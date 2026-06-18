Bruce Willis'in eşinden yürek dağlayan sözler… ‘Kocam ölmedi ama ben onun yasını tutuyorum!’

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Bu herkesi üzen açıklamadan bir yıl sonra efsane aktörün FTD yani Frontotemporal Demans denen, demansın en kötü türlerinden birine yakalandığı ortaya çıktı.

Bir dönem peş peşe çektiği filmlerle sinema dünyasında bir aksiyon efsanesi haline gelen Bruce Willis ve ailesi için acı dolu süreç işte böyle başlamıştı…

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Aradan geçen 3 yılda hastalığı ilerleyen ve yavaş yavaş etrafıyla kurduğu iletişim kesilmeye, geçmişini unutmaya başlayan Bruce Willis artık aile evine yakın bir başka evde, 24 saat hemşire bakımında yaşıyor…

Ünlü oyuncunun 2009’dan beri evli olduğu, iki küçük kızının annesi Emma Heming bir yandan kocasına büyük bir vefayla bakarken bir yandan da onun hastalığıyla ilgili çalışmalar yapıyor, aynı durumdaki ailelere umut aşılamaya çabalıyor.

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Son 3 yıldır çok zor zamanlar geçiren eski model yaptığı son açıklamayla bir kez daha yürekleri burktu ve 71 yaşındaki kocasının Frontotemporal Demansla mücadelesi sırasında “sürekli yas içinde” olduğunu itiraf etti.

Kişilik ve dil yetenekleriyle bağlantılı beyin bölgelerinde hızlı bir gerilemeye neden olan bir demans türü olan FTD’ye yakalanan Bruce Willis’in eşi Emma Heming kocası hayattayken bile onun için yas tuttuğunu söyledi…

Efsane oyuncunun ailesi bu teşhis konduğunda çok üzülseler de deyim yerindeyse rahat bir nefes aldıklarını söylemiş ve "Bu acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak bir rahatlama." şeklinde bir açıklama yapmışlardı.

Emma Heming ve iki küçük kızı Mabel (14) ve Evelyn (12) ayrı bir evde yaşarken tam zamanlı bir bakım ekibiyle birlikte yakınlarda bir başka evde yaşayan Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı Rumer (37), Scout (34) ve Tallulah da efsane oyuncuyu hiç yalnız bırakmıyorlar.

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Demi Moore ve kızları Bruce Willis’in eşi Emma Heming’e ellerinden geldiğince destek olsalar da aslında yıllardır bütün yük eş olarak eski modelin omuzlarında…

Emma Heming geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında hastalığıyla boğuşan kocasına bakmanın nasıl bir şey olduğuna dair nadir bir açıklama yaptı ve 47 eski modelin ağzından bu acı sözler döküldü: “Sürekli keder içindeyim."

Emma Heming ​​FTD'nin "üç farklı varyantı" olduğunu ve Willis'in varyantının öncelikle iletişim yeteneğini etkilediğini açıkladı. "Bruce'un sahip olduğu varyant dili etkiliyor. Ama davranışı etkileyen başka bir varyant ve hareketi etkileyebilecek başka bir varyant daha var." Diyen Emma Heming kocasının hastalığının hafızayı etkileyen Alzheimer hastalığıyla karıştırdığını paylaştı.

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"Bu beynin farklı bir bölümü. Yani insanlar 'Ah, sizi hatırlıyor mu?' diyorlar. Evet, hatırlıyor çünkü Alzheimer'ı yok, FTD'si var" diyen Emma Heming daha önce Bruce Willis’in kendi hastalığının farkında olmadığını açıklamıştı.

Emma Heming yaşadığı hüznü anlatırken "Belirsiz kayıp" terimini ortaya atan Dr. Pauline Boss'tan alıntı yaptı ve bunun “yaşayan birinin yasını tutmak" anlamına geldiğini söyledi.

"Ve bu, demanslı birine bakan birçok insanın yaşadığı bir şey, çünkü o kişi fiziksel olarak orada, ama belki de zihinsel veya duygusal olarak orada değil" diyen Emma Heming hastalık sürecini anlatırken "Bence demansın her türünde yaşadığınız şey, hastalığın sizi alıp götürmesi. Bu hastalıklar sizi alıp götürüyor, bazen çok yavaş bir şekilde ve sürekli farklı kayıpların yasını tutuyorsunuz. Yani sürekli yas içindesiniz. Ben de bununla nasıl başa çıkacağımı öğrendim." dedi.

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Emma Heming geçen yıl kocası Bruce ​​Willis'e bakma deneyimini detaylandıran ve bakıcılara 'sevdiklerinin demansıyla başa çıkarken kendilerine nasıl bakacaklarını' öğrenmelerine yardımcı olan "Beklenmedik Yolculuk: Bakım Verme Yolunda Güç, Umut ve Kendinizi Bulmak" başlıklı bir kitap yayınlamıştı.

Eski model bu yılın mart ayında da farkındalık yaratarak, erken aşama araştırmaları finanse ederek ve bakıcılara destek vererek frontotemporal demansla mücadele etmeyi amaçlayan “Emma & Bruce Willis Fonu”nu kurdu.