Bu gelinliği giymeyi bile ona borçlusun... Sende hiç vefa yokmuş Selena!

Kendisi gibi daha ufacıkken şöhreti yakalayan Justin Bieber ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan 33 yaşındaki Selena Gomez, sonunda aradığı aşkı "Daha önce hiç kimse bana sevildiğimi böyle hissettirmemişti" dediği 37 yaşındaki Blanco'da buldu ve geçtiğimiz hafta sonu onunla hayatını birleştirdi. Bu düğün daha gerçekleşmeden aylar önce de milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.

Sonunda iki genç muradına erdi. Doğrusu düğün çok gösterişliydi... Selena Gomez, Blanco'nun da bir sosyal medya paylaşımında belirttiği şekilde "tam bir prenses gibi" görünüyordu gelinliği içinde. Blanco da damat olarak gayet şıktı.

Benny Blanco, sosyal medya sayfasında Selena Gomez'i "Gerçek bir Disney prensesi' olarak tanımladı.

Genç çiftin düğününde başta Taylor Swift ve nişanlısı Travis Kelce olmak üzere dizi dizi ünlü vardı...

Paris Hilton, Paul Rudd, Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Finneas, Mark Ronson, Cara Delevingne, Eric Andre ve Zoe Saldana. Kısacası çiftin düğününe kelimenin tam anlamıyla yıldız yağdı.

Ama bütün o kalabalık içinde büyük bir eksik vardı... Selena'nın hayatını borçlu olduğu biri... Belki de o olmasaydı Selena Gomez, o hafta sonu o bembeyaz gelinliği içinde sevdiğine kavuşamayacaktı...

O OLMASAYDI BELKİ DE SELENA O GELİNLİĞİ HİÇ GİYEMEYECEKTİ

O büyük eksik Francia Raisa'ydı!

Elbette Gomez'in hayranları onu hatırlar ama ismini ilk kez duyanlar için biz hatırlatalım. 37 yaşındaki Francia, Lupus hastalığı yüzünden böbrekleri iflas eden Selena Gomez'e böbreğinin birini vermiş ve onun hayata tutunmasını sağlamıştı.

Ama işte Selena'nın yeniden doğmasına vesile olan o genç kadın, yıldızın en mutlu gününde yanında yoktu.

Francia, Selena'nın düğünü devam ederken Los Angeles'taydı. Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa da düğünde değildi. Çünkü koreograf Sasha Farber ile birlikte sokaklarda dans ederken çekilen pozlarını paylaşmıştı.

Bu durum da elbette sosyal medyada bir fırtınaya yol açtı.... Birçok kullanıcı Francia Raisa'ya "Sen düğüne davetli değil miydin?" diye sordu. Bu konudaki yorumlar da ardı ardına geldi zaten.

'ONUR KONUĞU OLMALIYDIN'

Bir kullanıcı "Bu onun hayatını kurtaran en iyi arkadaşıydı... Ama en mutlu gününe onu davet etmedi" diye yorum yaptı.

Bir başkası "Yoksa seni çağırdı da gitmedin mi?" diye sordu Raisa'ya. Birçok kullanıcı da aslında Francia Raisa'nın düğünün onur konuğu olması gerektiğini savundu.

Ama genel görüş Francia Raisa'nın düğüne davet edilmesi halinde kesin olarak gideceği yönündeydi. Belli ki davet edilmemişti ve 2017 yılında böbreğini bağışladığı Gomez'in düğününde yoktu.

Bir süre önce aralarına bir soğukluk giren Selena Gomez ile Francia Raisa sonradan barışmıştı. Selena Gomez, Raisa'nın doğum gününde bir sosyal medya paylaşımı yapıp onu kutlamıştı.

HASTANE POZUYLA DUYURDU

Dünya gündemine damgasını vuran bu böbrek nakli olayı 2017 yılında gerçekleşti. Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinde hayatını tehdit eden bir sorun yaşayan Gomez, uzun bir sessizliğin ardından böbrek nakli olduğu duyuran bir sosyal medya paylaşımı yaptı. O paylaşımda Gomez ile Raisa operasyon sonrası hastane yataklarında yan yana yatıyor ve el ele birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı.

