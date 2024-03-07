Bu aile bu kadarını kaldıramaz... Tehdit gibi sözler... Elimde çıplak pozların var... İstersem paylaşırım!

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Ağabeyi William, gelecekte kral olacağı için ne kadar ağırbaşlı yetiştirilip hayatını en azından kamera karşısında hep öyle geçirse de Harry her zaman bunun tam tersi bir profil çizdi.

Üstelik gençlik yıllarında adı, ardı ardına skandallara karıştı. Daha bir öğrenciyken uyuşturucu kullandığı için tedavi gördü. Ardından da dünyanın dört bir yanında çılgın partilerin değişmez konuğu oldu.

SKANDAL POZLARIN GERİSİ DE VARMIŞ!

İşte bunlardan bir tanesi diğerlerini geride bırakmıştı. 2012 yılında Prens Harry, ABD Las Vegas'ta çılgınlık sınırlarını zorlayan bir partiye katıldı.

Orada çekilen çıplak fotoğrafları da hem İngiliz hem dünya basınına bomba gibi düştü. O dönemde henüz 27 yaşında olan Harry'nin en çok skandal yaratan görüntüleriydi onlar.

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Aradan bunca zaman geçti ama Harry'nin ailesinin çok canını sıkan, aylarca basının manşetlerinden düşmeyen o fotoğraflarının izleri hala silinmemiş gibi görünüyor.

Çünkü o her tür sınırın aşıldığı partide bulunan kadınlardan biri Harry'ye bir tür tehdit savurdu: "Elimde o partide çekilen başka çıplak pozların da var. Onları paylaşabilirim."

HARRY'YE KIZGIN OLDUĞU İÇİN

2012 yılında Los Angeles'ta düzenlenen o partide bulunanlardan biri olan Carrie Royale adlı kadın, Harry'nin çıplak pozlarını yayınlayan The Sun gazetesine konuştu.

Royale, Wynn Otel'deki o partide Prens'in başka fotoğraflarının da çekildiğini ve onların da kendisinde olduğunu söyledi. Üstelik bununla kalmadı ve fotoğrafları "çok sevimli" olarak nitelendirdi.

Bu arada hemen hatırlatalım... Carrie Royale, Las Vegas'taki o partiye çağrılan bir grup striptiz dansçısından biriydi. Royale "O fotoğrafların hiçbiri daha önce görülmedi" diyerek bu konudaki çarpıcı bir ayrıntıyı da diye getirdi.

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Harry'nin o fotoğraflarının parti öncesinde havuz başında çekildiğini belirten Royale "İnsanlar onları görünce şok geçirecekler" diyerek sürdürdü sözlerini.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

52 yaşındaki Carrie Royale, söylediğine göre Harry'ye kızgın olduğu için şimdi onu bu pozları yayınlamakla tehdit ediyor.

Anlattığına göre Harry, anılarını topladığı Spare (Yedek) adlı kitapta ondan hiç söz etmediği için Prens'e kızgın olduğunu da saklamadı.

Royale "Bu pozları daha önce hiç paylaşmadım. Prens'e saygımdan dolayı yapmadım bunu. Ama şimdi artık fark etmez. O kesinlikle kahrolası bir idiyot" diye konuştu.

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Carrie Royale "Kitabında benden söz etmemesine biraz kızgınım. Yani demek istiyorum ki kitabında o geceden birçok şeyi atladı" dedi. Belli ki yok sayıldığı için Harry'ye kızgın olan Royale "Harry çok çılgındı, eğlenceyi seviyordu ve doğaldı. Peki bu nereye gitti?" diye konuştu.

'MEGHAN YAŞAM COŞKUSUNU ELİNDEN ALDI'

Royale, The Sun'a konuşurken Harry'nin karısı Meghan Markle hakkındaki görüşlerini de anlattı: " Sanırım Meghan, onun içindeki yaşama coşkusunu çekip aldı. Harry artık kesinlikle sıkıcı."

Royale, ailede baskın tarafın Markle olduğu görüşünü dile getirdi. "Sanırım Harry, artık eskiden olduğunun tam tersi yüzünü gösteriyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

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Bu arada, yıllar önce Harry'nin katıldığı ve skandala dönüşen partiyle ilgili anlattıklarına Prens'in ne tepki vereceğini umursamadığını da belirtti Royale. Ardından da Meghan'a şöyle seslendi:" Eğer kocasının eski görkemli günlerini görmek istiyorsa benim de etkin olduğum paralı siteye üye olması gerek."

Carole Royale "O geceyle ilgili olarak kamuoyunun bildiğinden çok daha fazlasını paylaşacağım. O fotoğrafları kesinlikle paylaşacağım" diyerek Harry'ye yönelik sözlerini sürdürdü.

Onun bu sözleri elbette İngiliz kraliyet ailesinin canını sıktı. Çünkü aile uzun zamandır çok daha ciddi sorunlarla uğraşıyor. Sitenin yöneticileri ise Carrie Royale'in kendilerinden izin almadan Harry'nin çıplak pozlarını yayınlayamayacağını belirtti.