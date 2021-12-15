Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum

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'O FİLMLERE MARUZ KALDIM, KABUS GÖRMEYE BAŞLADIM'

Grammy ödüllü Eilish, 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kaldığını ve bu yüzden kabuslar gördüğünü anlattı. 19 yaşındaki şarkıcı, bu cinsel içerikli filmlerin kendisini nasıl etkilediğini yıllar sonra anladığını da sözlerine ekledi.

'BUNLARI ÇEKİCİ BULMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM'

Billie Eilish, bu filmlerin cinsellik yaşamaya başladıktan sonra da kendisini olumsuz etkilediğini itiraf etti. Bu filmler yüzünden bir şeyden hoşlanmasa bile bunu dile getirmemesi, 'hayır' dememesi gerektiğini düşündüğünü söyledi Eilish. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü böyle şeyleri de çekici bulmam gerektiğini düşünüyordum."

'CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLER UTANÇ VERİCİ'

Genç şarkıcı, Happier Than Ever adyı albümünde yer alan Male Fantasy (Erkek Fantezisi) adlı şarkısıyla ilgili bir soru üzerine de "Artık cinsel içerikli filmlerin utanç verici olduğunu düşünüyorum" dedi.

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'BEYNİMİ MAHVETTİ'

Eilish, cinsel içerikli filmlerin kadın bedeni ve cinsel deneyimi konusunda da eleştirel sözler sarf etti. Genç şarkıcı "Bunun neden kötü olduğunu o zaman anlamamıştım. Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum" diye konuştu. Bille Eilish, henüz 11 yaşındayken şiddet dolu cinsel içerikli filmlere maruz kalmanın beynini mahvettiğini de inandığını sözlerine ekledi. Şarkıcı "Cinsel içerikli filmlerin esas sorunu, cinsellik yaşarken neyin normal olduğuna dair fikirleri etkilemesi" dedi.

'BAŞINDAN KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEYEN BİR KADIN YOKTUR'

Kariyerinin başından beri genellikle "üzerinden dökülen" ve birkaç beden büyük giysiler tercih eden Billie Eilish, geçtiğimiz aylarda Vogue dergisi için kapak pozu vermiş ve görünümüyle herkesi şaşırtmıştı. Eilish, dergiye verdiği röportajda "Başından gerçekten kötü bir şey yaşamamış tek bir kadın ve kız çocuğu olmadığına" inandığını belirtmişti.

'BU ASLINDA ERKEKLERİN MESELESİ'

Kadınların görünümünün aslında erkeklerin bir meselesi olduğunu da söyledi o röportajda Eilish: "En nihayetinde mesele erkeklerin çok zayıf olması. Kontrollerini çok kolay kaybediyorlar."

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ÖNCE MET GALA'DA ŞAŞIRTTI

Billie Eilish, dergi için kapak pozu vermeden önce de katıldığı MET Gala'daki kıyafet seçimiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden Billie Eilish, geçen hafta düzenlenen MET Gala gecesinin en çok dikkat çeken konuklarından biriydi. Bunun en önemli nedeni de değiştirdiği giyim tarzı ve saç şekliydi elbette.

ESKİ HOLLYWOOD TARZI

Eilish, kırmızı halıya masal prenseslerini andıran uçuk pembe renkli tül bir elbiseyle çıktı. Elbisenin kabarık etekleriyle yürümek ve hatta oturmak için de birkaç kişiden yardım aldı. Bu arada kısalttığı saçlarıyla da eski ekol Hollywood şıklığını yansıttı genç şarkıcı.

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DERİN YIRTMAÇLI KIRMIZI ELBİSE

Daha sonra etkinlik sırasında da farklı bir kıyafet giydi. Bu kez tercihi bordo renkli derin yırtmaçlı ve pelerinli yine uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir elbise oldu. Eilish'in bu elbisesinin en önemli özelliği ise sağ bacağının üst kısmındaki dövmeyi gözler önüne seren derin yırtmacıydı. Görünüşe göre daha geçen yıl bir röportajda bu dövmeyi kimsenin görmeyeceğini söyleyen Eilish, fikrini değiştirmişti. Eilish, geçen yıl Vanity Fair'e verdiği röportajda bu dövmesiyle ilgili olarak "Asla görmeyeceksiniz" diye konuşmuştu. Fakat gala gecesinde o dövmeyi gözler önüne serdi.