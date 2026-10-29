Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka

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28 Ekim 1967 günü dünyaya gözlerini açan Roberts, elbette bu özel gününü kapalı kapılar ardında ailesiyle de kutladı.
Ama bir yandan kocası Danny Moder, diğer yandan da yeğeni Emma Roberts sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu mutluluklarını takipçileriyle de paylaştı.
O pozda çift, üzerinde mumlar yanan bir doğum günü pastasının önünde görünüyor. Moder, karısının omuzuna bir sevgi öpücüğü kondururken Roberts da neşe içinde gülüyor.
O karede Roberts'ın artık hayatta olmayan annesi Betty Lou Bredemus da yer alıyor.
Danny Moder, karısının yeni yaşı şerefine yaptığı bu paylaşıma "Seninle geçen her günü kutluyorum. Ama en çok en çok 28 Ekim'i. Daha fazla mum daha fazla neşe getiriyor. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.
Julia Roberts'ın, ağabeyi Eric'in kızı olan Emma ile yakın bir ilişkisi var.
Emma, daha kısa bir süre önce Cody John ile evlenirken babası düğününe bile gitmedi. Ama Julia Roberts ve kocası Danny Moder, onu yalnız bırakmadı.
Sinemadaki en önemli çıkışını Liam Neeson, Justin Bateman ile birlikte oynadığı 1988 tarihli Satisfaction ile yaptı.
Bir yıl sonra oyuncu olan ağabeyi Eric ile birlikte Blood Red için kamera karşısına geçti.
Sonra 1990 tarihli Özel Bir Kadın (Pretty Woman) geldi ve işte o filmle Julia Roberts, kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaptı.
Richard Gere ile başrolü paylaştığı bu film, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Üstelik Roberts'a bir de altın küre kazandırdı.