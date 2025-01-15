Aylarca insan içine bile çıkamamışlardı... Ünlü aşıklar dudak dudağa

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Zaten bu yüzden de epey uzun süre kapalı kapılar ardında yaşadılar aşklarını. Öyle hemen el ele insan içine çıkamadılar.

Ama görünüşe göre bu gecikmenin acısını öyle ya da böyle çıkarmaya çalışıyorlar şimdi.

Son iki haftadır önce bilerek ve isteyerek el ele kamera karşısına çıktılar. Önceki gün de bu kez dudak dudağa görüntülendiler...

ÜNLÜ AŞIKLAR ARTIK KAÇMIYOR

Konuyu takip edenler Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın aşkını anlattığımızı anladı zaten.

Birlikte rol aldıkları The Music Man adlı müzikalin çalışmaları sırasında birbirleri için aşka düştü iki oyuncu... Ama bunu uzun süre gizlemek zorunda kaldılar.

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Çünkü o sırada Jackman, Deborra Lee Furness ile evliydi... Sutton Foster de Ted Hughes ile...

Ama ikisi de kalplerine söz geçiremedi... Sonuç olarak Jackman, 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness'ten boşandı.

Kısa süre önce Foster'ın evliliği de bitti. Böylece Jackman 56, Foster da 49 yaşında el ele yeni bir yola çıktılar.

BİRBİRLERİNDEN AYRI KALAMADILAR

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün de San Fernando'da yemek almak için çıktıkları bir gezintide görüntülendi.

Otomobillerine binmeye hazırlanan Jackman ile Foster, belli ki gerçekten de artık aşklarını gizleme konusunda üzerlerindeki baskıdan kurtuldu.

Çünkü ikisi de uzaktan görüntülenme olasılığına rağmen otomobile binerken bile birbirlerinden ayrı kalamadı...

Foster bir ara sevgilisi Jackman'ın yüzünü ellerinin arasına aldı. Sonra da onu öpücüklere boğdu. Jackman da buna önce sevgilisine sımsıkı sarılarak sonra da onu öperek karşılık verdi.

Hugh Jackman ile Sutton Foster otomobile bindikten sonra da birbirlerine sarılıp öpmeye devam etti. Bu arada iki aşığın aralarında gülerek sohbet ettiği de görüldü.

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Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın öpüşmesi otomobile bindiklerinde de devam etti. Ünlü aşıklar o anlarda birbirleriyle sohbet de ettiler.





Aylarca aşklarını meraklı gözlerden gizleyen Hugh Jackman, otomobile bindiklerinde de birbirlerinden uzun süre ayrılamadılar.





Aşıklar, ilk kez geçen hafta el ele görüntülenmişti.





AYRILIK AÇIKLAMASI HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTMIŞTI

Aslına bakılırsa Hugh Jackman'ın 27 yıldır aynı yastığa baş koyduğu karısı Deborra Lee Furness ile ayrılacaklarını açıklaması herkesi çok şaşırtmıştı.

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Furness, sağlık sebepleriyle çocuk doğuramadığı için biri kız diğeri erkek iki evlatlık çocuklarını büyüten eski çift, bir dönem Hollywood'un hiç yıkılmayacak evliliklerinden birinin kahramanı gibi görülüyordu.

2023 yılının son aylarında gelen boşanma açıklaması bu yüzden herkesi şaşırttı. Ne Jackman ne de Deborra Lee Furness, bu konuda tek kelime etmediler.

Ama sonra usul usul yasak aşk söylentileri ortada dolaşmaya başladı. Önce Hollywood'un kapalı kapıları ardında Hugh Jackman'ın rol arkadaşı Sutton Foster'a aşık olduğu konuşuldu. Sonra da bu söylentiler her yere yayıldı.

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Deborra Lee Furness bütün bunlara sessiz kalsa da konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğenerek söylentinin doğruluğun onaylamış oldu. Zaten bir süre sonra da Jackman ile Foster el ele görüntülendi.

İki yuvayı yıkan bu aşkla ilgili en çok konuşulan ayrıntı ise Deborra Lee Furness'in durumu.

Çünkü söylentilere göre Jackman'ın kendisini aldattığından şüpheleniyordu Furness. Aralarında Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın da bulunduğu yakın dostları ise onu boşuna şüphelendiğini söyledi.

Özetle Lively ve Reynolds dahil bütün yakın dostları bu ihaneti Lee Furness'ten gizledi.

Sonuç olarak gerçek ortaya çıktıktan sonra da Furness sadece ihanete uğradığı için değil dostları tarafından yalan sözlerle avutulduğu için de büyük bir üzüntü yaşadı.

Kısaca özetlemek gerekirse Hugh Jackman ile Sutton Foster aşkı iki evliliğin yanı sıra bazı dostlukların bitmesine de neden oldu.