Bu akşam mikrofon Betül’de

Ünlü şarkıcı, bu akşam saat 21.05’te Instagram hesabından (@demirbetul) canlı yayın yapacak. Demir, yayında hem şarkılarını seslendirecek hem de sevenleriyle sohbet edecek. Demirören Medya’nın kampanyasında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen şarkıcı, “İnsanlara müzikle moral vermek ve günü güzelleştirmek bizim için çok kıymetli. Umarım herkesin keyif alacağı bir konser olur” dedi.





