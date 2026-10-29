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Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka

Güncelleme Tarihi:

#Julia Roberts#Danny Moder#Emma Roberts
Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 15:22

Sinemanın ünlü yıldızlarından Julia Roberts, bir sevgi seli içinde yeni yaşına girdi...

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28 Ekim 1967 günü dünyaya gözlerini açan Roberts, elbette bu özel gününü kapalı kapılar ardında ailesiyle de kutladı.

Ama bir yandan kocası Danny Moder, diğer yandan da yeğeni Emma Roberts sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu mutluluklarını takipçileriyle de paylaştı.

Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka
OMUZA BİR SEVGİ ÖPÜCÜĞÜ
Julia Roberts'ın; evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi özel günleri hiç unutmayan kocası Danny Moder, geçmiş doğum günlerinden birinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

O pozda çift, üzerinde mumlar yanan bir doğum günü pastasının önünde görünüyor. Moder, karısının omuzuna bir sevgi öpücüğü kondururken Roberts da neşe içinde gülüyor.

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O karede Roberts'ın artık hayatta olmayan annesi Betty Lou Bredemus da yer alıyor. 

Danny Moder, karısının yeni yaşı şerefine yaptığı bu paylaşıma "Seninle geçen her günü kutluyorum. Ama en çok en çok 28 Ekim'i. Daha fazla mum daha fazla neşe getiriyor. Seni çok seviyorum" mesajını yazdı.

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'MUTLU YILLAR JULIA HALA'
Julia Roberts'ın kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Emma Roberts da yıldızla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Mutlu yıllar Julia Hala. Seni öyle çok seviyorum ki" diye yazdı.

Julia Roberts'ın, ağabeyi Eric'in kızı olan Emma ile yakın bir ilişkisi var.

Emma, daha kısa bir süre önce Cody John ile evlenirken babası düğününe bile gitmedi. Ama Julia Roberts ve kocası Danny Moder, onu yalnız bırakmadı.

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Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka
İlk evliliğini Lyle Lovett ile yapan Julia Roberts, kurduğu yuvada mutluluğu bulamadı. Sonra meslektaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı. Ama aldatılınca yollarını ayırdı. Sonunda da 2002 yılında Danny Moder ile hayatını birleştirdi.
Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka

Roberts ile Moder'ın 2004 doğumlu ikizleri Hazel Patricia ve Phinneaus Walter'ın yanı sıra 2007'de dünyaya gelen Henry Daniel adında üç çocuğu var.
Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka

ÖZEL BİR KADIN FİLMİ DÖNÜM NOKTASI OLDU
Özel Bir Kadın (Pretty Woman) filmiyle bir anda yıldız olan Julia Roberts, kariyerine model olarak başladı. Sonra Crime Story adlı yapımda küçük bir rol üstlendi.

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Sinemadaki en önemli çıkışını Liam Neeson, Justin Bateman ile birlikte oynadığı 1988 tarihli Satisfaction ile yaptı.

Bir yıl sonra oyuncu olan ağabeyi Eric ile birlikte Blood Red için kamera karşısına geçti.

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Bu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başka
Küçük bir roldü ve sadece iki kelimelik bir diyaloğu vardı. Ama o da daha sonra filmden çıkarıldı. 1989 yılında Steel Magnolias filminde rol aldı. 

Sonra 1990 tarihli Özel Bir Kadın (Pretty Woman) geldi ve işte o filmle Julia Roberts, kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaptı.

Richard Gere ile başrolü paylaştığı bu film, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Üstelik Roberts'a bir de altın küre kazandırdı.

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#Julia Roberts#Danny Moder#Emma Roberts

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