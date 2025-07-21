×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

'Bu adamdan iyi koca olmaz' demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Beatrice#Edoardo Mapelli Mozzi#İngiliz Kraliyet Ailesi
Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 08:31

Eski kuşakların söylediği gibi 'evlilik bir şans işi..' Kimi zaman her şeyin yolunda gideceğine dair bir inançla başlayıp kötü bitenleri de olur. Diğer yandan bazen de "Bu iş yürümez" diye başlayan evlilikler sağlam temeller üzerinde yükselir.

Haberin Devamı

İngiliz kraliyet ailesinin yüzünü durmadan kızartan Prens Andrew ile geçmişte bu konuda ondan hiç geri kalmayan eski karısı Sarah Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızları Beatrice'in yaşadığı tam da bu işte.

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

GİZLİ SAKLI EVLENDİLER
York Prensesi unvanını taşıyan Beatrice ile 2018'de flört etmeye başladığı iş insanı Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılında doya doya düğün bile yapamadan evlendi.

Geçen süreçte iki tane kız çocukları oldu. Önceki gün de evliliklerinin beşinci yılını kutladılar.

Baba tarafından İtalyan kökenli soylu bir aileden gelen Edoardo Mapellli Mozzi ya da yakınları arasındaki adıyla Edo, karısıyla evlendiği günün yıl dönümü için özel bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

'NİCE KAHKAHA VE SEVGİ DOLU YILLARA': Beatrice ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mapelli Mozzi "Beşinci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, inanılmaz partnerim, eşlerin en güzeli ve harikası. Birlikte geçirdiğimiz her anın değerini biliyorum ve yolculuğumuz için minnettarım. Nice kahkaha ve sevgi dolu yıllara" diye seslendi Beatrice'e.

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

2018'DE AŞK BAŞLADI... İKİ YIL SONRA EVLENDİLER
Edoardo Mapelli Mozzi ile Prenses Beatrice, 2018 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. Zaten aynı yılın sonlarına doğru romantik bir ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.

Aslına bakılırsa 41 yaşındaki Mapelli Mozzi'yi İngiliz kraliyet ailesinin kabul edip etmeyeceği başlarda soru işaretiydi... Çünkü iş insanının, eski sevgilisi iç mimar Dara Huang'dan bir oğlu vardı. Çocuklu bir genç adamın aileye girmesiyle ilgili bu merak sadece bir yıl sonra giderildi zaten.

Haberin Devamı

2019 yılının eylül ayında Beatrice ile Edoardo nişanlandıklarını duyurdu. Beatrice sosyal medya kullanmadığı için bu mutlu haber, İngiliz kraliyet ailesinin resmi hesapları aracılığıyla açıklandı.

Gözden KaçmasınAşkının meyvesini dokuz ay karnında taşıyıp doğurdu... Sonra da sırf iyiliği için biricik oğlunu üvey anne eline bıraktıAşkının meyvesini dokuz ay karnında taşıyıp doğurdu... Sonra da sırf iyiliği için biricik oğlunu üvey anne eline bıraktıHaberi görüntüle

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

İngiliz kraliyet ailesine doğan Beatrice ile damat Edoardo 2019 yılında nişanlandı.

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

DÜĞÜNLERİ BİRAZ BURUKTU
Bir yıl sonra da iki genç evlendi. Ama düğünleri öyle kraliyet ailelerinde alışıldığı üzere gösterişli bir şekilde olmadı. İki genç, sadece Kraliçe 2. Elizabeth ve kocası Prens Philip'in katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Haberin Devamı

O sırada Covid 19 pandemisi dünyayı esir aldığı için Beatrice ile Edoardo'nun düğünü de kapalı kapılar ardında yapıldı. İki gencin düğün pozları sonradan basına servis edildi.

Ama belli ki Kraliçe Elizabeth, torununun bu özel gününde yine de onun yüzünü güldürmek istedi ve düğünle ilgili talihsizliğin burukluğunu giderecek bir adım attı.

Daha önce 2020 yılının 29 Mayıs günü nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti.

Gözden KaçmasınBabasından yaşlı bir zenginle evlenmişti... Gizlice doğurduğu kızını gizlice büyüttü: Bebeğim iki yaşına geldiBabasından yaşlı bir zenginle evlenmişti... Gizlice doğurduğu kızını gizlice büyüttü: Bebeğim iki yaşına geldiHaberi görüntüle

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

EVLİLİK DÜNYAYA SÜRPRİZ OLDU: Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken beş yıl önce 19 Temmuz'da hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu. Bu, kraliyet ailesinde 235 yıl sonra gerçekleşen ilk "gizli düğün" oldu...

Haberin Devamı

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ ONA GELİNLİĞE DÖNÜŞTÜ
Benjamin Wheeler'ın objektifine poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı.

Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

Gözden KaçmasınDünyanın en ünlü evlilik dışı çocuğu... Babasının verdiği sus payı ile hayatını yaşıyor.. Lüks yatlar, özet jetler emrindeDünyanın en ünlü 'evlilik dışı' çocuğu... Babasının verdiği 'sus payı' ile hayatını yaşıyor.. Lüks yatlar, özet jetler emrinde!Haberi görüntüle

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

Haberin Devamı

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI: Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

İKİ TANE KIZLARI VAR: Beatrice ile Edo'nun ilk bebekleri Sienna Elizabeth, 2021 yılında dünyaya geldi. Bu yılın ocak ayında da 36 yaşındaki Beatrice, Athena Elizabeth Rose adını verdikleri ikinci kızını doğurdu.

Bu adamdan iyi koca olmaz demişlerdi... Üvey çocuk bile getirdi... Ama ünlü aile damadı bağrına bastı

İYİ BİR ÜVEY ANNE OLDU
Bu arada Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Christopher Woolf ya da aile içindeki adıyla Wolfie de babası ve üvey annesiyle yaşıyor.

 Artık 8 yaşına gelen Wolfie, elbette sık sık ABD'de yaşayan annesini görüyor. Ama hayatını babası, üvey annesi ve iki küçük kız kardeşiyle İngiltere'de sürdürüyor. Kimi zaman üvey annesi Beatrice ve babasıyla birlikte kraliyet ailesinin etkinliklerine de katılıyor.

Gözden KaçmasınZaten varlıklı bir ailede doğmuştu... Ama bu kadar renkli bir hayatı olacağını belki kendi bile tahmin etmiyorduZaten varlıklı bir ailede doğmuştu... Ama bu kadar renkli bir hayatı olacağını belki kendi bile tahmin etmiyordu!Haberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Beatrice#Edoardo Mapelli Mozzi#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!