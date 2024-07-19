'Bu adam kesin aldatır' diyorlardı... Birlikte bir yılı daha devirdiler! Uğruna üvey anne bile oldu

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Her iki grupta yer alanların düğünleri de uzun uzun konuşulur, gündemde kalır. Sadece evlenenler değil, kelimenin tam anlamıyla akın akın o törene gidenler de günlerce basının manşetlerine çıkar.

Bundan dört yıl önce, modern çağlarda eşine hiç rastlanmayan bir salgın hastalık nedeniyle "boynu bükük" evlenen bir çiftin düğünü de işte böyle çok konuşuldu.

Önlemler gereği öyle gösterişli bir tören olmadı onlarınki... Hatta ertelendikçe ertelendi ve sonunda sürpriz bir şekilde evlendiler.

Fotoğraflarına bakılırsa da törende öyle kalabalık bir davetli topluluğu da yoktu... Daha açık söylersek sadece iki tane önemli konuk ve birinci dereceden aile üyeleri onların mutluluğuna tanıklık etti.

O gün o çiftin evlenmesi sadece bu yüzden konuşulmadı elbette. Bu kadar konuşulmasının başka bir nedeni de vardı. Açıkça söylersek "damadı kimsenin gözü pek tutmamıştı..."

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Çok zengin bir aileden gelen ve yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken damadın bir de eski sevgilisinden bir oğlu vardı.

Herkes bu çiftin evliliğine kısa bir ömür biçti o gün. Ama onlar böyle düşünenleri iyice yanıltarak dört yılı geride bıraktılar. Bu arada bir de ortak çocukları oldu. Damadın eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da onlarla birlikte yaşamayı sürdürüyor.

KAPALI KAPILAR ARDINDA EVLENMİŞLERDİ

Böyle evlilik hikayelerini uzun uzun anlattığımız bu çift, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun büyük kızı Beatrice ile kocası Edoardo Mapelli Mozzi.

2020 yılında sadece Kraliçe ile kocası başta olmak üzere iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda konuğun katıldığı bir törenle evlenen Beatrice ile Edoardo ya da halk arasındaki adıyla Edo, önceki gün evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Bu özel gün için İngiliz kraliyet ailesinin damadı Edoardo Mapelli Mozzi, bir sosyal medya paylaşımı da yaptı. Nikah törenlerinde çekilen ve daha önce hiç görülmemiş olan bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı Mapelli Mozzi.

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Yemyeşil bir ortamda Beatrice'i öperken çekilen poza da "Dördüncü yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Her gün seninle çok özel. Seni çok seviyorum" mesajı eşlik etti. Edoardo Mapelli Mozzi'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Durmadan yarattığı skandallarla İngiliz kraliyet ailesinin başını ağrıtan Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın ilk çocuğu olan Beatrice ile İtalyan kökenli soylu bir aileden gelen Edoardo Mapelli Mozzi, 2020 yılında koronavirüs pandemisi koşullarında evlendi.

DÜĞÜN ERTELENDİKÇE ERTELENDİ

Windsor Şatosu'nda düzenlenen törene sadece Kraliçe ve kocası ile gelin ile damadın birinci dereceden yakın aile üyeleri katıldı.

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Beatrice belki hayalindeki gibi gösterişli ve kalabalık bir törenle evlenemedi ama babaannesi Kraliçe ona büyük bir jest yaptı.

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu.

O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti.

Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

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KENDİ DÜĞÜN TACINI TORUNUNA ÖDÜNÇ VERDİ: Beatrice'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.





AİLEYE GİREN İLK ÇOCUKLU DAMAT

Edoardo Mapelli Mozzi, Prenses Beatrice ile tanışmadan önce Harvard Üniversitesi mezunu mimar Dara Huang ile birlikteydi. Çiftin bir küçük oğlu da bulunuyor. Mozzi'nin oğluyla çok yakından ilgilendiği konuşuluyor. Mozzi, böylece aileye giren ilk çocuklu damat oldu.

Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie, zaman zaman babası ve üvey annesiyle birlikte tüm ailenin yer aldığı törenlere katılıyor.

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Küçük çocuk annesiyle birlikte değil babası, üvey annesi ve onların küçük kızı Sienna ile birlikte yaşıyor. Minik Wolfie'nin annesi ise oğlunu tatillerde görüyor.

Başarılı bir iç mimar olarak tanınan Dara Huang'ın çocuğunun İngiltere'de daha güvenli bir ortamda yaşamasından ve orada eğitim görmesinden mutluluk duyduğu biliniyor.

Mapelli Mozzi'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie, Buckingham Sarayı'nın sevilen üvey çocuğu olarak biliniyor. Küçük çocuk kimi zaman babası ve üvey annesiyle birlikte bütün ailenin katıldığı etkinliklere de gidiyor. Bu arada Edoardo ile Beatrice'in Sienna adında bir kızı olduğunu da hatırlatalım.





Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi Dara Huang, oğlunu istediği zaman görüyor. Ama onun İngiltere'de okumasından mutlu.

ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR

Buckingham Sarayı'nın 'çocuklu damadı' Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor.

2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi.

Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su.

Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

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GİYİM KUŞAMI BİLE DEĞİŞTİ

Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi, aileye girmeye hazırlandığı ilk dönemde geçmiş hayatına bakıp değerlendirenlerin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Yakışıklı fiziksel görüntüsü ve geçmişteki hareketli hayatı nedeniyle Beatrice'i üzeceğini düşünenler bile oldu.

Fakat gelişmeler bunun tam tersini gösterdi. Mapelli Mozzi ile evliliğinden bir kız çocuk sahibi olan Beatrice, eskisinden daha mutlu bir hayat sürmeye başladı.

Hatta evlenmeden önceki dönemde dünyanın en kötü giyinen ünlüleri arasında gösterilen Beatrice'in giyim tarzı da değişti.

Karı- koca birbirlerine uyumlu kıyafetlerle dikkat çekmeye başladı. Bu durum da "Herkes aksini düşündü ama evlilik Beatrice'e yaradı. Kocası da sanıldığının aksine sadık çıktı" yorumlarına yol açtı.