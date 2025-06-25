Nasıl kanser olmasın bu kadın! Evde huzur kalmadı... Kocası şimdi de üvey kardeşine savaş açtı

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Kate Middleton'ın barıştırma çabalarına rağmen, gözü çok sevdiği karısını bile görmüyor ve gerilimi azaltmak için adım atmıyor.

Hatta söylenenlere göre tahta geçtikten sonra kardeşi Harry ile karısı Meghan'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını bile ellerinden almaya hazırlanıyor William.

Daha da ötesinde yine iddialara göre yeğenleri Archie ve Lilibet hakkında da Harry'nin hoşuna gitmeyecek planları bile var.

KAPALI KAPILAR ARDINDA YENİ BİR GERİLİM

Bütün bunlar olup biterken Buckingham Sarayı'nın kapalı kapıları ardından yeni bir kavga iddiası yayıldı. Bu iddiaların tam merkezinde yine William var.

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Bu kez karşısındaki kişi ise üvey annesi Kraliçe Camilla'nın oğlu Tom Parker Bowles.

Yine iddialara bakılırsa bu henüz öyle fazlasıyla ateşlenmiş bir gerilim değil... Bir tür "soğuk savaş." Ama söylentiler saray duvarlarını aştığına göre işler her an kızışabilir.

Prens William'ın bu yıl karısı Kate ve çocuklarını da yanına alıp ailenin geleneksel Noel kutlamasına katılmamasının nedeninin de bu gerilim olduğu söyleniyor.

Adı açıklanmayan bir saray görevlisi Radar adlı internet sitesine "William'ın içi Camilla'ya karşı hiçbir zaman tam olarak ısınmadı.

Her ne kadar annesi Diana'nın genç yaşta ölümünden sonra babasının Camilla evlenme kararına ses çıkarmamış olsa da durum tam olarak böyle" diye konuştu.

Yine bu kaynağa bakılırsa gerilimin başka bir boyutu daha var. Camilla'nın ilk evliliğinden doğan iki çocuğundan biri olan Tom Parker Bowles'un gayet rahat bir yaşam tarzı var. Bu da monarşiyi ayakta tutmaya çalışan Prens William'ın hoş karşılayacağı bir ayrıntı değil.

"Sosyetik" Tom, William'ın öyle kolayca anlaşabileceği biri değil başka bir deyişle.

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Hatta söylenenlere göre Prens William, ailenin tadını kaçıracağını düşündüğü için Tom Parker Bowles'un da katılacağı Noel buluşmasına gitmemeyi tercih etti geçen yıl.

Bu yüzden Kate ve William, Kral Charles'ın düzenlediği aile yemeğinde yerlerini alamadı.

Bunun yerine Kate'in annesi ve babasını Norfolk'taki evlerine davet edip orada ailesine "rakip" bir Noel yemeği verdi.

Camilla'nın eski kocası Andrew Parker Bowles ile evliliğinden 50 yaşında Tom ile 47 yaşında Laura Lopes adında iki tane çocuğu var. Bu çocuklarından da beş tane torunu var. Hatta Camilla'nın Charles ile birlikte taç giydiği törende elbisesinin üzerine üç torununun isimleri yazılıydı.

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Camilla'nın eski kocasından doğan çocukları, Charles ile evlendiği törende de William ve Harry'nin yanında yerlerini aldı.





ÜVEY KARDEŞİNİ AİLESİNE YAKIŞTIRAMIYOR

William ile üvey kardeşi Tom arasındaki gerilim giderek büyüyor üstelik. Her ne kadar toplum karşısında tam tersi bir görünüm sergilese de William, giderek üvey annesinden uzaklaşıyor...

Onun eski evliliğinden doğan oğlu Tom'un da kraliyet ailesinin etkinliklerinde yer almasını uygun görmüyor.

Diğer yandan Camilla da tam tersine oğlunu da kızını da İngiliz kraliyet ailesinin bir parçası haline getirmeye çalışıyor yıllardır.

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Her ne kadar William, onu istemese de Camilla'nın oğlu Tom da durumunu biraz alttan alıyor gibi görünüyor.

Yakınlarınna annesinin evliliği yoluyla kraliyet ailesiyle bağlantısı olduğunu söyleyerek "Bu bizim Buckingham'ın bahçesinde koşup oynadığımız anlamına gelmiyor" diye konuşuyor. Kendi işi, ailesi, hayatı ve çocukları olduğunu vurguluyor.

Tom böyle konuşsa da yine de annesinin katkısıyla kraliyet ailsinin bazı etkinliklerinde onunla birlikte yer alıyor.

Bu durum da William'ın hatta kimi zaman karısı Kate'in de canını sıkıyor.