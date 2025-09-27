Bu günü nasıl da hevesle beklemişti... Daha gelinliğini giymeden düğününe gölge düştü!

Haberin Devamı

Bir ortak çalışma sırasında tanıştığı müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı ve bu hafta sonu da evleniyor.

Mutlu çift düğünleriyle ilgili her tür ayrıntıyı gizli tuttu. Böylece törene olan ilgi konusunda da tansiyon hiç düşmedi... Tarihi bile net olarak kısa bir süre önce belirlenen düğün hep manşetlerde kaldı.

Artık tören genel hatlarıyla belirlenmiş durumda. Selena ile Benny'nin "karı- koca" ilan edilmesine de sadece saatler var.

Ama diğer yandan Selena Gomez'in düğününe de daha şimdiden büyük bir gölge düştü... Bu gölgenin adı da var üstelik: Taylor Swift!

BÜTÜN DİKKATLER YENİ NİŞANLI ÇİFTE YÖNELDİ

35 yaşındaki Gomez ile 37 yaşındaki Blanco'nun evliliğinin ilk kutlaması bu gece yapılacak. Muhtemelen gayet gösterişli olacak bu yemekte, çift ünlü konuklarıyla mutluluklarını paylaşacak.

İşte bu konuklardan biri de kısa süre önce Travis Kelce ile nişanlanan Taylor Swift.

Hatta Swift, şemsiyelerin ardına saklanarak, düğün süresince nişanlısıyla birlikte kalması için kiralanan lüks konuta yerleşti bile.

Ama oraya adım attığı andan itibaren de herkesin dikkati Swift'e yöneldi.

Her ne kadar Selena Gomez, düğününün, yani hayatının bu en mutlu gününün tek yıldızı olmayı hayal ederken daha şimdiden meslektaşının ve en iyi arkadaşının gölgesinde kaldı!

EN ÖNEMLİ GÜNÜNDE İKİNCİ PLANA DÜŞMEKTEN KORKUYOR

Söylentilere bakılırsa Gomez, her ne kadar Taylor Swift'in bu mutlu gününde yanında olmasına sevinse de diğer yandan da onun ve nişanlısı Travis Kelce'nin gördüğü ilginin yanında ikinci plana düşme korkusu da içten içe onu kemiriyor.

Bu konuda konuşan bir kaynak "Selena düğünün büyük ve gösterişli olması için çırpınıyor. Ama daha şimdiden kimse onu konuşmuyor. Onun yerine düğün kutlamalarına giden ilk konuklardan biri olan Taylor Swift ve nişanlısı Trvis Kelce'den söz ediyor" dedi.

Aynı kaynağın söylediğine göre Selena Gomez, böyle bir zamanda bile ikinci plana düştüğünü hissetmekten hiç hoşlanmıyor.

Diğer yandan birçok kişiye göre de Selena'nın bu kadar endişe etmesine gerek yok. Çünkü gelin o olduğu için zaten düğünün ve kutlamaların yıldızı da kendisi olacak!