Bu aşk uğruna iki yuva birden yıkılmıştı… Eski karısı ve kızları onu en sonunda affetti: Bakın ne mutlu bir aileyiz!

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Ewan McGregor dün Hollywood Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızına kavuştu. Usta aktörün sinema dünyasından dostları, birlikte çalıştığı büyük yönetmenler ve Yıldız Savaşları hayranları da onu bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Yıldızına kavuşan Ewan McGregor törende dört çocuğuyla birlikte kırmızı halıda da ilk kez boy göstermiş oldu. Ewan McGregor'un özel gününde yanında eşi ve dört çocuğu vardı

EN ÖZEL GÜNÜNDE BÜYÜK AİLESİ YANINDAYDI

53 yaşındaki Ewan McGregor’a bu önemli anda 39 yaşındaki Mary Elizabeth Winstead ve üç yaşındaki oğulları Laurie'yle birlikte eski eşi Eve Mavrakis’le paylaştığı üç kızı da eşlik etti.

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Ünlü oyuncu eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile tablosu sergilerken McGregor'a törende kızları 28 yaşındaki Clara, 22 yaşındaki Jamyan ve 13 yaşındaki Anouk eşlik etti. McGregor'un 22 yaşındaki kızı Esther ise törende yoktu.

Ewan McGregor'a yıldızına kavuştuktan sonra 2022'de evlendiği eşi Mary Elizabeth Winstead kutlama öpücüğü verdi... Çiftin oğulları 2021'de doğmuştu

Ewan McGregor ve Mary Elizabeth Winstead, oğullarını 2021’de kucaklarına almış, 2022’de de evlenmişti.

BU AŞK UĞRUNA İKİ YUVA BİRDEN YIKILMIŞTI

Ancak bu aşk ve evlilik uğruna yaşanan skandal yıllardır unutulmadı…

McGregor, ilk eşi Eve Mavrakis’le 1995’te evlenmiş, iki kızları olan çift Jamyan ve Anouk adını verdikleri kızlarını da 2006 ve 2011’de evlat edinmişti.

McGregor, ilk eşi ve dört kızının annesi Eve Mavrakis’ten 2018'de ayrılmıştı... Bu evliliğin bitiş sebebi ise usta aktörün rol arkadaşı Mary Elizabeth Winstead ile öpüşürken yakalanmasıydı

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Ewan McGregor ve Eve Mavrakis, 2018’de, 23 yıllık evliliğin ardından yollarını ayırdı. Ancak bu evliliğin bitişi haftalarca hatta aylarca konuşuldu.

ŞİMDİKİ KARISI ROL ARKADAŞIYDI... SKANDAL ÖPÜCÜK HER ŞEYİN HEM SONU HEM DE BAŞLANGICI OLDU

McGregor, şimdiki eşi Mary Elizabeth Winstead ile 2016 yılında Fargo adlı dizinin setinde tanışmıştı. Dizide iki aşığı canlandıran iki oyuncu 2017’de Londra’da öpüşürken yakalanınca büyük bir skandal patladı.

Mary Elizabeth Winstead de Ewan McGregor'la ilişkisi ortaya çıkınca kocası Riley Stearns'dan ayrılmıştı

Mary Elizabeth Winstead de 18 yaşından beri birlikte olduğu yönetmen Riley Stearns’la 2010’dan beri evliydi. Yasak aşk skandalı ortaya çıkınca evliliğini bitiren ilk isim Winstead oldu.

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Ewan McGregor da 23 yıllık karısı ve dört çocuğunun annesi Eve Mavrakis’ten 2018 yılında boşandı. Usta oyuncu dilekçeye “şiddetli geçimsizlik” yazsa da bu evliliğin ortaya çıkan yasak aşk yüzünden bittiğini herkes biliyordu…

Ewan McGregor da Mary Elizabeth Winstead de öpüşürken yakalandıklarında evliliklerinin çoktan bitmiş olduğunu, sadece daha boşanmamış olduklarını söylediler…

OĞULLARI DOĞUKTAN SONRA EVLENDİLER

İkisi de eşlerinden vazgeçen ve yeni bir aşka yelken açan McGregor ve Mary Elizabeth Winstead, bu skandalı dillendirmeden ilişkilerini sürdürdüler ve oğulları doğduktan bir yıl sonra da evlendiler. İkili bu yıl bir kez daha aynı dizide başrol oynadı.

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Dün kocasının en büyük kızı Clara ile mutlu mesut poz veren Mary Elizabeth Winstead için Ewan McGregor’la ilişkisinin ilk dönemleri tam bir kâbusa dönmüştü.

McGregor'un kızı Clara, babasının yeni eşi Mary Elizabeth Winstead için "o bir çöp parçası" demişti... Ancak anlaşılan yıllar içinde aile içindeki bu ihanet skandalı unutuldu ve herkes birbiriyle barıştı

Ewan McGregor’un en büyük kızı Clara, babası annesini ve kardeşlerini Mary Elizabeth Winstead için terk ettiğinde Winstead’le ilgili korkunç paylaşımlar yapıyordu.

KIZI YENİ EŞİ İÇİN “BİR ÇÖP PARÇASI” DEMİŞTİ

Clara McGregor, babasının sevgilisi Mary Elizabeth Winstead için “bir çöp parçası” demiş ve onu anne ve babasını ayırmakla ve tam bir pislik olmakla suçlamıştı.

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2018’de yapılan bu sosyal medya paylaşımında babasının sevgilisi için “Dünyadaki en güzel ve yetenekli kadın” demesini alaya alan kızı Clara “Oh adamım hepiniz hayal görüyorsunuz. Kız bir çöp parçası” yazmıştı.

İki kadın törende yan yana oturup bol bol sohbet ederek aralarında bir düşmanlık olmadığını gösterdi

Usta aktörün eski eşi Eve ise boşanmalarını sadece “hayal kırıklığı ve üzüntü verici” olarak nitelendirmiş, ihanete uğradığından hiç bahsetmeyerek “Benim asıl endişem dört çocuğumuzun iyi olması” demekle yetinmişti.

KIZLAR BABALARINI AFFETTİ, ARTIK HERKES MUTLU MESUT YAŞIYOR

Aradan geçen yıllarda bu skandallarla anılan aile giderek sakinleşti, herkes durumu kabullendi ve Ewan McGregor’un kızları da görünen o ki babalarını affetti.

2024’e girerken bu büyük aile eski ve yeni eş ve toplamda 5 çocuk bir araya gelmiş, yeni yılı birlikte kutlamış ve mutluluk fotoğrafları paylaşmıştı. Dünkü törende de Mary Elizabeth Winstead ve Clara McGregor’un verdiği mutlu mesut pozlara bakılırsa herkes ihanet skandalını unutup hayatlarına devam etmeye karar vermişti…