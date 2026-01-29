Bruce Willis’in eşinden acı sözler… ‘Kocam hastalığının farkında değil’

Haberin Devamı

Usta aktörün 18 yıllık eşi Emma Heming geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında Bruce Willis’in hastalığının farkında olmadığını, Willis'in davranışlarının tamamen normal olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Ancak bu Bruce Willis’in hastalığını inkâr ettiği anlamına gelmiyor. Ünlü oyuncunun hastalığı aynı zamanda beyninin durumunu algılayabilmesine de engel oluyor.

Emma Heming kocasının durumunu anlatırken "Bence bu durumun hem nimeti hem de laneti bu, Bruce hiçbir zaman bu hastalığa sahip olduğunun farkına varmadı. Hiçbir zaman bağlantıyı kurmadı ve bundan gerçekten mutluyum, çünkü bu hastalığı bilmiyor" itirafında bulundu.

Bruce Willis’le evliliğinden 13 yaşında Mabel ve 11 yaşında Evelyn adında iki kızı olan Heming usta oyuncunun çevresindeki herkesi tanıdığını, çünkü Alzheimer hastalığı değil, bunama hastalığına yakalandığını da açıkladı.

Yaşadıkları zor süreç için "Sadece uyum sağlamayı ve onların bulunduğu noktada onlarla iletişim kurmayı öğreniyorsunuz” diyen Emma Heming Bruce Willis’İn hastalığının ne zaman başladığını bilmediğini de söylüyor.

Emma Heming daha önce kocasının hastalığının ilk belirtilerini gördüğünde bunun evlilikleri boyunca yaşadıkları iletişim sorunlarının bir sonucu olduğundan endişelendiğini de söylemişti.

"Yani, bunun hakkında gerçekten net bir cevabım yok ve sanırım asla da olmayacak. Ve bunu yaşayan birçok başka çift tanıyorum. Evliliğinizin dağıldığını düşünüyorsunuz, boşanmayı düşünüyorsunuz ve sonunda her şeyin bir şekilde anlam kazanmaya başladığı bir teşhis konuyor."

Bruce Willis’in hastalığı frontotemporal demansın tanısının konulmasının çok uzun zaman aldığını çünkü sıklıkla bipolar bozukluk, depresyon ve hatta orta yaş krizi olarak yanlış teşhis edildiğini söyleyen eşi teşhisi konulmadan önce evliliğinin durumunu sorguladığını itiraf etmişti.

Emma Heming kocası Bruce Willis hastalandıktan sonra 3 yıl ona kendisi bakmış daha sonra usta aktörün hastalığı ilerledikçe ve bakım ihtiyaçları arttıkça onu kendi evlerine yakın bir başka eve yerleştirerek 24 saat hemşirelerden bakım aldığı bir düzen kurmuştu.

Bu yüzden çok eleştiriye uğrasa ve “hasta kocasını başından attığı” yönünde yorumlara maruz kalsa da Emma Heming şu anda hem kızlarının hem de Bruce Willis’in daha rahat yaşadıklarını ve bu düzenden herkesin mutlu olduğunu söylüyor.

Efsane oyuncunun sağlık sorunları ilk olarak 2022'de, ailesinin emekli olduğunu açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

Ertesi yıl Willis'e frontotemporal demans teşhisi konuldu. Bu hastalık konuşmanın tamamen ortadan kalkması, davranış değişiklikleri ve hareket sorunlarıyla karakterize ilerleyici bir nörolojik ve tedavisi olmayan bir hastalık.