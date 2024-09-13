‘Bu benim son dansım’ diyerek emekli olacağını açıkladı… Artık yürüyemez hale gelmişti... Ünlü oyuncu artık bambaşka biri!

Haberin Devamı

“Bu benim hayatım haline geldi. Bazen sahip olduğum bu yeteneği kıskanıyorum. Çünkü kendimi tutamıyorum. Ve sadece hayatımı geri istiyorum”

Bu samimi itiraf önümüzdeki hafta yepyeni dizisi Matlock ile ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanan Kathy Bates’ten geldi. Hollwood'un en efsane yüzlerindne Kathy Bates birkaç gün önce emekli olacağını açıklayıp hayranlarını üzmüştü

50 YILLIK KARİYERİNE VEDA EDECEK

Elli yıla yayılan efsane bir kariyerin ardından Kathy Bates, CBS'in yeni dizisi Matlock'un çekimlerini bitirdikten sonra oyunculuk mesleğine veda edeceğini açıklamıştı.

76 yaşındaki usta oyuncu 1986-1995 yılları arasında Andy Griffith'in başrolünde oynadığı orijinal Matlock dizisinin yeniden çevriminde Madeline Matlock'u canlandıracak. 50 yılı aşkın kariyerinde önemli rolleri canlandıran Kathy Bates büyük yeteneğiyle zorlu karakterleri hiç zorlanmadan beyaz perdeye taşımıştı

Haberin Devamı

SON ROLÜYLE EKRANA GELMEYE HAZIRLANIYOR

Kathy Bates, parlak kariyeri boyunca saysız adaylıkların yanı sıra bir Oscar, iki Emmy ve iki de Altın Küre ödülü kazandı.

The New York Times'a verdiği röportajda Bates kariyerine nokta koymaya hazır olduğunu açıkladı... Menajerine emekli olmak istediğini söyledikten haftalar sonra Matlock'un pilot senaryosu eline geçen yıldız isim bunun canlandıracağı son rol olmasına karar verdiğini söyledi. Kathy Bates son yıllarda değişen görünümüyle de dikkat çekiyordu... Ünlü oyuncunun verdiği kiloların sırrı da ortaya çıktı

“BU BENİM SON DANSIM”

Kariyerinin başlarında karşılaştığı adaletsizliklerin, Matlock dizisinde canlandırdığı karakterin içinde bulunduğu kötü durumu yansıttığını söyleyen Kathy Bates “Uğruna dua ettiğim, çalıştığım, tırnaklarımla kazıya kazıya yükseldiğim her şeyi birdenbire kullanmam isteniyor. Ve bu çok yorucu” diyor.

Haberin Devamı

“Bu benim son dansım” diyerek verdiği emeklilik kararından dönmeyeceğini belli eden usta oyuncu son günlerde değişen görüntüsü ile dikkat çekiyordu.





YÜRÜYEMEYECEK HALE GELİNCE 45 KİLO BİRDEN VERDİ

Bates son altı ya da yedi yılda toplamda 45 kilo verdiğini, değişen görüntüsünün kendi çabasıyla olduğunu ve son dönemin popüler zayıflama ilaçlarını kullanmadığının da altını çizdi.

“Üniversiteden beri bu kadar zayıf olmadım” diyen efsane yıldız aldığı kilolarının artık yürümesine ve oturup kalkmasına engel olmaya başladığını söyledi. Kathy Bates son dönemin moda zayıflama ilaçlarını kullanmadığını, yıllarca uğraşarak 45 kilo verdiğini söyledi

Haberin Devamı

YILLARCA BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞMUŞTU

“Mümkün olan her an oturmak zorundaydım. Yürümek benim için çok zordu. Bu kadar formdan düşmeme izin verdiğim için utanıyorum ama şimdi muazzam bir enerjim var” diyen Kathy Bates böylece diyabet hastalığına yakalanmaktan da kurtulduğunu söyledi.

Başrolünü canlandırdığı yeni dizisiyle ekrana gemeye hazırlanan Kathy Bates artık emekli olacağını ve bu projeden sonra oyunculuğu bırakacağını söyledi

“Bu yıllardır sahip olduğum en iyi sağlık durumu ve çok minnettarım. Bu bir mucize” diyen yıldız isim geçmişte önce yumurtalık kanserine sonra da meme kanserine yakalanmıştı. "Eğer bir güzellik kraliçesi gibi görünseydim bu yaşıma kadar çalışamazdım"

Haberin Devamı

ONU GÜZELLİĞİ DEĞİL YETENEĞİ BİR YILDIZ YAPTI…

Klasik Hollywood yıldızlarının görüntüsüne sahip olmayan Kathy Bates, büyük yeteneğiyle tanındı ve her zaman da önemli projelerde yer almayı başardı. Usta oyuncu daha önce “Bu işe girerken her zaman bunun biraz zaman alacağını biliyordum çünkü ben bir güzellik kraliçesi değildim” demişti.

İlerleyen yaşına rağmen başrol almaya devam eden Bates bunu da biraz acı bir ironiyle “Güzellik kraliçesi gibi olup da yaş ayrımcılığı yüzünden artık çalışmayan arkadaşlarımı gördüğümde içimden göz kırptığımı söylemeliyim; benim durumumda ise zaten öyle görünmediğim için uzun yıllar çalışmaya devam edebildim” sözleriyle anlatmıştı.