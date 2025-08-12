Bu aşka bir düğün yetmedi… Ünlü milyarder kızını ikinci kez evlendirdi… Damadın ailesi ise ortalıkta yoktu

Haberin Devamı

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Peltz geçtiğimiz günlerde evlilik yeminlerini yenilemişlerdi.

2022’de evlenen genç çift bir kez daha birbirlerine bağlılık sözü vererek nikah tazelediler.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in evlilik yeminlerini tazeledikleri yemin törenine Peltz ailesi tam kadro katıldı

DÜĞÜNDEN ÜÇ YIL SONRA NİKAH TAZELEDİLER

Brooklyn Beckham iki hafta önceki bu özel törenden sonra karısı Nicola Peltz’e “Kaç ömrüm olursa olsun seninle evlenirdim. Seninle defalarca, her seferinde yeniden evlenirdim” yazdı.

Ünlü çiftin yeniden evlenirken tekrarladıkları evlilik yeminlerini ettiren ve nikah törenini yöneten ise Nicola Peltz’in babası, ünlü milyarder Nelson Peltz oldu.

BAŞROLDE GELİN HANIMIN MİLYARDER BABASI VARDI

Yeniden gelinlik ve damatlık giyen çiftin etrafını da Peltz ailesi sardı, tüm aile üyeleri tam kadro bu rüya gibi günde hazır bulundu.

Nicola Peltz'in anne ve babası...

Nicola Peltz günlerdir sakladığı bu özel günün fotoğraflarını en sonunda Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Törene ise bir kez daha Brooklyn’in anne ve babası David ve Victoria Beckham’ın yokluğu damga vurdu.

BECKHAM'LAR AVRUPA TATİLİNDE

Beckham çifti kendilerini yok sayan ve onlarla tüm ilişkilerini keserek büyük bir üzüntüye sebep olan oğullarının bu özel gününe katılmamayı tercih ettiler.

David ve Victoria Beckham ise üç çocuklarıyla Avrupa tatiline çıktılar

David ve Victoria Beckham son iki haftadır diğer üç çocuklarıyla birlikte Avrupa tatilindeler.

Lüks yatlarıyla koyları gezen ünlü aile geçtiğimiz günlerde İtalya’da lüks bir restoranda yemek yerken görülmüştü.

Beckham’lar ve en büyük oğulları arasındaki gerilim aylardır devam ediyor.

BECKHAM AİLESİ BİR ANDA DAĞILDI

Önce iki kardeş Brooklyn ve Romeo küstüler, sonra da bu küslük tüm aileye yayıldı.

Romeo’nun Brooklyn’in eski kız arkadaşıyla sevgili olması iki kardeşin arasını açmıştı.

Tam bu süreçte Brooklyn ve Nicola çifti babaları David Beckham’ın 50. yaş günü partisine katılmadı. Genç çift daha sonra da İngiltere’ye gitmişler ancak Beckham’lara uğramadan ABD’ye geri dönmüşlerdi.

Brooklyn Beckham ailesiyle karısı arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve karısını seçti

Hatta basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ailesine haber uçurup onu artık arayıp sormamalarını bile söyledi.

David ve Victoria Beckham bu olanlar karşısında büyük bir üzüntü yaşasalar da bir süre sonra onlar da oğullarına kızıp küserek konuyu kestirip attılar.

Beckham’ların oğulları ve gelinleriyle yaşadığı gerilim ise 2022’deki düğünlerine dayanıyor.

EN BÜYÜK OĞULLARI ONLARA SIRTINI DÖNDÜ, KARISINI SEÇTİ

ABD’nin en ünlü ve zengin iş insanlarından Nelson Peltz’in oyuncu ve model kızı Nicola Peltz zaten eşinin ailesini hiçbir zaman benimsememiş, onları sevmediğini açıkça belli ederek tavrını baştan ortaya koymuştu.

Nicola Peltz’in Beckham ailesini küçük gördüğü bile sık sık konuşuldu.

David Beckham'ın üç oğluyla yaşadığı bu mutluluk geride kaldı

Victoria Beckham gelininden düğünde kendi tasarladığı bir gelinlik giymesini istemişti. Nicola Peltz buna önce evet dedi sonra da Valentino imzalı bir gelinlikle ortaya çıktı. Bu Victoria Beckham’ı çok üzdü.

Düğünde gelinle damadın yapacağı ilk dansı da belki bu gelinlik meselesinin intikamını almak istercesine adeta “çaldı” ve oğlu Brooklyn’le ilk dansı kendisi yaptı.

Nicola Peltz’in bu duruma çok sinirlendiği ve öfkeden deliye döndüğü de haftalarca konuşulmuştu.

Brooklyn Beckham karısı Nicola Peltz'e yeniden bağlılık yemini ederken "Kaç ömrüm olursa olsun hep onunla evlenmeyi seçerdim" dedi

Daha düğünden başlayan bu gerginlik uzun süre devam etti; gelin kaynana hep birbirlerine mesafeli davrandı.

GELİN KAYNANA SAVAŞI HER ŞEYİN BAŞLANGICI OLMUŞTU

Bir süre sonra araları yumuşamış gibi görünüp birlikte poz verseler de Victoria Beckham ve Nicola Peltz’in arası gerçekte hiç düzelmedi…

Gelin hanım iki kardeşin kavgasını fırsat bilerek kocası Brooklyn’i ailesinden giderek uzaklaştırdı ve en sonunda onun ailesine sırt dönmesini sağladı.