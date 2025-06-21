Bu adamın yüzü nasıl gülsün! 'Kızımı zehirledin... İyice yoldan çıkardın'

Haberin Devamı

Tam sekiz yıl yani evliliklerinden bile uzun süren bir mücadelenin ardından resmen boşanan Angelina Jolie ile Brad Pitt, bir türlü huzuru bulamadı... İddialara bakılırsa özellikle de Brad Pitt.

Yollarını ayırmalarının ardından eski çiftin üçü biyolojik üçü evlatlık altı çocuğu annelerinin yanında kaldı. Ama diğer yandan babalarına da düşman oldular. Şimdilik ikizlerden Knox Leon hariç, çocukların hiçbiri Pitt'i bırakın görmek soyadını bile istemiyor.

Brad Pitt ise genç sevgilisi Ines de Ramon sayesinde biraz da olsa huzuru bulsa da çocuklarından yana yüzü gülmüyor.

ARALARINDA ŞİMDİ DE 'SHILOH KRİZİ' ÇIKTI

Son gelen iddialara göre Pitt ile Jolie arasında şimdi de "Shiloh krizi" yaşanıyor. İleri sürülenlere göre Brad Pitt, eski karısı Jolie'nin, artık 19 yaşına gelen kızları Shiloh'ya gereğinden fazla özgürlük verdiği düşüncesinde.

Haberin Devamı

Geçen ay 19 yaşına giren Shiloh'nun dans dersinden arkadaşı olan Keoni Rose ile samimiyeti, paparazzi fotoğraflarında da dikkat çekmişti. Pitt'in bu konuda bir itirazı yok. Ama yine de eski karısı Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocukları Shiloh ile yeteri kadar ilgilenmediğini ve ona hiç iyi örnek olmadığını düşünüyor Pitt.

Son dönemde başrolünü üstlendiği F1 adlı filmle gündemde olan Pitt'i endişelendiren Shiloh'nun hayatında bir baba figürünün noksan olması. Bunun da Angelina Jolie yüzünden olduğunu düşünüyor Pitt kaynaklara göre.

Bir kaynak bu konuda "Brad çok kızgın çünkü eski karısının Shiloh da dahil tüm çocuklarını kendisine karşı zehirlediğine inanıyor" diye konuştu.

Shiloh'nun dans derslerinden arkadaşıyla aşırı samimiyeti babası Brad Pitt'i endişelendiriyor. En büyük korkusu kızının ileride pişman olacağı tercihler yapması.

Haberin Devamı

KIZININ GELECEĞİNDEN KORKUYOR

Yine bu kaynağa bakılırsa Brad Pitt, kızı Shiloh'nun kimlerle arkadaşlık ettiğini, onlarla ne yaptığını bilmiyor. Yine de uzaktan da olsa kızının nasıl yaşadığını duyuyor ve haber alıyor.

Annesi Angelina Jolie'nin Shiloh'ya sınır çizmediğini tam tersine henüz bilincine varamadığı kadar özgürlük verdiğini düşünüyor. Bu durum da Brad Pitt'i kızının geleceği konusunda korkutuyor doğal olarak.

Pitt, kızının henüz çok genç ve kırılgan olduğunu görüyor. En büyük endişesi de gelecekte pişmanlık duyabileceği seçimleri bu yaşında yapması. Ama Jolie, onun kızıyla görüşmesine izin vermediği için de Shiloh ile bir baba kız gibi görüşemiyor bir türlü.

Haberin Devamı

Bu kaynaklara bakılırsa Pitt, kızıyla birkaç kelime olsun konuşup ona babaca öğütler verebilmek için kelimenin tam anlamıyla yanıp tutuşuyor. Ama çocukları çoktan ona karşı ceple aldığından bu konuda elinden de fazla bir şey gelmiyor.

Shiloh geçen yıl 18 yaşına girdiğinde dava açıp babasının soyadını kimliğinden resmen sildirmek için yasal başvuruda bulunmuştu. O da diğer kardeşleri gibi Brad Pitt ile görüşmüyor, soyadını da istemiyor.

Eski çiftin altı çocuğu içinde Pitt soyadıyla ilgili herhangi bir sorunu olduğunu açıklamayan tek kişi şimdilik ikizlerden erkek olanı Knox Leon.

Shiloh, geçen yıl 18 yaşına girer girmez babasının soyadı olan Pitt'i sildirmek için dava açtı.