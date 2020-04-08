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Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Bu akşam mikrofon Betül’de

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Bu akşam mikrofon Betül’de
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BETÜL Demir, Demirören Medya’nın “Evde kal” çağrısıyla başlattığı #EvdeKal#MüzikleKal projesi kapsamında online konser verecek.

Ünlü şarkıcı, bu akşam saat 21.05’te Instagram hesabından (@demirbetul) canlı yayın yapacak. Demir, yayında hem şarkılarını seslendirecek hem de sevenleriyle sohbet edecek. Demirören Medya’nın kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı, “İnsanlara müzikle moral vermek ve günü güzelleştirmek bizim için çok kıymetli. Umarım herkesin keyif alacağı bir konser olur” dedi.

Bu akşam mikrofon Betül’de


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