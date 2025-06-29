Bu aşk ikisinin ayağını da yerden kesti… Yüzünü saklamaya çalışırken bile gülümsüyordu

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Bu yetmedi, Hollywood’un usta yıldızı sevgilisine yakın olabilmek için milyonlarına kıydı ve onun kızını büyüttüğü çiftliğe yakın yerde bir ev bile aldı.

Bradley Cooper ve ünlü model Gigi Hadid, Ekim 2023'ten beri romantik bir ilişki içindeler ve aşklarının giderek güçlenip kök saldığı ortada…

50 yaşındaki ünlü oyuncu ve 30 yaşına basan güzel sevgilisi başlarda kaçamak ve el ele tutuşurken bile ürkek bir halde görüntülenirken şimdilerde her zamankinden yakın ve mutlu bir haldeler.

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Yan yana geldiklerinde adeta aşkla ışıldayan Cooper ve Hadid geçtiğimiz akşam, tüm dünyanın gözleri Venedik’teki Jeff Bezos - Lauren Sanchez düğünündeyken Paris’te ortaya çıktılar.

Birlikte romantik bir yemek yiyen çift çıkışta hayranlarıyla karşılaştı. Eski günlerde olsa kaçmaya çalışacakları düşünülürken Bradley Cooper ve Gigi Hadid yolda durup hayranlarıyla hem sohbet etti hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

İlişkilerini büyük ölçüde gizli tutsalar da Gigi Hadid Mayıs 2025'te 30. doğum günü partisinde çekilmiş bir dizi fotoğraf paylaşırken Cooper'ı öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini “Instagram'da resmi” hale getirdi.

Ayrıca yakın zamanda Vogue'a verdiği röportajda ilk kez konuşup Bradley Cooper’la ilişkilerini “çok romantik ve mutlu” olarak tanımlayarak, onu bulduğu için ne kadar “şanslı” hissettiğini dile getirdi.

Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in ikisi de bekar ebeveynler.

Cooper’ın eski sevgilisi Irina Shayk’tan Lea adında, Gigi Hadid’in de Zayn Malik’ten Khai adında bir kızı var.

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İlişkilerinin başlarında kızlarının hayatlarında en önemli şey olduğu konusunda anlaşan Cooper ve Hadid birlikteli süresince iki küçük kızı da birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırdı.

Ve ilişkilerine seviye atlatan da aslında bu mutlu kaynaşma oldu…

Kızları da birbirini çok seven, iyi anlaşan ve birlikte zaman geçirmekten hoşlanmaya başlayınca Bradley Cooper da Gigi Hadid de rahatladı ve bu aşkı bir sonraki aşamaya taşımak konusunda daha kararlı hale geldi.

Gigi Hadid’in parmağında beliren bir altın yüzük çiftin nişanlandığı dedikodularına yol açsa da henüz ünlü aşıklardan bu konuda bir açıklama gelmedi.

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