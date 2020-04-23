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Haber Giriş: 23.04.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Bu çocukları tanıyabildiniz mi?

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Dizi ve filmlerin aranılan oyuncuları, tanımakta zorlanacağımız çocukluk halleriyle videoda bir araya geldi.

Aralarında Burcu Özberk’ten Nurgül Yeşilçay’a, Dilan Çiçek Deniz’den Ebru Akel, Emre Karayel, Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Yusuf Çim, Furkan Andıç  ve  Yurdaer Okur’a kadar onlarca ünlü oyuncu bağlı oldukları Icon Ajans’ın 23 Nisan kutlama videosunda bu kez çocukluk halleriyle yer aldı. 
 Büyüyünce sanatçı olmak isteyen çocuklara ilham olmak için 23 Nisan’da çocukluk halleriyle bir araya geldiler
Yılmadan, zorlukları aşarak, hayalerinin peşinden koşan ve  bugün televizyon dizileri ile sinema filmlerinde başrol oyuncusu olan ünlüler 23 Nisan’da günümüz çocuklarına esin kaynağı olmak için çocukluk fotoğraflarıyla bir araya geldiler.

 

 

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