O paylaşımda ikisi de gayet mutlu görünüyordu. Biri arkadaşının bağışladığı böbrek sayesinde hayata tutunmuştu. Diğeri de yakın arkadaşına hayati bir destek vermişti.

Selena Gomez ile Francia Raisa'nın dostluğu, bu olayın duyulmasından sonra bol bol objektiflere yansıdı. İki genç kadının yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu kelimenin tam anlamıyla.

Ama köprülerin altından çok sular aktı ve Gomez ile Raisa yollarını ayırdı. Bunun nedeni net olarak bilinmese de "ortak böbrek" bile Selena Gomez ile Francia Raisa'nın dostluğunun kalıcı olmasına yetmedi.

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLAMASI İÇİN ZORLADIĞI BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Sonra geçen yıl dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı... Buna göre Raisa, böbreklerinden birini Gomez'e bağışlaması için zorlanmıştı. İşte genç oyuncu, bütün bu iddialara, katıldığı bir programda yanıt verdi.



Francia Raisa, Josh Peck'in Good Guys adlı podcast yayınına konuk oldu. Orada da Selena Gomez'e böbreğini bağışlaması için zorlanıp zorlanmadığını açıkladı.

Raisa sözlerine "Biliyorum o dönemde çok fazla toplum önündeydik. Basın hikayeyi öğrendi ve biz de anlatmak istedik" diyerek başladı.

Francia Raisa ardından da o çok merak edilen konuya değindi. Yani böbreğini Selena Gomez'e zorla bağışlayıp bağışlamadığına..

'BU BENİM KALBİMDEN KOPTU'

Genç kadının bu konuda söyledikleri gayet netti: "Kimse beni hiçbir şey için zorlamadı. Bu benim kalbimden koptu." Francia Raisa sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen kalbimin derinliklerinden geldi. Ve böbreğimin ona uyumlu olduğunu biliyordum."

Francia Raisa'nın bütün bu açıklamaları yapmasının nedenine gelirsek... Selena Gomez ile Francia Raisa, böbrek naklinden sonraki dönemde uzun süre hep yan yana göründüler. İki iyi dost izlenimi verdiler. Fakat aradan geçen zamanda yolları ayrıldı.

HAYATINI KURTARDIĞINI UNUTTU 'SEKTÖRDEN BİR ARKADAŞ' DEDİ

Hatta Selena Gomez, geçen yıl Rolling Stones'a verdiği bir röportajda Francia Raisa'dan sanki hayatını kurtarmış bir kişi gibi değil de sıradan bir tanıdığı gibi söz etti. Gomez, tek ünlü arkadaşının Taylor Swif olduğunu belirtip Raisa'yı "sektörden bir arkadaş" diye tanımladı.

Raisa bu konudaki paylaşıma "İlginç" diye yazarak tepki gösterdi. Selena da "Özür dilerim, tanıdığım herkesten söz etmedim" diye yanıt verdi. Sonunda Francia Raisa, Selena Gomez'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Bu arada başka gelişmeler de oldu. Daha önce de Selena Gomez'in hayatını konu alan My Mind& Me adlı belgeselde Selena Gomez, kendisine böbreğini bağışlayan Francia Raisa'dan hiç söz etmedi.

'GOMEZ HAYRANLARININ ZORBALIĞINA UĞRADIM': İki genç yıldız arasındaki bu gerilim sosyal medyaya da taştı. Francia Raisa, bu yılın başlarında Selena Gomez'in hayranları tarafında zorbalığa uğradığını ileri sürdü. Anlattığına göre Gomez'in bir hayranı sosyal medyadan Raisa'ya "Umarım kalan tek böbreğini de birileri paramparça eder seni lanet olası" diye yazdı. Raisa da bunun üzerine Selena'nın bu tür zorbalıklara izin vermeyeceğine inandığını belirtti.





OPERASYONDAN KALAN İZİ GÖSTERDİ

2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaşıp gündem olmuştu.

Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.