Bu aşk için ne köprüler yakıldı... Dile kolay... Evlilikte 22 yıl!

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Elbette bayram günüydü ve o da "arada" kutlanacaktı. Yine de oraya çağrılmalarının nedeni bambaşkaydı.

Çift, dostlarını mutlu bir güne yani düğünlerine tanıklık etmek üzere çağırmıştı. Herkesi bayram kutlama bahanesiyle bir araya toplayan iki aşık evleniyordu! Düğünlerini de ulusça kutlanan bu milli bayrama denk getirmişlerdi.

İşte şimdi o günün üzerinden tam 22 yıl geçti. Ünlü çift, üç çocuklarıyla birlikte mutlu hayatlarında bir yılı daha geride bıraktı... Bir sonraki dönem için bembeyaz bir sayfa açtı.

Bu ünlü çiftin kadın tarafı, ailenin annesi yani güzel ve ünlü oyuncu, kocasıyla birlikte geçirdiği 22 yılın sevincini sosyal medya hesabından da coşku dolu bir fotoğraf eşliğinde kutladı.

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EVLİLİK 22 YILDIR SÜRÜYOR

Böyle kısaca öyküsünü anlattığımız bu ünlü oyuncu Julia Roberts'ın ta kendisi....Birlikte çalıştıkları filmin setinde tanışıp aşık olan Roberts ve Daniel Moder, 2002 yılının 4 Temmuz günü böyle sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirmişti.

Roberts, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda Danny Moder ile geçmiş yıllarda çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

Yanına da yazıyla "yirmi iki yıl" diye yazdı. Roberts'ın takipçilerinden de bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Julia Roberts ve Daniel Moder ya da genel olarak bilinen şekliyle Danny Moder, Hollywood'un en uzun ve mutlu evliliklerinden birinin kahramanları. Aşklarının başlangıç dönemi de öyle masallardaki gibi gelişmedi.

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ÜÇ ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

Roberts ve Moder, 2002 yılının 4 Temmuz günü yani ABD'nin Bağımsızlık Günü'nde hayatlarını resmen birleştirmişti. Bu evlilikten 19 yaşında Hazel ve Phinnaeus adında ikizleri ile Henry Daniel adında 17 yaşında bir de küçük oğulları bulunuyor.

Julia ile Danny, evlilikte 22 yılı geride bıraktılar. Fakat bu döneme gelmeleri çok da kolay olmadı. Özellikle de ilişkilerinin ve evliliklerinin başlangıcında Julia Roberts ile Danny Moder, magazin sayfalarında çeşitli dedikoduların odak noktasına oturdular.

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ÖNCE KARISINDAN BOŞANDI, SONRA JULIA İLE EVLENDİ

Bunun nedeni de tanıştıkları sırada Danny Moder'ın Vera Steimberg ile evli olmasıydı. Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra kısa sürede karısından ayrıldı. Sonra daha fazla beklemeden de Julia Roberts ile evlendi.

Roberts da o sırada Benjamin Bratt ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Roberts'ın, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı The Mexican filminin setinde Moder da kamera operatörü olarak görev alıyordu.

İkilinin setteki tanışması bir süre sonra büyük bir aşka dönüştü. İkisi de hayatlarındaki diğer kişilerle yollarını ayırdı ve 2002 yılında evlendiler.

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ONUN UĞRUNA KARISINI TERK ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYORDU

İşte o dönemde herkes Moder'ın, Julia Roberts uğruna karısını bırakıp yuvasını yıktığını ileri sürmüştü. Roberts'ın canı bu konu yüzünden çok sıkıldı.

Düğünden bir yıl sonra da iddialara bir son vermek için bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu "Benden ayrı olarak Daniel kendi hayatını düzene soktu. Ben de kendi hayatımı düzene soktum. Sanırım bunun nedeni, bizim aniden birbirimize aşık olmamız ve birlikte yaşamayı istememizdi" diye konuştu.

