Haberin Devamı

Onunla tanışmış, birlikte çalışmış, aynı yapımlarda rol almış tüm dostları, genç yaştaki ölümüyle adeta yıkıldı, herkesin ardından sadece iyiliklerini ve kalbinin güzelliğini dile getirmesi James Van Der Beek'in ne kadar sevildiğini ortaya koydu.

Dawson's Creek dizisiyle büyüyen, ilk gençlik günlerinde bu diziyi izleyip onu tanımış olan hayranları zaten ona çok hayrandı. Belli bir yaşın üzerindeki izleyiciler için James Van Der Beek'in ölümü aynı zamanda bir devrin kapanışı gibi oldu…





KANSERLE BOĞUŞURKEN BÜTÜN BİRİKİMİNİ TÜKETMİŞTİ

Ömrünün son birkaç yılını kanser mücadelesiyle geçiren James Van Der Beek, pahalı tedavilerle boğuşurken bütün birikimini tüketmiş, son günlerini geride bırakacağı eşi ve çocukları için kaygılanarak geçirmişti.

Haberin Devamı

Oyuncu dostları ona olan sevgi ve vefa borçlarını örneğine az rastlanır bir kampanya yaparak gösterdi. James Van Der Beek'in ölüm haberi gelir gelmez başlatılan yardım kampanyasına bağış yağdı.

Hollywood’un ünlü isimleri James Van Der Beek'in ailesine yardım amacıyla başlatılan kampanyaya para yağdırdı. En büyük bağışlardan biri de efsane yönetmen Steven Spielberg’den geldi.

DOSTLARI 2 GÜNDE 2 MİLYON YARDIM PARASI TOPLADI

Yıldız ismin ölümünün ardından sadece iki gün geçmesine rağmen eşi ve çocuklarına gidecek bu yardım kampanyasında toplanan para 2 milyon dolara erişti…

James Van Der Beek'in ardından söylenen sözler onun sadece oyunculuğuyla, zihinlere kazınan rolleriyle değil, iyiliğiyle ve kalbinin güzelliğiyle de gönüllere taht kurduğunu anlatır gibiydi.

Ölümü yıllar önce boşandığı ilk eşini bile yıkmıştı. James Van Der Beek'in 2003’ten 2009’a kadar evli kaldığı meslektaşı Heather McComb, ölümünün ardından duygu dolu bir mesaj paylaştı ve onun geride bıraktığı eşi Kimberly ve altı çocuğu için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Haberin Devamı





ESKİ KARISI BİLE ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Heather McComb, eski eşi için yaptığı paylaşımda ona duyduğu sevgiyi “James’i her zaman masum, nazik ve saf kalpli biri olarak hatırlayacağım. Yıllar boyunca paylaştığımız ne muhteşem bir yolculuktu. James ve benim aramızdaki özel bağ, dostluk ve sevgi için sonsuz minnettarım; bu bağ on yıllar boyunca sürdü. James, ışık, sevgi, yetenek, mizah, derinlik, hassasiyet, bilgi ve Tanrı sevgisiyle dolu güzel bir ruhtu. Çok parlaktı ama aynı zamanda çok mütevazı ve insancıldı. Her zaman arayış içinde, her zaman büyüyen, her zaman daha derine inen, her zaman konfor alanının dışındaki şeylerin peşinden koşan biriydi.” diyerek dile getirdi.

Haberin Devamı





BU AŞKA ŞAHİT OLAN HERKES AYNI ŞEYİ SÖYLEDİ: BİZ BÖYLE BİR SEVGİ GÖRMEDİK!

Herkes onun arkasından ağlasa da James Van Der Beek'in ölümü elbette en çok geride bıraktığı, 6 çocuğunun annesi olan 44 yaşındaki eşi Kimberly’yi yaraladı. Ünlü çifti tanımış, sevgilerine şahit olmuş herkes bu yarım kalan aşk hikâyesi için “Hayatımızda gördüğümüz en güzel aşk masallarından biriydi” yorumunu yaptı.

Büyük üzüntü içindeki Kimberly, eşinin vefatını duyururken "Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde vefat etti. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı." demiş ardından da “Onun istekleri, insanlığa olan sevgisi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik, sevgili eşimizi, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve arkadaşımızı kaybettiğimiz için yas tutarken, huzurlu bir mahremiyet rica ediyoruz.” satırlarını kaleme almıştı.

Haberin Devamı





GERİDE ONU ÇOK SEVEN KARSI VE 6 ÇOCUĞU KALDI...

Aşkları yaptıkları bir seyahatte karşılaşmalarıyla 2009’da başlamış, 2010’da aynı yere giderek evlenmişlerdi. Evlendikten 10 yıl sonra Hollywood’un görkemli ama keşmekeşli dünyasından kaçmak ve çocuklarını doğayla iç içe yaşatmak isteyen çift Teksas'taki çiftliklerine yerleşmişti.

