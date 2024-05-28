'Bu dünyaya çocuk getirmem' diyordu... Meğer kocası için uygun zamanı beklemiş

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Aslına bakılırsa her türlü maddi olanağa sahip olan ve aşktan gözleri kör olan bu çiftin neden hala bebek sahibi olmadığı da bir süredir büyük merak konusuydu.

Şu anda karnında ilk bebeğini taşıyan genç model, bu konuda yaptığı bir açıklamada "Çocuğum olsun diye deliriyorum. Ama bir yandan da korkuyorum" diyerek bu konudaki düşüncesini de belli etmişti.

İşte sonunda 2018 yılında evlenen genç çiftin neden bebek kararını vermek için bu kadar beklediği de ortaya çıktı.

Gelin bir bakalım kimmiş bu ünlü çift ve neden bebek için bu kadar beklemişler.

SONUNDA İLK BEBEK GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini gayet gösterişli bir şekilde duyuran bu ünlü ve genç çift şöhreti çocuk yaşta bulan şarkıcı Justin Bieber ile model karısı Hailey Baldwin Bieber.

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Artık 30 yaşında bir yetişkin olan Bieber ile 27 yaşındaki karısı Hailey Baldwin Bieber, özel bir fotoğraf çekimi yaparak Instagram sayfasından bebek beklediklerini dünyaya ilan etti. Şimdi de bu işin perde arkası yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

OK! dergisine konuşan çifte yakın bir kaynağın söylediğine göre Hailey Bieber da kocası Justin Bieber da aslında aşklarının bir meyvesi olmasını istiyorlardı.

Ama bunun için beklemek zorunda hissettiler kendilerini. Özellikle de Hailey Baldwin Bieber.

FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIKLARININ DÜZELMESİNİ BEKLEDİLER

Bunun nedeni de genç yaşlarına rağmen ardı ardına yaşadıkları sağlık sorunları. Özellikle de Justin Bieber'ın ruhsal sağlığının bir süredir dalgalı bir seyir izlemesi.

İşte bu yüzden de bir bebek sahibi olmak için hem fiziksel hem de ruhsal anlamda yeterince sağlıklı olmayı bekledi genç çift. Sonunda o noktaya geldiklerine emin olunca da kesin karar verildi zaten.

OK! dergisine konuşan söz konusu kaynak Justin Bieber'ın duygusal anlamda karısı Hailey kadar olgun olmadığını ileri sürdü.

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Ona göre Hailey bu anlamda daha donanımlıydı ve olup biteni soğukkanlı bir biçimde görebiliyordu. Hatta bir dönem Justin ile Hailey arasında işler o kadar kötüleşti ki çiftin ayrılacağı söylentileri bile yayıldı.

Söz konusu kaynağın iddiasına göre ikisi de evlendiklerinde çok genç olduklarından bu gibi sorunlarla mücadele etme konusunda da tecrübeleri yoktu.

'KOCASININ DÜZELMESİNİ BEKLEDİ'

Özellikle de Justin Bieber'ın ruhsal sorunları her ikisini de olumsuz anlamda etkiledi.

Çifte yakın bu kaynağın söylediklerine bakılırsa "Hailey de kocasının durumu toparlanıp stabil bir hale gelinceye kadar bir bebek sahibi olmayı hiç düşünmedi bile.

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İleri sürülenlere göre aslında Justin Bieber, evliliğinin başından beri çocuk istiyordu. Ama Hailey bu konuda temkinli davranmayı istedi.

Sonuç olarak olaylar da kocasından daha olgun olan Hailey Bieber'ın istediği gibi gerçekleşti.

Bu arada genç çift, son yıllarda bazı fiziksel sağlık sorunları da yaşadı. Hailey Baldwin Bieber, yaşı daha 20'lerde olmasına rağmen bir kalp ve inme sorunu yaşadı. Justin Bieber de bir yüz felci geçirip tedavi oldu.

Her ikisi de fiziksel ve ruhsal sağlıklarına kavuştuktan sonra zaten çok geçmeden bebek haberi de geldi.

Söz konusu kaynak bir dönem çocuk yapmaktan kaçtığı için Justin Bieber'ın karısını suçladığını ve zorladığını ileri sürdü. Fakat bu iyileşme sürecinde bundan da vazgeçtiğini sözlerine ekledi.

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EVLİLİK YEMİNLERİNİ YENİLEDİLER

Zaten her şey yoluna girdikten sonra da Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'dan bir bebek müjdesi geldi.

Son dönemde konuşulanlara göre genç çiftin evliliği artık çok iyi bir noktada. Bu bebek de daha dünyaya gelmeden bu duruma katkıda bulunmaya başladı bile. Justin Bieber da sonunda hep istediği kendi ailesine kavuşmak üzere!

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz 9 Mayıs'ta bir bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. O fotoğraflar da evlilik yeminlerini yeniledikleri sırada çekilmişti. Görüntülerde Hailey Baldwin Bieber'ın karnının da artık iyice belirgin hale geldiği görüldü.

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Justin Bieber, iddialara göre evliliğin başından bu yana çocuk istiyordu. Ünlü şarkıcı, zaman zaman yeğenleriyle çekilen pozlarını da Instagram sayfasından paylaşıyordu.