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Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin!

#Ünlülerin Gerçek İsimleri#Ünlülerin Sahne İsimleri#Bu Ünlüyü Tanıdınız Mı
Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

SELEN Görgüzel, nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin düzeltilmesi için dava açtı.

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Avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Görgüzel, ‘Emre’ ismini kullanmadığını ve erkek ismi olması nedeniyle resmi işlemlerde sıkıntı yaşadığını belirtti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ile avukatı Şeyda Yıldırım ve nüfus müdürlüğü temsilcisi katıldı. Mahkeme, Selen Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar verdi.

BİZ ONLARI BAŞKA TANIDIK...

Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri tanınmadan önce bambaşka kimliklere sahiplerdi... Şöhret sadece hayatlarını değil isimlerini hatta soyisimlerini bile değiştirdi. İşte bizim bilmediğimiz eski isimler!

SEDA SAYAN

Ayşel Gürsaçar desek kimse kim olduğunu bilemez. Ama onu bütün Türkiye Seda Sayan olarak taşıyor.

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Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

KİBARİYE

Tüm Türkiye onu Kibariye adıyla tanıyor. Ama gerçek adı Bahriye Tokmak.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

EMİNE ÜN

Emine Bolverdi desek kimsenin aklına bir ünlü gelmez. Çünkü, Türkiye onu Emine Ün olarak tanıdı.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

HARİKA AVCI

Türk sinemasının en ünlü kadın oyuncularından Nermin Ocak kim sizce? Harika Avcı'nın ta kendisi.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

CÜNEYT ARKIN

Cüneyt Arkın'ın gerçek adı ise Fahrettin Cüreklibatur.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

MUAZZEZ ERSOY

Yıldız Levent adı kimseye bir şey çağrıştırmayabilir. Muazzez Ersoy sanat kariyerine başlarken gerçek adı yerine takma adını kullanmaya karar verdi.

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Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

KUBAT

Kubat'ın tam adı ise Ramazan Kubat.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

KIRAÇ

Kıraç, soyadını kullanan ünlülerden. Tam adı Ali Tufan Kıraç.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

BANU ALKAN

Renka Bronkavi adı size tanıdık gelmeyebilir. Ama Banu Alkan desek herkes tanır.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ailesinin verdiği isim Abdullah, gerçek soyadı ise Bezencir. Ama herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak tanıyor.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

MÜJDE AR

Müjde Ar da gerçek adını kullanmayan ünlülerden. Gerçek adı Kamile Suat Ebrem.

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Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

PERİHAN SAVAŞ

Gerçek adı Şerife Perihan. Tüm Türkiye onu Perihan Savaş olarak tanıyor.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

ALİŞAN

Serkan Burak Tektaş, Alişan'ın ta kendisi!

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

SERDAR GÖKHAN

Usta oyuncu Serdar Gökhan'ın gerçek adı ise Nusret Ersöz.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

PETEK DİNÇÖZ

Şöhret olmadan önce adı Didem Ezgü idi. Ama herkes onu Petek Dinçöz olarak tanıdı.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

NURİ ALÇO

Nuri Alço'nun gerçek adı Nurettin İbrahimov.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

CENK EREN

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Cenk Eren'in gerçek adı Yüksel Venedik.

Mahkemeye başvurdu: Bu erkek ismi, kullanmıyorum... Kimliğimden silin

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#Ünlülerin Gerçek İsimleri#Ünlülerin Sahne İsimleri#Bu Ünlüyü Tanıdınız Mı

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