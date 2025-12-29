Bu acının tarifi yok… İnternetin ünlü annesi peş peşe iki evladını kaybetti: Bizim için dua edin

Haberin Devamı

Ünlü Amerikalı influencer geçen sene 9 yaşındaki kızı Abi’yi kaybettikten sonra bir kez daha evlat acısıyla sarsıldı.

Melissa Mae Carlton'ın en küçük kızı Molly, 9 yaşındaki kızı Abi'nin ölümünden bir yıl sonra, şüpheli bir kalp rahatsızlığı nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Peş peşe iki evladını birden kaybeden acılı anne geçtiğimiz gün bu korkunç haberi Instagram hesabından "Noel sabahı, tatlı Molly kızımız ve ablası Abi yeniden bir araya geldi. Yıkıldık. İnanamıyoruz. Şaşkın ve şoktayız. Travma ve kalp kırıklığıyla dolu bir günün ardından bitkin ve sarsılmış durumdayız" sözleriyle duyurdu.

Melissa Mae Carlton 2024 yılında 9 yaşındaki kızı Abigail'i sepsis nedeniyle kaybetmişti, tam Noel günü diğer kızı Molly'nin ani ölümü ünlü fenomeni adeta yıktı.

Melissa Mae Carlton kendisine "küçücük de olsa bir teselli" veren "tek şeyin" Molly'nin bir yıl önce ölen ablasını ne kadar "derinden" özlediğini bilmek olduğunu paylaştı.

İnternet fenomeni küçük kızı Molly’nin sık sık kendisine “Anne, Abi ne zaman geri gelecek?” diye sorduğunu söyledi.

Molly'nin yaşını belirtmeyen Melissa Mae Carlton kızının hastane yatağının başında babası Tom ile birlikte çekilmiş yürek burkan fotoğraflarını ve diğer birkaç tatlı kareyi paylaştı.

"Hayatımızın bundan sonra nasıl olacağından korkuyorum. Çocuklarımız için çok üzgünüm" diyen acılı anne sosyal medya takipçilerinden ailesi için dua etmelerini istedi.

Çiftin bir kızı ve bir oğlu daha var.

Bir sonraki paylaşımında Melissa, "bazı spekülasyonların" ardından Molly'nin ölümüyle ilgili bir güncelleme paylaşarak, "Öncelikle, aldığımız destek ve duaların yoğunluğu karşısında son derece duygulandık" diye yazdı.

Melissa, ilk müdahale ekiplerinin Molly'yi 15 dakika uzaklıktaki hastaneye götürmek için hızla gelmesinin ardından, kendisi ve Tom'un "en iyi koşullar ve en iyi sonuç için hizalandıklarına" inandıklarını açıkladı.

Acılı anne kızının kalbiyle ilgili bir sorun yaşadığını söylerken "Küçük bedeni çok mücadele etti. Ancak bize bu tür kalp krizinin çoğu durumda hayatta kalma şansının olmadığı söylendi" dedi.

“Bunu anlamak bile zor,” diyen ünlü influencer “Doktorlar Molly’nin genetik bir kalp rahatsızlığı olduğuna inanıyor ve ablası Abi’de de durumun böyle olabileceğinden şüpheleniyorlar.” dedi.

Melissa Mae Carlton “Bunu paylaşıyorum çünkü ani beklenmedik bebek ölümü (ABÖS) yaşayan aileler için kritik bir bilgi olabileceğine inanıyorum” derken 9 yaşındaki kızı Abi’nin Nisan 2024’te 9 yaşında sepsis nedeniyle ölmesiyle ilgili aldığı cevaplardan “hiçbir zaman tatmin olmadığını” itiraf etti.

Carlton ailesi iki çocuklarının ölümüne neden olan gerçek sebebi bulabilmek için ileri genetik araştırmalar yaptıracaklarını söyledi.