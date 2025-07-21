'Bu adamdan iyi koca olmaz' demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

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İngiliz kraliyet ailesinin yüzünü durmadan kızartan Prens Andrew ile geçmişte bu konuda ondan hiç geri kalmayan eski karısı Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızları Beatrice'in yaşadığı tam da bu işte.

GİZLİ SAKLI EVLENDİLER

York Prensesi unvanını taşıyan Beatrice ile 2018'de flört etmeye başladığı iş insanı Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılında doya doya düğün bile yapamadan evlendi.

Geçen süreçte iki tane kız çocukları oldu. Önceki gün de evliliklerinin beşinci yılını kutladılar.

Baba tarafından İtalyan kökenli soylu bir aileden gelen Edoardo Mapellli Mozzi ya da yakınları arasındaki adıyla Edo, karısıyla evlendiği günün yıl dönümü için özel bir paylaşım yaptı.

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'NİCE KAHKAHA VE SEVGİ DOLU YILLARA': Beatrice ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mapelli Mozzi "Beşinci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, inanılmaz partnerim, eşlerin en güzeli ve harikası. Birlikte geçirdiğimiz her anın değerini biliyorum ve yolculuğumuz için minnettarım. Nice kahkaha ve sevgi dolu yıllara" diye seslendi Beatrice'e.





2018'DE AŞK BAŞLADI... İKİ YIL SONRA EVLENDİLER

Edoardo Mapelli Mozzi ile Prenses Beatrice, 2018 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. Zaten aynı yılın sonlarına doğru romantik bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.

Aslına bakılırsa 41 yaşındaki Mapelli Mozzi'yi İngiliz kraliyet ailesinin kabul edip etmeyeceği başlarda soru işaretiydi... Çünkü iş insanının, eski sevgilisi iç mimar Dara Huang'dan bir oğlu vardı. Çocuklu bir genç adamın aileye girmesiyle ilgili bu merak sadece bir yıl sonra giderildi zaten.

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2019 yılının eylül ayında Beatrice ile Edoardo nişanlandıklarını duyurdu. Beatrice sosyal medya kullanmadığı için bu mutlu haber, İngiliz kraliyet ailesinin resmi hesapları aracılığıyla açıklandı.

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İngiliz kraliyet ailesine doğan Beatrice ile damat Edoardo 2019 yılında nişanlandı.

DÜĞÜNLERİ BİRAZ BURUKTU

Bir yıl sonra da iki genç evlendi. Ama düğünleri öyle kraliyet ailelerinde alışıldığı üzere gösterişli bir şekilde olmadı. İki genç, sadece Kraliçe 2. Elizabeth ve kocası Prens Philip'in katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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O sırada Covid 19 pandemisi dünyayı esir aldığı için Beatrice ile Edoardo'nun düğünü de kapalı kapılar ardında yapıldı. İki gencin düğün pozları sonradan basına servis edildi.

Ama belli ki Kraliçe Elizabeth, torununun bu özel gününde yine de onun yüzünü güldürmek istedi ve düğünle ilgili talihsizliğin burukluğunu giderecek bir adım attı.

Daha önce 2020 yılının 29 Mayıs günü nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti.

EVLİLİK DÜNYAYA SÜRPRİZ OLDU: Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken beş yıl önce 19 Temmuz'da hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu. Bu, kraliyet ailesinde 235 yıl sonra gerçekleşen ilk "gizli düğün" oldu...

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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ ONA GELİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

Benjamin Wheeler'ın objektifine poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı.

Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI: Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.





İKİ TANE KIZLARI VAR: Beatrice ile Edo'nun ilk bebekleri Sienna Elizabeth, 2021 yılında dünyaya geldi. Bu yılın ocak ayında da 36 yaşındaki Beatrice, Athena Elizabeth Rose adını verdikleri ikinci kızını doğurdu.





İYİ BİR ÜVEY ANNE OLDU

Bu arada Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Christopher Woolf ya da aile içindeki adıyla Wolfie de babası ve üvey annesiyle yaşıyor.

Artık 8 yaşına gelen Wolfie, elbette sık sık ABD'de yaşayan annesini görüyor. Ama hayatını babası, üvey annesi ve iki küçük kız kardeşiyle İngiltere'de sürdürüyor. Kimi zaman üvey annesi Beatrice ve babasıyla birlikte kraliyet ailesinin etkinliklerine de katılıyor.