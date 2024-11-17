Bu aşk uğruna ikisi de yuvasını yıkmıştı… ‘Aralarındaki çekime karşı gelemediler’

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Müzik dünyasının genç yıldızı Ariana Grande’nin kariyerinin en önemli rolünü oynadığı “Wicked” filmindeki rol arkadaşı Ethan Slater ile olan aşkı Temmuz 2023’te ortaya çıktığında heyecanla beklenen filmi bile gölgede bırakmıştı.

Her ikisi de başkalarıyla evliyken yasak aşkları basına yansıyan çift o günden beri magazin basınının kıskacında.

Filmin gösterime girmesine kısa bir süre kalmışken peş peşe yapılan galalar ve özel gösterimlerde sürekli yan yana görülen ünlü çift uzun zamandır gözlerden uzakta yaşadıkları aşklarını artık saklamıyor.





İKİ EVLİLİK DE BU AŞK UĞRUNA BİTTİ

31 yaşındaki Grande, o zamanki kocası 29 yaşındaki emlakçı Dalton Gomez'den iki yıllık evliliğin ardından Temmuz 2023'te ayrılmıştı. 32 yaşındaki Slater ise 2 yaşındaki oğlunun annesi, eski lise aşkı Lilly Jay'den aynı ay boşanmıştı.

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Grande'nin boşanma davası mart ayında, Slater'ınki ise eylülde sonuçlandı.

Ethan Slater’ın yakın çevresinden bir kaynak bu sürpriz aşk için “Onun karısı Lily ile çok mutlu olduğunu sanıyordum. Bu benim için tam bir sürpriz oldu. Eminim bu süreçte bazı kalpler kırılmıştır.” yorumunu yapmıştı.

OĞLU DAHA BİR YAŞINDA BİLE DEĞİLDİ… ALDATILAN EŞ TELEFONUNDAKİ MESAJLARI YAKALADI

O sırada oğlu henüz 11 aylık olan eski eş Lilly Jay, geçtiğimiz temmuz ayında Slater ve Grande'yi eleştirerek basına ailesinin hiçbir şey ifade etmiyormuşçasına yok edildiğini söylemiş ve Ariana Grande’yi bir başka kadının duygularını hiçe saymakla suçlamıştı.

Ariana Grande başını epeyce ağrıtan bu yasak aşktan artık saklanmıyor hatta sevgilisini öven açıklamalar bile yapıyor

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Lilly Jay, kocası Ethan Slater ve Ariana Grande’nin film çekimleri sırasındaki yakınlaşmasına tamamen “gafil avlanmış”, kocasının Grande’yle flörtleştiği mesajları telefonunda yakalamıştı.

Hatta Grande’nin yasak aşk yaşarken Slater’ın oğlunu bile birkaç kez gördüğü iddia edilmişti.





ADI “YUVA YIKAN” KADINA ÇIKTI

Tüm bunlar yaşanırken bazı hayranları Ariana Grande’yi internette “yuva yıkan” biri olarak eleştirdi. Grande ise geçen ocak ayında piyasaya çıkan yeni şarkısında “Senin işin sana, benimki de bana. Neden kimin kimle ne yaptığını bu kadar önemsiyorsun?” sözleriyle sanki bu eleştirilere cevap veriyordu…

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Grande 2021’de Wicked için seçmelere katılıp Glinda karakterini oynamak için seçilince “hayalindeki role” kavuştu. Bir yıl sonra, 2022'de Ethan Slater da seçmelere girip filmden bir başrol kaptı.

Ethan Slater'ın aldatılan ve oğluyla bir başına kalan eski eşi Lily Jay, Ariana Grande'yi suçlayıcı açıklamalar yapmıştı

Slater o sırada çoktan 2018 yılında Lily Jay ile evlenmiş ve ikili kısa süre önce oğullarını kucaklarına almışlardı.

SETTE TANIŞTILAR, SILA HASRETİNİ BİRBİRLERİNİN KOLLARINDA GİDERDİLER

Grande ve Slater Aralık 2022'de filmin setinde tanıştılar. Filmin çekimleri İngiltere’de yapıldığından iki yıldız da evlerinden ve eşlerinden uzakta kalmıştı ve yalnızlıklarını birbirleriyle gidermeye başladılar.

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Haziran 2023'te Grande, Daily Mail tarafından elde edilen bir fotoğrafta, Londra'da özel üyeler kulübü Soho Farmhouse'da 30. yaş gününü kutlarken Slater'ın kollarındaydı.

İLİŞKİLERİ DUYULDUĞUNDA KOCASINDAN AYRILALI DAHA BİRKAÇ GÜN OLMUŞTU

Grande ve Slater'ın aşkı Temmuz 2023’te ortaya çıktığında Ariana Grande, kocası Dalton Gomez'den ayrılalı daha birkaç gün olmuştu.

Ariana Grande'nin Dalton Gomez'le yaptığı sürpriz evlilik sadece 2 yıl sürdü

Yıldız şarkıcı eylül ayında, Vanity Fair ile yaptığı röportajda Slater ile olan ilişkisini savundu ve “En hayal kırıklığı yaratan kısım, bu kadar çok insanın söylenen bu kötü şeylere inandığını görmekti” dedi.

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“İNSANLAR ONU TANIDIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Başlarda çok tepki toplayan ilişkileri artık herkes tarafından öğrenildikten ve ikisi de eşlerinden boşandıktan sonra rahatlayan Grande ve Ethan Slater filmin galalarında samimi pozlar vermeye başladı.

Söylenenlere göre Grande'den boşanırken yüklü bir tazminat alan Dalton Gomez bu evliliği bitiren sebepler konusunda konuşmamaya söz verdiği bir anlaşma da imzaladı

Hatta Ariana Grande kırmızı halıda kendisine uzatılan mikrofona “O her zaman çok sevimli ve bu filmde de çok harika. O inanılmaz bir insan. İnsanlar onu tanıdığı için çok mutluyum. Kalbim çok mutlu” diyerek sevgilisi Slater’ı övdü.





ARALARINDAKİ “ÇEKİME” KARŞI KOYAMADILAR

Filmin çekimleri boyunca iki aşığın etrafında olan kaynaklar da Ariana Grande ve Ethan Slater’ın sette birbirlerine yaklaştığını ve aralarında karşı konmaz bir “çekim” olduğunu ve ikisinin de buna karşı gelemediğini söylediler.