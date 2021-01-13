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Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu

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Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu
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Koronavirüs karantinasının ilk dönemini eski eşi Demi Moore'un evinde ve onunla evliliğinden dünyaya gelen kızları Scout, Rumer ve Tallulah ile birlikte geçiren Bruce Willis, şimdi de kurallara uymadığı için gündemde.

65 yaşındaki Willis, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Boynuna bir fular saran ünlü oyuncunun maske takma kuralına ise uymadığı görüldü.

Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu
Page Six'in haberine göre Bruce Willis, maskesiz bir şekilde girdiği eczaneden de bu nedenle kovuldu. Willis, ısrarla, maske takmayı da boynundaki fuları maske gibi kullanmayı da reddetti.
Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu
Ünlü oyuncu eczaneden çıktıktan sonra konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yanıt vermedi.
Bruce Willis maskesiz olduğu için eczaneden kovuldu


 

Demi Moore'dan boşandıktan sonra Emma Hemming ile evlenen Bruce Willis'in bu evliliğinden iki tane kızı dünyaya geldi.

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