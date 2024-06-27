BurasÄ± ikimize fazla dediler... ÃœnlÃ¼ Ã§ift saray yavrusu evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±

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Bu sÃ¶zler sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu ailelerinden birinin annesi olan Catherine Zeta Jones'a ait.

2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana oyuncu meslektaÅŸÄ± Michael Douglas ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Zeta Jonas, kelimenin tam anlamÄ±yla bir sarayÄ± andÄ±ran mÃ¼lklerinden birini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n nedenini bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±.

Catherine- Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n New York Westchester County'deki 12 milyon dolarlÄ±k evi ÅŸimdi yeni sahibini bekliyor.Â

BEÅž YIL Ã–NCE SATIN ALDILAR

54 yaÅŸÄ±ndaki Zeta Jones ile 79 yaÅŸÄ±ndaki Douglas bu evi bundan beÅŸ yÄ±l Ã¶nce satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. 23 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Dylan ve 21 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Carys ile birlikte sÃ¶ylediklerine gÃ¶re burada gerÃ§ekten de gÃ¼zel anÄ±lar biriktirdiler.

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Ama Zeta Jones'un The Wall Street Journal'e anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k Ã§ocuklar kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak ve Ã¶ÄŸrenimlerini sÃ¼rdÃ¼rmek Ã¼zere yani "Yuvadan uÃ§maya" hazÄ±rlanÄ±yorlar. Bu yÃ¼zden de mÃ¼lklerinden biri olan bu saray yavrusunu satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ± Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

LÃœKS OLANAKLARIYLA GÃ–Z KAMAÅžTIRIYORÂ

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin dÃ¶rt katlÄ± bu mÃ¼lk, tam 11 bin metrekarelik bir arazide yer alÄ±yor. SunduÄŸu olanaklar ise dudak uÃ§uklatacak tÃ¼rden. Sekiz tane yatak odasÄ± ve 12 tane de banyosu bulunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken yanlarÄ±ndan biri de kapalÄ± yÃ¼zme havuzu. Bu havuzda yÃ¼zerken bir yandan da bahÃ§enin yemyeÅŸil manzarasÄ±nÄ± seyretmek mÃ¼mkÃ¼n.

MÃ¼lkÃ¼n ilk katÄ±nda bu kapalÄ± yÃ¼zme havuzunun yanÄ± sÄ±ra bir spor salonu da bulunuyor. GeniÅŸ bir oturma odasÄ±, her tÃ¼r olanakla donanmÄ±ÅŸ bir mutfak ve bir Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ± da Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evinin ilk katÄ±nda yer alÄ±yor.

HER YANI Ã–ZENLE DEKORE EDÄ°LDÄ°Â

Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin iki katlÄ± bir de kÃ¼tÃ¼phanesi var. BurasÄ± da hem binlerce dolar Ã¶denerek Ã¼nlÃ¼ dekoratÃ¶rlerle yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n bir Ã¼rÃ¼nÃ¼. En Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise tavandan sallanan gÃ¶z alÄ±cÄ± kristal avize.

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ÃœnlÃ¼ Ã§iftin mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri klasik bir tarzda dekore edilmiÅŸ. Fakat bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri de son derece Ã§aÄŸdaÅŸ Ã§izgiler taÅŸÄ±yor. Bu bÃ¶lÃ¼mlerde ise beyaz baÅŸta olmak Ã¼zere aÃ§Ä±k tonlar hakim.

Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinin yemek odasÄ± ise baÅŸka bir dÃ¼nya gibi. GeniÅŸ bir ortamda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin aynÄ± anda yemek yiyebilmesi ve vakit geÃ§irebilmesi iÃ§in olanak sunuyor.

MÃ¼lkÃ¼n Hudson nehri manzaralÄ± terasÄ± ve bahÃ§esi ise dikkat Ã§ekecek tÃ¼rden. Bu arada mÃ¼lkÃ¼n Hudson Nehri'ne bakan kendine ait bir iskelesi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'Ä±n bu mÃ¼lkÃ¼ satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmalarÄ±nÄ±n nedenlerinden biri de bundan bÃ¶yle vakitlerini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Avrupa'daki ya da Bermuda'daki mÃ¼lklerinde geÃ§irme isteÄŸi.

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Zeta Jones ve Douglas, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± coÄŸrafyalarÄ±nda da mÃ¼lklere sahip.

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MÃ¼lkÃ¼n alt katÄ±ndaki en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri bahÃ§e manzaralÄ± kapalÄ± yÃ¼zme havuzu.





MÃ¼lkÃ¼n bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinde klasik Ã§izgiler hakim.





Ama bazÄ± bÃ¶lÃ¼mleri daha modern dekore edilmiÅŸ.





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evin birÃ§ok bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bahÃ§eye bakan dinlenme kÃ¶ÅŸeleri yer alÄ±yor.Â

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Zeta Jones ve Douglas'Ä±n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± evinde 8 tane yatak odasÄ± bulunuyor. BunlarÄ±n hepsinin kendine ait banyolarÄ± bulunuyor.Â





ÃœnlÃ¼ Ã§iftin biri 23, diÄŸeri 21 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸu da artÄ±k kendi hayatlarÄ±nÄ± kurmak Ã¼zere.Â





24 yÄ±ldÄ±r evli olan Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas hakkÄ±nda zaman zaman ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri Ã§Ä±kÄ±yor. Ama onlar kimi zaman sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸsa da evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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