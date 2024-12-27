Bu aşkın sonu evlilik… Ünlü çift nişanlandı!

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Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve bir yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Callum Turner’ın nişanlandığı ortaya çıktı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

Ünlü çitin evde baş başa geçireceklerini söyledikleri Noel gecesi evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edildi.

Dua Lipa iki gün önce Callum Turner'la bu pozlarını paylaşmış altına da "Biz bu yılbaşı evdeyiz" yazarak Noel'i ve yeni yılı sevgilisiyle baş başa geçireceklerini yazmıştı

The Sun gazetesinin haberine göre Callum Turner deliler gibi aşık olduğu Dua Lipa’ya baş başa geçirdikleri bu özel gecede, dizleri üstüne çöküp evlenme teklif etti. Ve çift nişanlandı!

Callum Turner'ın Dua Lipa'ya evlenme teklif ettiği ve Dua Lipa'nın bu fotorğafta parmağında gözüken yüzüğün de nişan yüzüğü olduğu ortaya çıktı

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ASIL KUTLAMA YILBAŞI GECESİ

Bir yılı aşkın bir süredir birlikte olan mutlu çift sessizce, kendi aralarında evlilik kararı alırken bu mutlu haberi yılbaşı gecesi arkadaşları ve aileleriyle paylaşıp birlikte kutlama yapmayı planladığı söyleniyor.

29 yaşındaki yıldız şarkıcı ve 34 yaşındaki ünlü oyuncunun birbirlerine çok aşık oldukları ve Callum Turner’ın evlilik teklifinin çiftin yakınlarını çok sevindirdiği iddia ediliyor.

Böylece Dua Lipa’nın son Instagram paylaşımındaki fotoğraflarından birinde parmağında gözüken pırlanta yüzüğün de Callum Turner’ın parmağına taktığı nişan yüzüğü olduğu ortaya çıktı.

YILI HEM İŞTE HEM AŞKTA KAZANARAK BİTİRİYOR

Yakın çevresi profesyonel şarkıcılık kariyerinin en iyi yıllarından birini geçiren Dua Lipa’nın Callum Turner’la çok mutlu olduğu ve çiftin bu aşkın sonsuza dek süreceğine inandığını söylüyor.

Ünlü çift bir yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak

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Bir önceki ilişkisini kariyerine odaklanmak için bitirdiği söylenen ünlü şarkıcıya sevgilisi Callum Turner’ın her anlamda çok destek olduğu, ünlü şarkıcının ailesinin ve yakın arkadaşlarının “müstakbel damatlarını” çok sevip benimsediği konuşuluyor.

GİZLİ GİZLİ BULUŞUYORLARDI

Dua Lipa ve Callum Turner arasındaki aşk söylentileri ilk kez bu yılın başlarında, ocak ayında Londra'da düzenlenen Masters Of The Air partisine katıldıklarında ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı sevgilisinin yeni dizisinin galasından sonra verilen partiye gizlice gitmiş, ancak çift bu partide yakınlaşırken paparazzilere yakalanmıştı.

İlişkilerinin ilk aylarında saklı gizli görüşen aşıklar yılın ikinci yarısından sonra her yerde el ele göz gözeydi

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Taze aşıklar bir süre gizli gizli görüşmeye devam ettiler ve adı Callum Turner’la anılmadan önce geçmiş ilişkilerinde “kalp kırıklıkları” yaşadığını söyleyen Dua Lipa bu aşka gerçekten güvenmeye başlayana kadar da birlikteliklerini saklamaya devam ettiler.





KIRILAN KALBİ ARTIK MUTLULUKLA ÇARPIYOR

"İlişkiler açısından, gerçekten ihtiyacım olan şeyi bulmak için bu noktaya gelmem gerekiyordu. Affetme, büyüme, öğrenme ve bir sonraki adıma geçmek için geçmişle barışık olma eylemi içinde olmalısınız. Kendi tartışılmazlarınızı öğreniyorsunuz. Bence bu önemli bir şey. Elbette doğru kişi, ama asıl mesele doğru ilişki" diyen Dua Lipa'nın aradığı bu "doğru" aşkı Callum Turner'da bulmuş ve evlilik kararını da böylece kolaylıkla vermiş gibi görünüyor...