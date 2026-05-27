‘Bu feminizme ihanettir’ demişti… Gizlice yüzünü gerdirmiş: Çok utanıyorum

Uzun süredir tartışmaların odağında yer alan ünlü komedyen Rosie O'Donnell, estetik yaptırmayı “feminizme ihanet” olarak nitelendirdikten sonra yüzünü gerdirdiğini itiraf etti.

64 yaşındaki usta oyuncu konuyla ilgili bir yazı kaleme alarak, bu yılın başlarında bıçak altına yattıktan sonra hissettiği suçluluk ve utanç duygularını paylaştı.

Donald Trump ikinci kez ABD başkanı olduktan sonra ABD’yi terk eden ünlüler kervanına katılan ve yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağı haline gelen yıldız isim açık sözlü bir şekilde “Yüz germe ameliyatları konusunda çok güçlü duygular besliyordum. Rastgele değil, ahlaki olarak. Kendimi asla ama asla yaptırmayacak tüm kadınların başı olarak atamıştım” dedi.

Rosie O'Donnell yaptığı samimi itirafta “Bunun bir ihanet olduğunu düşünüyordum. Feminizme. Yaşlanmaya. Dünya çapındaki kadınlardan oluşan ekibimize. Ve sonra 22 kilo verdim” diye söze başlarken “Sorun kırışıklıklar değildi yerçekimiydi. Aynaya bakıp, bunun yaşlanma olmadığını, kasıtlı olarak erime olduğunu düşünüyordum. Bu konuda değişmeye çalıştım” dedi.

Çok kilo verdikten sonra yüzü sarkan ve kırışıklıkları baş edemeyeceği seviyeye gelen Rosie O'Donnell 13 yaşındaki kızı Clay'in bu karardan hoşlanmadığını açıkladı.

“Sonra 13 yaşındaki çocuğum niyetimi öğrendi. Ve bu hiç de ince bir şey değildi. Bana 'Kırışıklıklarını hak ettin. Genç kadınlar sana hayranlık duyuyor’ dedi” sözleriyle kendine verdiği sözü tutmamasının kızı tarafından nasıl eleştirildiğini de itiraf etmiş oldu.

Beş çocuk annesi ünlü oyuncu en küçük çocuğu Clay ile birlikte Ocak 2025'te ABD'den ayrılırken, dört büyük çocuğu - Parker (30), Blake (26), Chelsea (28) ve Vivienne (23) - Amerika'da kaldı.

Rosie O'Donnell, itiraf yazısına Clay'de kendi gençliğini gördüğünü, onun kendisinin kendi görünümünü yargılayan bir versiyonu olduğunu yazarak devam etti.

Rosie O'Donnell bu yılın ocak ayında nihayet estetik ameliyat yaptırmadan önce aylarca bıçak altına yatmayı düşünmüştü: “Bir sınır istedim. Hâlâ kendim olmak istedim, sadece… Daha az rahatsız edici görünmek istedim.”

Tüm bu itiraflara rağmen Rosie O'Donnell en küçük çocuğu da dahil olmak üzere yüzündeki değişiklikleri kimsenin fark etmediğini söyledi. Feminizme ihanet ettiğini düşünürken kimsenin yaptırdığı operasyonu fark etmemesi üzerine “Yüzümü ve boynumu ameliyatla değiştirdim ve sonuç… Sıfır!” dedi.

Aslında bu fark edilmemenin ameliyattan alabileceği en iyi sonuç olduğunun farkında olan usta oyuncu “Dürüst olmak gerekirse, bu mümkün olan en iyi sonuç. Kaybolmadım, başka biri olmadım. Sadece aynayla tartışmayı bıraktım. Ve belki de bu yeterlidir” derken yıldız ailesini ve hayranlarını kandırdığı için suçluluk duyduğu için zor zamanlar geçirdiğini de saklamadı.

Eski talk şov sunucusu, Mart 2025'te Trump'ın ikinci kez göreve başlamasının ardından İrlanda'ya taşındığını duyurmuş ve onun liderliği altında kendini güvende hissetmediğini ve ailesi için endişelendiğini söylemişti.

Bunun üzerine Donald Trump ise temmuz ayında ünlü oyuncuyu ABD vatandaşlığından atmakla tehdit etmişti.