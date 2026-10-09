Bu ayrılıkla ilgili bildiğimiz her şey yalanmış… Eski karısını yerin dibine soktu: Ölümle boğuşurken benimle alay etti, bana sarılmak bile istemedi!

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Bu sözler kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kocasından 2023’te ani bir kararla ayrılıp herkesi şaşırtan Sofia Vergara’ya ait… Güzel yıldız kocası Joe Manganiello’dan, o çocuk istediği, kendisi ise buna karşı olduğu için ayrıldığını iddia etmişti.

Ancak Joe Manganiello, hayatını anlatan bir anı kitabı yazdı ve tüm bu iddiaların aslında yalan olduğu, bu evliliğin bitişiyle ilgili bildiğimiz hiçbir şeyin gerçeği yansıtmadığı da böylece ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu bomba kitabında evlilikleri sırasında ölümcül olabilecek bir otoimmün hastalıkla mücadele ederken eski eşi Sofía Vergara'nın kendisine kötü davrandığını iddia etti.

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Kitaptan People dergisinin paylaştığı alıntılara göre Manganiello, yakında çıkacak olan "Bloodlines" adlı anı kitabında, intiharı düşündüğü bir dönemde (2019'da) sahiplendiği Bubbles adlı yaklaşık 2,5 kilogramlık köpeği yüzünden Vergara'nın kendisiyle nasıl "alay ettiğini" de anlatıyor.





"Sürekli (intihar düşüncesi) aklıma geldiği için silahımdan kurtulmak zorunda kalmıştım; sonra da köpek hayatıma girdi. Hasta konumundayken onun bakıcısı konumuna geçtim."

49 yaşındaki Manganiello kitabında ayrıca, 54 yaşındaki eski karısı Sofia Vergara'nın, kendisi ağır hastayken yalvarmasına rağmen ona sarılmayı reddettiğini öne sürüyor.

Sofia Vergara'nın ayrılık nedenini çocuk sahibi olma isteğine bağlamasına rağmen, Joe Manganiello aslında kendisinin bu fikirden hastalığı nedeniyle vazgeçtiğini belirtiyor.

Manganiello, başarısız tüp bebek denemelerinin ardından çiftin yumurta donörü kullanmayı düşündüğünü de açıkladı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle, ölüp de o zamanki eşini "biyolojik olarak kendisine ait olmayan" bir çocukla baş başa bırakmak istemediğini ifade ediyor.

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Ünlü oyuncu kitabını yazmanın, bu konudaki gerçekleri ortaya koyma ve bir çeşit hesaplaşma yöntemi olduğunu söylüyor.

İlk eşi Joe Gonzalez'den 34 yaşında Manolo Gonzalez Vergara adında bir oğlu olan Vergara, çocuk sahibi olmanın artık "kendisine göre olmadığını" kabul etmişti.

Manganiello, People dergisine verdiği röportajda, sağlık sorunlarının Vergara ile 2015'teki düğünlerinden kısa bir süre sonra başladığını söyledi. İlk belirtiler arasında yürüyemeyecek kadar şiddetli karın ağrısının yanı sıra su toplayan döküntüler, baş ağrısı, halsizlik ve rektal kanama olduğunu anlattı: "Gittikçe daha da hastalanıyordum."

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Manganiello, sonraki yedi yıl içinde yaklaşık 27 kilo verdiğini, defalarca kolonoskopi geçirdiğini ve 2016'da bağırsaklarının bir kısmının alındığı acil bir ameliyat olduğunu belirtti. Bu durum, tuvalet ihtiyacını gidermek için bir ostomi torbası kullanmak zorunda kalmasına yol açtı.

Ünlü oyuncu basına konuşurken "Bu benim başıma geldi, gerçek bu ve bunu kanıtlayacak tüm yara izlerine sahibim" dedi.

Manganiello, ilaç tedavilerinden sonuç alamadıktan sonra, sonunda Santa Monica'daki bir şamana giderek sağlığına kavuştuğunu söyledi; şaman, sağlık sorunlarının nedeninin nesiller boyu süregelen travmalar olduğunu savunuyordu.

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"Spider-Man" yıldızı, sindirim sistemini yeniden birleştiren bir kontrol ameliyatının ardından artık hiçbir belirti göstermediğini ve ilaç kullanmayı bıraktığını ifade etti.

Ancak daha da önemlisi Manganiello, Sofia Vergara’dan boşandıktan kısa bir süre sonra hayatına giren nişanlısı Caitlin O’Connor’dan gördüğü destek için minnettar olduğunu belirtti ve birlikte çocuk sahibi olmayı düşündüklerini açıkladı.

"Eğer kaderimde varsa... Yedi yıl boyunca, ertesi hafta öleceğimi sanıyordum. Dünya bana yeniden kapılarını açtı."