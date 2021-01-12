Takipçilerinden eleştiri geldi: Bu elbise hiç olmadı

Bir süredir aşk yaşayan Dua Lipa ile Anwar Hadid, Meksika tatilini sürdürüyor. 22 yaşındaki Lipa ile 21 yaşındaki Anwar Hadid, önceki gün bir akşam yemeği için arkadaşlarıyla buluştu. Dua Lipa, sevgilisiyle çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma da hem takipçilerinden hem de çeşitli internet sitelerinden çok sayıda yorum geldi. Bir grup takipçisi Dua Lipa'nın Anwar Hadid ile sevgili olmadan önce daha farklı bir giyim tarzına sahip olduğunu belirterek "Bu aşk onun giyim tarzını da değiştirdi" diye görüş bildirdi. Bazı takipçileri de Dua Lipa'nın giydiği kıyafetin 90'lı yılların modas olduğunu savunup, sergilediği görüntünün "komik" olduğunu savundu. Dua Lipa'nın başka bir takipçisi de "kadınların artık kendilerine daha fazla saygı göstermesinin zamanı geldiğini, bazı şeylerin özel tutulması gerektiğini" savundu. Fakat bu yoruma cevap veren bazı takipçileri de "Hava sıcak ve onlar da deniz kenarındalar" diyerek Lipa'nın kıyafet tercihini savundular.



