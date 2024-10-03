Bu aşka bir kez evlenmek yetmedi… Genç çiftin İtalya’daki muhteşem düğününden ilk kareler geldi

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ÖNCE GİZLİCE EVLENDİLER SONRA MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN YAPTILAR

Mayıs ayında gizli bir nikahla evlenen Stranger Things dizisinin yıldız oyuncusu Millie Bobby Brown ve Jon Bon Jovi’nin model oğlu Jake Bongiovi evlendikten sonra “bu daha başlangıç, asıl düğünümüze daha var” demişti.

İki genç yıldız Haziran 2021'den beri büyük bir aşk yaşıyor

“SONSUZA DEK VE DAİMA KARIN”

Genç çiftin İtalya’da bir şatoda yapılan görkemli düğününden ilk fotoğraflar sonunda geldi… Büyük aşklarına yaraşır şekilde bir değil iki kez evlenen çift en mutlu günlerinin özel fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaştı.

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, Sandra von Riekhoff tarafından çekilen romantik düğün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak düğünlerini hayranlarına duyurmuş oldu

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Millie Bobby Brown özel bir düğün fotoğrafçısı tarafından çekilen romantik kareleri paylaşırken “Sonsuza dek ve daima karın” yazarken Jake Bongiovi de ona karşılığı “Sonsuza dek ve daima kocan” yazarak verdi.

YILLARCA UNUTULMAYACAK BİR DÜĞÜN

Toskana'daki en “büyüleyici” villalardan biri olarak kabul edilen Villa Cetinale'de yapılan düğünde her yer masallardaki gibi beyaz çiçeklerle süslenmişti. Millie Bobby Brown düğünde dört ayrı gelinlik giyerken damat Jake Bongiovi ve babası Jon Bon Jovi ise beyaz ceket ve siyah pantolondan birer takım giymişti.

Millie Bobby Brown henüz 20, Jake Bongiovi ise 22 yaşında... Genç aşıkların bu kadar erken evlenmesi eleştiri konusu olmuştu

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Genç çift beyaz güller ve ortancalarla süslenmiş devasa bir kemerin altında sonsuza dek mutlu yaşamak için bir kez daha evet dedi.

GENÇLİKLERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Haziran 2021'den beri birlikte olan iki genç yıldızın aşkı aslında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Nisan 2023’te nişanlandıklarını açıklayan aşıkların yaşlarının epeyce genç olması evlilik konusunda “bu kadar aceleye gerek var mı?” sorularını da beraberinde getirmişti.

İkili aşk yaşamaya başladıklarında Millie Bobby Brown daha sadece 17, Jake Bongiovi ise 19 yaşındaydı.

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Nişanları duyulduğunda ise Brown 19, Bongiovi 21 yaşına basmıştı.

Millie Bobby Brown aslında evlenmeye niyeti olmadığını ancak Jake Bongiovi'yi tanıyınca onda bir eşte istediği her şeyin olduğunu fark ettiğini söylemişti

ASLINDA EVLENMEYE NİYETİ YOKTU AMA...

“Jake'le tanıştığımda ve onunla ilişkim başlayınca kendime aşık oldum” diyen Millie Bobby Brown nazik, sevgi dolu, harika ve zeki diye anlattığı Jake Bongiovi ile tanıştığında aslında evlenmeye niyeti olmamasına rağmen bunların gelecekte kocası olacak olan adamda aradığı her şeyi karşıladığını fark ettiğini söylüyordu.

HERKES ELEŞTİRİRKEN AİLELERİ YANLARINDA DURDU

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Hayranları bu erken evliliğinin iki genç yıldıza çok da uygun olmadığını düşünse bile Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi’nin aileleri çocuklarının verdiği kararın arkasında durarak evlenmelerine onay verdiler ve genç çifte her konuda destek oldular...