği bir ‘filtre’ keşfetti...
◊ Şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullanıyor ...

Bu hikayede yanan Arda Kural olacak


Hatta, ‘Ölümsüzlük iksiri’ kullanıyor falan dendi.
Tayland’da bir mağarada okyanus suyu ve bitkilerle hazırlanan bir iksir bulmuş Pekkan.
Geçen yıl litresi 100 bin dolarmış.
Pandemiden sonra 500 bin dolar olmuş. Kaşla göz arasında o mağaraya giden Ajda Pekkan o iksirden içmiş.
Hiçbirini uydurmadım...
Gerçekten de bunu konuşanlar, buna inananlar, mağaranın adresini soranlar var etrafta.
Oysa olan biten çok basit.
Kadın kendine bakıyor, vücuduna iyi davranıyor, iyi besleniyor. Ortada Süperstar diyeti, ölümsüzlük iksiri, mucizevi bitkinin sıvısı falan yok yani.
Tabi bir de estetik ve cep telefonlarının uygulamaları var, o da başka yazının konusu olsun...

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Ünlülerin ‘Umut’ sınavı

Ünlülerin, işletmeci Umut Evirgen’le bir sınavı var.
Onla şu dönem arkadaş olmak bile mesele.
◊ Yolda selam veriyorlar ‘yeni ilişkisi’ deniyor.
◊ Biriyle yemeğe çıkıyor ‘aşk başladı’ deniyor.
◊ Mekanına gidip sohbet ediyor ‘oo nasıl da yakışmışlar’ deniyor.
İşin kötüsü diyenlere de kızamıyorsun...
Şöyle bir yakın geçmişe bakınca Tuba Büyüküstün, Melisa Şensolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle ilişki yaşadı Evirgen.
O yüzden hangi ünlüyle yan yana gözükse ‘kafalarda soru işareti’ oluyor.
En son oyuncu Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen’le bir fotoğrafını paylaştı.
Sonrasında aşk haberleri çıktı her yerde.
Aslında arkadaş iki isim, hatta yakın arkadaş.
Ama işte söz konusu Umut olunca, gel de anlat derdini.

 

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#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Orkun Ün

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