Tanışıp aşka düştükten sadece 6 ay sonra Kimberly hamile kalmış, çift böylece evlenmeye karar vermişti. Bu güzel aşktan 15 yaşında Olivia, 13 yaşında Joshua, 12 yaşında Annabel, 9 yaşında Emilia, 7 yaşında Gwendolyn ve 4 yaşında Jeremiah adında tam 6 çocukları oldu.

Haberin Devamı

James ve Kimberly evlendikten ve yuva kurduktan sonra hayatta birbirlerinin en büyük dayanağı olmuş, birbirlerine olan aşklarını dile dökmekten de hiç çekinmemişlerdi. Sosyal medya hesapları paylaştıkları mutlu aile fotoğrafları ve birbirlerine sevgiyle baktıkları aşk pozlarıyla dolup taşıyordu.

Gözden Kaçmasın Ünlü oyuncunun hali yürekleri dağlıyor… Hem kanserle hem de parasızlıkla savaşıyor Haberi görüntüle

"BENİ HAYATIMDA HİÇ OLMADIĞIM KADAR MUTLU EDEN KADIN"

James Van Der Beek, 10. evlilik yıl dönümlerinde karısı Kimberly için kaleme aldığı paylaşımda ona “Beni hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu eden kadın” diye hitap etmiş, ruh eşi saydığı büyük aşkına okuyanı kalbinden vuran şu sözlerle seslenmişti:





"Bu evlilik, her zamankinden daha ilgili, daha dürüst, daha özgün, daha açık, daha sabırlı, daha tutkulu, daha cesur, daha yetenekli, daha eğlenceli ve daha kırılgan olmamı gerektirdi. Ve hâlâ onun sevgisini kazanmaya çalışıyorum. Hem sevinçleri hem de acıları ve bunların arasındaki her şeyi birlikte yaşadık, hatta en hararetli tartışmalarımızın doruk noktasında bile... yanımda olmasını istediğim kişi o. Kimberly, beni hayrete düşürüyorsun. Cesaretin, şefkatin ve olması gerekenden daha azıyla yetinmeme isteğin... Tanıdığım en iyi insansın. Seni seviyorum ve önümüzdeki yıllarda da buna layık olmayı dört gözle bekliyorum.”

Geçtiğimiz yıl James, evlenmenin kimliğini nasıl şekillendirdiğini ve kanser teşhisinin karısıyla ilişkilerini nasıl etkilediğini açıkça anlatmıştı. "Gençken kendimi bir oyuncu olarak tanımlardım, bu hiç de tatmin edici değildi, sonra evlendim ve çok daha iyi oldu, sonra baba oldum ve bu en büyük mutluluktu" demişti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda.





HASTALIĞI YÜZÜNDEN ÇOCUKLARIYLA İLGİLENEMEDİĞİ İÇİN İÇİ KAN AĞLIYORDU

Ünlü oyuncu tedavi için ailesinden uzakta ve bir apartman dairesinde yalnız yaşamanın onu kendi ölümlülüğüyle yüzleşmeye zorladığını söyledi. "Çok önem verdiğim o tanımların hepsi elimden alındı" dedi özverili baba.

“Tedavi için uzaktaydım, bu yüzden artık karıma yardımcı olan bir koca olamıyordum. Artık çocuklarını okuldan alıp yatıran, onlara destek olan bir baba olamıyordum. Çalışmadığım için de ailenin geçimini sağlayamıyordum.”





BÜYÜK ŞEHİRDEN KAÇIP ÇİFTLİĞE YERLEŞMİŞLERDİ... KENDİLERİNE KURDUKLARI MUTLU DÜNYADA YAŞADILAR

2020 yılında James ve Kimberly Hollywood'dan ayrılıp ailesiyle birlikte Teksas'ın Austin şehrine taşındılar. Ünlü yıldız bu kararın kendisi ve eşinin çocuklarının doğaya daha yakın olmasını istemelerinden kaynaklandığını söylemiş, coşkuyla "Burayı çok seviyoruz, çok daha fazla alanımız var," diye anlatmıştı o zamanlar. "Hepimizin doğayla daha doğrudan bir bağlantıya ihtiyacı vardı."

James Van Der Beek ve eşi Kimberly önlerinde ne kadar zamanları bilmeden bu çiftlikte mutlu bir hayat yaşayıp çocuklarını doğanın koynunda, büyük bir sevgiyle büyütüyordu. Bu büyük aşkın kahramanları için “Onları ancak ölüm ayırırdı” deniyordu. Kader gerçekten de onları birbirlerinden böyle kopardı, büyük aşkın anıları geride bıraktığı güzel fotoğraflarda kaldı…