DÜĞÜN, BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE YAPILDI

Julia Roberts ile Danny Moder, 4 Temmuz 2002 yılında hayatlarını birleştirdi. Ama belki de bu söylentiler yüzünden çok fazla göz önünde olmak istemediler. Yani düğünleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti.

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Çift, yakınlarını ve dostlarını New Mexico'daki çiftliklerine davet etti. Onlara da 4 Temmuz'u yani ABD'nin bağımsızlık gününü birlikte kutlamak için bir parti verdiklerini söyledi.

Bir kutlama partisine gittiklerini sanan konuklar da onları kırmadı. Elbette o gece bir kutlama yapıldı ama bu Bağımsızlık Günü için değil Julia ile Danny'nin resmen hayatlarını birleştirmesi nedeniyle gerçekleşti.

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İKİZLER, DÜĞÜNDEN İKİ YIL SONRA DOĞDU: Çiftin ilk çocukları yani ikizler nikahtan iki yıl sonra dünyaya geldi. 2007 yılında da aralarına Daniel Henry katıldı. Daniel Mooder ve Julia Roberts, üç çocuklu mutlu hayatlarına devam ediyorlar.

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ÖZEL BİR KADIN FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

Julia Roberts, Pretty Woman filminden sonra kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı. O noktadan sonra da sadece işleriyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi. Buradan hareketle gelin, yıllar boyunca dünyanın en güzel kadını unvanını taşıyan Julia Roberts'ın özel hayatına da bir göz atalım.

KISA SÜREN EVLİLİK: Julia Roberts, ilk evliliğini Lyle Lovett ile yaptı. Bu evlilik 1993 ile 1995 arasında sürdü.





ALDATILINCA TERK ETTİ: Bunların yanı sıra Roberts, çok konuşulan bir ilişkisini de oyuncu Kiefer Sutherland ile yaşadı. Flatliners'daki rol arkadaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı ama aldatıldığını anlayınca yolları ayrıldı.





ÜNİVERSİTEYİ YARIDA BIRAKTI

Aslında Julia Roberts, çocukluk yıllarında veteriner olmak istiyordu. Aynı zamanda okul grubunda klarinet çalan Robert, yüksek öğrenim için Georgia Eyalet Üniversitesi'ni girdi ama okulu bitirmedi.

Hemen sonra oyunculuk kariyeri yapmak amacıyla New York'a gitti. Önce modellik yaptı. Ardından da Crime Story adlı bir yapımın bir sezonunda küçük bir rol üstlendi.

Sinemadaki en önemli çıkışını Liam Neeson, Justin Bateman ile birlikte oynadığı 1988 tarihli Satisfaction ile yaptı. Bir yıl sonra oyuncu olan ağabeyi Eric ile birlikte Blood Red için kamera karşısına geçti.

Küçük bir roldü ve sadece iki kelimelik bir diyaloğu vardı. Ama o da daha sonra filmden çıkarıldı. 1989 yılında Steel Magnolias filminde rol aldı.

BU FİLM DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sonra 1990 tarihli Özel Bir Kadın (Pretty Woman) geldi ve işte o filmle Julia Roberts, kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaptı. İşin ilginç yanı bu rol için ilk seçenek değildi.

Ondan önce Michelle Pfeiffer, Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, Daryl Hannah'a bu rol için teklif götürülmüş ama onlar reddetmişti. Sonunda rol Julia Roberts'ın oldu.

Bu, Richard Gere ile oynadığı bu film onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Film dünya çapında 500 milyon dolara yakın gişe yaptı. Aynı zamanda Roberts'a en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu olarak da bir Altın Küre kazandı. Sonra da kariyeri bugünlere kadar geldi.

OSCAR KAZANDI: Julia Roberts, 2000 yılında Steven Soderbegh'in yönettiği Erin Brockovich filmiyle Oscar kazandı. Bu Film ona başka önemli sinema ödüllerini de getirdi. Kariyerinde hızlı bir çıkış yakalamasını sağlayan Pretty Woman ile de Roberts çok sayıda ödül kazandı.