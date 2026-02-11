Bu aşkı sürpriz sanan yanıldı… Onun peşine aslında 10 yıl önce düşmüştü!

Haberin Devamı

Kimileri bu iki ünlü yıldızı birbirlerine yakıştırırken birçokları da iki ismi yan yana düşünmenin bile tuhaf olduğunu yazıp çizdi…

Dünyanın en ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve dünyanın en ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian bir süredir yaşadıkları gizli aşkı birkaç gün önce, Super Bowl’da ortaya koydu.





YAN YANA FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU

Büyük geceyi stadyumda yan yana izleyen ikili maç ve şov boyunca sık sık nerede olduklarını unutup kendi aralarında sohbete daldılar ve birbirlerine olan bakışları deyim yerindeyse olay oldu.

Ocak ayında İngiltere’de gizlice buluşup Cotswolds'daki özel bir tatil köyünde vakit geçiren ikilinin kırsaldaki otelde özel bir akşam yemeği yediği ve orada bulunan kişilerin "çok romantik" olarak nitelendirdiği bir hafta sonu kaçamağı sırasında çift masajı yaptırdığı söyleniyor.

41 yaşındaki İngiliz yarışçı ve 45 yaşındaki ekran yıldızı, gecelik oda fiyatlarının 1400 dolardan başladığı lüks bir Oxfordshire mekanı olan Estelle Manor'da kaldı.

Kardashian, 24 saatlik ziyaret için 140 milyon dolarlık özel jetiyle Los Angeles'tan uçtu ve yanına özel güvenliklerini de alarak basına yakalanmaktan kaçtı. Daha sonra Londra'dan helikopterle gelen Lewis Hamilton da ona katıldı.





OTELDE GİZLİCE BULUŞMUŞLAR

Otel personeline bu buluşma konusunda ağızlarını sıkı tutma emri verilse de basına bilgi sızdıran kaynaklar bu kaçamak aşk buluşması için "Uzun bir geçmişe sahip iki insan gibi davrandılar… İnce bakışlar, sessiz jestler… Yeni bir şey gibi değildi çünkü çok rahatlardı” benzeri yorumlar yaptılar.

Yeni filizlenen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton aşkı için "Aralarında yıllardır kaynayan bir kimya olduğunu anlayabiliyordunuz, ancak bunu arkadaşlıktan daha özel bir şeye dönüştürmelerine yeni izin verdiler." yorumları yapılmasının aslında geçerli sebepleri var…

ABD basınına yansıyan iddialara göre Lewis Hamilton zaten yıllardır Kim Kardashian’ın peşindeydi ve son 10 yıldır onu takip etti ve kendine aşık etmek için sabırla bekledi. Ve en sonunda da bunu başardı.

ÇOK ESKİDEN BERİ TANIŞIYORLAR

İkili birbirlerini uzun zamandır tanıyan iki eski arkadaş. İlk tanışmaları da 2014 yılına, GQ Yılın Erkekleri Ödülleri'ne denk geliyor. Hatta o dönem Kim Kardashian Kanye West’le evliydi, Lewis Hamilton ise ünlü şarkıcı Nicole Scherzinger ile büyük bir aşk yaşıyordu.

Yıllar içinde Hamilton, Kardashian-Jenner çevresinin tanıdık bir arkadaşı haline geldi, aileyle tatiller geçirdi ve sık sık Kris Jenner ve Kendall Jenner ile birlikte etkinliklerde yer aldı.

O günleri iyi hatırlayan kaynaklar "Lewis Hamilton bu romantik ilişkiye başlamadan çok önce Kardashian'ların çevresinin bir parçasıydı. O her zaman içten bir sıcaklık ve iyi davranışlar sergiledi – asla çok fazla çaba göstermedi, sadece sessizce ortama uyum sağladı.” diyor.

Hatta Lewis Hamilton’ın adı bu yakınlık yüzünden bir dönem Kim Kardashian’ın küçük kardeşi Kendall Jennar’la da anılmıştı.





AİLENİN İÇİNE SESSİZCE SIZMIŞ...

"Herkes onun ve Kim'in paylaştığı bağı, kolay kahkahalarını ve karşılıklı saygılarını görebiliyordu. Bunca yıldan sonra, sonunda bunu keşfetmek için doğru anı bulmaları neredeyse kaçınılmaz gibi geliyor."

Lewis Hamilton, Nicole Scherzinger’la yaşadığı büyük aşk bittikten sonra ideal bir partnerde ne aradığını "Eğlenceli biri, benim kadar dışa dönük biri. Spontan olmaya istekli ve iyi değerlerle yetiştirilmiş biri olmalı." diye anlatmıştı.

Yıllar sonra Kim Kardashian’la aşk yaşadığı ortaya çıkan Hamilton’ın bu tarifinde bile ona çok benzeyen birini tarif ettiği böylece ortaya çıkmış oldu… Kim Kardashian, Kanye West, Lewis Hamilton ve Nicole Scherzinger aynı fotoğraf karesinde...

EVLİYKEN ESKİ KOCASIYLA DA ARKADAŞTI

Kanye West yıllar önce bir Paskalya bayramını anlatırken "Lewis Hamilton evimdeydi ve stüdyomda müzik çalıyorduk. Paskalya kahvaltısı yapıyorduk ve tüm aile oradaydı, karımın ailesi, arkadaşlarım, herkes.” demişti.

Lewis Hamilton daha o zamandan ailenin içine sızmış ve yıllar sonra aşk yaşayacağı kadının eski kocası da dahil tüm ailesiyle yakınlaşmayı başarmıştı.

Lewis Hamilton Kanye West'in markası YE'nin defilesinde... Birkaç sıra ilerisinde de Kim Kardashian oturuyor

İkilinin aşk yaşamaya başlamadan önceki ilişkisi için "Kim ve Lewis her zaman kendi dünyalarını kurmak için ne kadar çok çalıştıkları konusunda birbirleriyle bağlantı kurdular. Kim, onun odaklanma yeteneğine ve küresel şöhrete rağmen ayakları yere basan tavrına gerçekten saygı duyuyor ve Lewis de Kim'in işlerinde sınırları zorlamaya devam etme kararlılığından sessizce etkileniyor." yorumları yapıyor.





BİRBİRLERİNİ İYİ TANIYORLAR, NE İSTEDİKLERİNİ BİLİYORLAR

"Hem Lewis hem de Kim, hayatlarını dünyanın onları nasıl gördüğünün her detayını yöneterek geçirdiler, bu yüzden şimdi dikkatli olmaları mantıklı. Tam olarak saklanmıyorlar, ama aralarındaki şey her neyse onu koruyorlar. Kameralar açıldığında işlerin ne kadar hızlı kontrolden çıkabileceğini bilen iki küresel figürler ve bunun tamamen kendi şartlarına göre gelişmesini istiyorlar."