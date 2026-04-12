Bu aşk uğruna anne babasından bile vazgeçmişti… ‘Seni çok seviyorum karıcığım, iyi ki evlendik!’

Haberin Devamı

David ve Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, soyadının avantajını kullanarak aşçılıkta ün kazandı ve kendi adını taşıyan sos markalarıyla iş dünyasına da adım atmayı kolayca başardı.

Ünlü oğul evlendikten sonra ailesinden giderek uzaklaşmaya başlamıştı. Düğünde aile arasında gerginlikler yaşandığı biliniyor ancak herkes bu yaşananların üstesinden gelinmiş gibi davranmaya çalışıyordu.

İpler geçen geçen sene sonunda kopacak, Brooklyn Beckham, onu var eden ailesiyle tüm bağını kopardıktan sonra sadece karısının eşi sıfatını taşıyan birine dönüşecekti…

Ailesini bir süre önce reddeden ve onlarla tüm bağını kesen ünlü evlat geçtiğimiz günlerde dördüncü evlilik yıl dönümlerini kutladıktan sonra eşi Nicola Peltz'e çiçekler ve aşk mektuplarıyla sürpriz yaptı. Ve onu sevgiye ve ilgiye boğdu.

Haberin Devamı

Çift, bu hafta başında evliliklerinin dördüncü yılını kutladı ve 27 yaşındaki Brooklyn, bu vesileyle ayrı yaşadığı ailesine de yeniden bir gönderme yaptı…

31 yaşındaki Nicola Peltz dün yaptığı yeni bir sosyal medya paylaşımında kocasının nasıl onu şımartmaya devam ettiğini paylaştı.

Brooklyn Beckham’ın Instagram hikayesini yeniden paylaşan Nicola Peltz’ın hikayesinde devasa bir demet beyaz gül ve üzerinde aşk mektupları görülüyordu.

Brooklyn, paylaşımına şu başlığı eklemişti: “Mutlu yıl dönümleri. Seni tüm kalbimle seviyorum Nicola, seninle genç kalmayı dört gözle bekliyorum… Seni çok çok seviyorum.”

Haberin Devamı

Başka bir fotoğrafta ise Brooklyn'in, Nicola'ya bir demet çiçek ve kahveyle sürpriz yapmak için arabanın sürücü koltuğundan geriye doğru yaslandığı görülüyordu.

Tatlı fotoğraf için gülümserken, Nicola da kocasına “Sürpriz çiçekler ve aşk mektupları en sevdiğim şeyler. Seni çok seviyorum Brooklyn” diye cevap vermişti.

Cuma günü yıl dönümlerini kutlayan Brooklyn, Nicola'ya yazdığı meydan okuyucu yıldönümü mesajıyla duygularını bir kez daha açıkça ortaya koydu ve ailesiyle yaşadığı kopuş için “birlikte çok şey atlattık ama her zamankinden daha güçlüyüz” yorumunu yaptı.

Brooklyn Beckham bu yıl dönümü kutlamasından sadece birkaç gün önce de karısı için yaptırdığı yeni dövmesini sergilemişti.

Haberin Devamı

Brooklyn ve Nicola’nın 2022’deki düğünleri Brooklyn Beckham’ın bu yılın başlarında yaptığı şok edici bir açıklamayla ailesiyle artık hiçbir şekilde iletişim kurmak istemediğini ısrarla belirtmesiyle tekrar gündeme geldi.

Annesi Victoria'nın son dakikada Nicola'nın gelinliğini dikmeyi iptal ettiğini, ilk dansı “ele geçirdiğini” ve düğünün ilk dansını karısıyla yapmasına engel olduğunu iddia etti.

Brooklyn Beckham’ın anne ve babası hakkında yazdıkları bununla da bitmedi. Anne ve babasının tüm hayatını geçmişten beri kontrol etmeye çalıştıklarını, onu hep baskı altında tuttuklarını söyleyen Brooklyn, David ve Victoria Beckham’ın karsı Nicola Peltz’e de başından beri kötü davrandıklarını iddia ediyordu.

Haberin Devamı

Brooklyn bu ifşa metnini paylaşmadan önceki aylarda ailesiyle görüşmeyi bırakmış, anne ve babasıyla saf tutan diğer 3 kardeşini de defterinden silmişti. David ve Victoria Beckham ilk göz ağrısı oğullarına defalarca ulaşmaya çalışıp ona barış için zeytin dalı uzattılar.

Tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve herkes konunun Brooklyn’in büyük bir aşkla sevdiği karısı Nicola Peltz’le ilgili olduğunu tahmin ederken o da bu metni paylaşarak tüm bu dedikoduların doğru olduğunu kanıtlamış oldu…