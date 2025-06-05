Bu aşk yüzünden kaç kalp birden kırılmıştı! Ünlü aileyi karıştıran ilişki 7 ayda bitti

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Son aylarda ise bu ünlü aileye bir haller oldu, birbiriyle çok iyi anlaşan en büyük iki oğulları küstü ve göreni kıskandıran bu birlik bozuldu.

MUTLU AİLE BİR ANDA DARMADAĞIN OLDU

David Beckham’ın günlerce konuşulan ve günlerce süren 50. yaş kutlamalarında gözler hep en büyük oğlu Brooklyn ve eşi Nicola Peltz’i aradı…

Babasına çok bağlı olduğu bilinen Brooklyn bir anda ailesiyle görüşmeyi kesti, onların gittiği hiçbir etkinliğe, babasının doğum günü de dahil olmak üzere, katılmamaya başladı.

Bunun ardında Brooklyn ve kardeşi Romeo’nun arasına giren bir kadın vardı…





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İKİ KARDEŞİN ARASINA BİR SEVGİLİ GİRDİ

Söylenenlere göre Romeo Beckham ünlü DJ Kim Turnbull'la aşk yaşamaya başlayınca ağabeyi Brooklyn ve eşi Nicola Peltz küplere bindi.

Çünkü Kim Turnbull yıllar önce Brooklyn Beckham’la da flört etmiş ve kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.

Kim Turnbull’un buna rağmen gidip Romeo Beckham’la da sevgili olması Brooklyn’i çok kızdırdı. Onunla birlikte Nicola Peltz de Romeo’ya tavır aldı ve onun olduğıu hiçbir yere gitmemeye karar verdiler.





BABASINI HİÇE SAYDI, EN ÖZEL GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKTI

Bu uğurda babasının en özel gününde bile yer almayan ilk göz ağrısı evlat Brooklyn Beckham’ın David ve Victoria Beckham çiftini çok üzdüğü, Beckham’ların içleri kan ağlasa da oğullarına ulaşamadığı iddia edildi.

İşte bu ünlü ve mutlu aileyi bir anda dağıtan Romeo Beckham ve Kim Turnbull arasındaki aşkın bittiği ortaya çıktı. Çift 7 aydır birlikteydi.

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OLAY YARATAN AŞK 7 AYDA SONA ERDİ

Romeo Beckham ve Kim Turnbull yollarını ayırırken bu kararda aile arasındaki kavganın etkisi var mı bilinmez… Ancak Romeo Beckham ve Nicola Peltz’in Beckham ailesinden kopuşuyla ilgili çok daha çarpıcı bir iddia daha var…

Romeo Beckham ve Nicola Peltz evlenirken düğün günü gelin hanım ve kayınvalidesi Victoria Beckham arasında yaşanan kavgayı daha doğrusu bu kavga dedikodusunu belki hatırlarsınız…





KAVGANIN ASIL SEBEBİ MEĞER BAŞKAYMIŞ!

Şarkıcılığı çoktan bırakan Victoria Beckham artık kendi tasarımları ve moda markası olan ünlü bir modacı.

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Victoria ilk göz ağrısı oğlunun düğününde gelini Nicola’nın kendi tasarladığı bir gelinlik giymesini istemiş, Nicola Peltz de bu teklifi kabul ettikten sonra Victoria Beckham’ı atlatıp Valentino marka bir gelinlik giymişti.

Oğlunun düğünü boyunca yüzü asık şekilde ortalıkta dolanan Victoria Beckham ve Nicola Peltz’in arası çift evlendikten sonra da uzun süre limoni kaldı.

GELİN – KAYINVALİDE BİRBİRLERİNİ HİÇ SEVEMEDİ

Sonradan birlikte mutluluk pozları vermeye başlayan gelin kayınvalide aralarını düzeltmiş gibi görünüyordu.

Şimdi ortaya atılan iddialara göre aslında Victoria Beckham ve Nicola Peltz’in arası hiç iyi olmadı ve dedikoduların önüne geçmek için rol yaptılar. Ve gelin hanım bu kardeş kavgasını fırsat bildi.

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KARDEŞ KAVGASINI FIRSAT BİLDİ, KOCASINI AİLESİNDEN KOPARDI

Hazır Romeo ve Brooklyn Beckham kardeşlerin arası bozulmuş ve aile birbirinden kopmuşken harekete geçen Nicola Peltz etkisi altına aldığı kocası Brooklyn’i ailesinden tam da istediği gibi koparmış oldu ve amacına ulaştı…

Biz de söyleyenlerin yalancısıyız…