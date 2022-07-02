Bruce Willis hasta olduÄŸunu bile bile Ã§alÄ±ÅŸmak istemiÅŸ

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'AFAZÄ° OLAN BAÅžKALARI GÄ°BÄ° Ã‡ALIÅžMAK Ä°STEDÄ°'

Konuyla ilgili olarak Los Angeles Times'a konuÅŸan Singer "MÃ¼vekkilim olan Bay Willis hastalÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸmak istedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÄ±pkÄ± afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanan ve Ã§alÄ±ÅŸmaya devam eden baÅŸkalarÄ± gibi bunu yapabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu" diye konuÅŸtu.

'COVID 19 PANDEMÄ°SÄ° SIRASINDA Ä°Åž Ä°MKANI SAÄžLADI'

Willis'in avukatÄ± Singer, aktÃ¶rÃ¼n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na raÄŸmen film Ã§ekmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bunun da Ã¶zellikle Covid 19 pandemisi sÃ¼resinde kamera arkasÄ±ndaki birÃ§ok kiÅŸiye iÅŸ imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

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YAPIMCI DERT YANMIÅž: BRUCE NEREDE OLDUÄžUNU BÄ°LE BÄ°LMÄ°YOR

Bruce Willis'in Ã¶nemli rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Midnight in the Switchgrass adlÄ± filmde onunla birlikte Ã§alÄ±ÅŸan yapÄ±mcÄ± Randall Emmett ise Willis'in durumunun iÅŸleri zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda yakÄ±n Ã§evresine ÅŸikayetÃ§i oldu. Los Angeles Times'Ä±n haberine gÃ¶re Emmett, niÅŸanlÄ±sÄ± Lala Kent'e "Daha fazla devam edemeyeceÄŸim. Bu Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Bruce repliklerinin hiÃ§birini hatÄ±rlayamÄ±yor. Nerede olduÄŸunu bilmiyor" diye sette yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±. Emmett, o sÄ±rada Bruce Willis'in afazi sorunu olduÄŸundan kendisinin haberi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da daha sonra bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda belirtti.

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Randall Emmett'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ise daha sonra US Weekly'ey yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada "Emmett, tam 15 yÄ±l boyunca Bruce Willis ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son derece gururlu. EÄŸer Bruce, film setinde olmak istemeseydi orada olmazdÄ±" dedi. Emmett'in sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Bruce Willis'in zamanÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k aktÃ¶rlerinden biri olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekleyip yapÄ±m ÅŸirketlerinin, hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden emekli oluncaya kadar sÃ¼rekli onu arayÄ±p birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediÄŸini vurguladÄ±.

AÄ°LESÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± ve bu nedenle oyunculuÄŸu bÄ±rakacaÄŸÄ± Ã¶nceki gÃ¼n ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir sosyal medya aÃ§Ä±klamasÄ±yla duyuruldu. Eski ve yeni eÅŸleri Demi Moore ve Emma Heming'in yanÄ± sÄ±ra kÄ±zlarÄ± Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzasÄ±yla yayÄ±nlanan bu aÃ§Ä±klama "Bruce'un harika hayranlarÄ±na" hitabÄ±yla baÅŸladÄ±. Aile tarafÄ±ndan yapÄ±lan bu ortak aÃ§Ä±klamada, 'Zor Ã–lÃ¼m'Ã¼n yÄ±ldÄ±zÄ±, efsane aktÃ¶r Bruce Willis'e 'Afazi' teÅŸhisi konulduÄŸu ve bu hastalÄ±ÄŸÄ±n da biliÅŸsel kabiliyetleri etkilediÄŸi belirtildi. Aile, bu geliÅŸmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun iÃ§in Ã§ok ÅŸey demek olan oyunculuk kariyerini bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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'BÄ°RLÄ°KTE GÃœNÃœMÃœZÃœ GÃœN EDECEÄžÄ°Z'

AÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle devam etti: "Bu, ailemiz iÃ§in gerÃ§ekten zorlu bir zaman ve aralÄ±ksÄ±z sevgi, merhamet ve desteÄŸiniz karÅŸÄ±sÄ±nda minnettarÄ±z. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir aile birliÄŸiyle bu sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz ve hayranlarÄ±nÄ±n da bunu bilmesini istedik, Ã§Ã¼nkÃ¼ onun sizler iÃ§in ve sizlerin onun iÃ§in ne demek olduÄŸunu biliyoruz. Bruce'un her zaman sÃ¶ylediÄŸi gibi "GÃ¼nÃ¼nÃ¼ gÃ¼n et" ve birlikte bunu yapmayÄ± planlÄ±yoruz. Sevgiler."Â Â

Tam adÄ± Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. AmerikalÄ± bir baba ve Alman bir annenin dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. ÇocukluÄŸunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleÅŸti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlÄ± televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuÅŸtu. Sonra da kariyerinde hÄ±zla yükseldi. Willis, kariyerinin ve ÅŸöhretinin de hem ilk hem de baÅŸarÄ±lÄ± döneminde 1987 yÄ±lÄ±nda Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kÄ±zÄ± dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boÅŸandÄ±. Oyuncu 9 yÄ±l sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kÄ±z çocuk sahibi oldu. Tam adÄ± Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi. AmerikalÄ± bir baba ve Alman bir annenin dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. ÇocukluÄŸunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleÅŸti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlÄ± televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuÅŸtu. Sonra da kariyerinde hÄ±zla yükseldi. Willis, kariyerinin ve ÅŸöhretinin de hem ilk hem de baÅŸarÄ±lÄ± döneminde 1987 yÄ±lÄ±nda Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kÄ±zÄ± dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boÅŸandÄ±. Oyuncu 9 yÄ±l sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kÄ±z çocuk sahibi oldu. ALMANYA'DA DÜNYAYA GELDÄ°

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BELÄ°RTÄ°LER YILLAR Ã–NCE BAÅžLAMIÅžTI

Bu arada Bruce Willis'te hastalÄ±ÄŸÄ±n etkilerinin bir anda Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bir sÃ¼redir bazÄ± tuhaf belirtiler gÃ¶sterdiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu belirtilerin Ã¶zellikle de son birkaÃ§ ayda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iddialar arasÄ±nda. Bruce Willis'teki bu deÄŸiÅŸimi en yakÄ±ndan gÃ¶zlemleyenlerden biri de 17 yÄ±l boyunca onun dublÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Stuart F. Wilson.

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'DÄ°KKATÄ° DAÄžINIK GÃ–RÃœNÃœRDÃœ'

Wilson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r deÄŸiÅŸmiÅŸti. Fakat bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸi de o kadar belirgin deÄŸildi. Afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan birkaÃ§ ay Ã¶nce ise Willis'in sette Ã§ok farklÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi Wilson. Ä°ngiliz The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re Stuart Wilson baÅŸlarda Willis'teki bu deÄŸiÅŸimleri onun Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve popÃ¼ler biri olmasÄ±na baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. DublÃ¶r Wilson "Biz bu tÃ¼r deÄŸiÅŸimleri Bruce Willis gibi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve Ã§ok popÃ¼ler olan kiÅŸilerde gÃ¶rÃ¼rdÃ¼k. Bazen onunla konuÅŸtuÄŸumuzda dikkati daÄŸÄ±nÄ±k gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdÃ¼. Fakat biz bu durumun bir anlamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ama o sÄ±rada baÅŸka ÅŸeyler olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederdik" dedi.

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'BÃ–YLE BÄ°R AÃ‡IKLAMA BEKLÄ°YORDUM'

Fakat, setlerde 17 yÄ±l boyunca Willis ile zaman geÃ§iren Stuart F. Wilson bir sÃ¼re sonra oyuncunun, unutkanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir sorunu olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. O dÃ¶nemde Willis'in belki de bazÄ± zor dÃ¶nemlerden geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini ifade eden Wilson "Ama o zaman bunun ne olduÄŸunu tam olarak bilmiyorduk" dedi. Wilson buna raÄŸmen yakÄ±n zamanda Bruce Willis'in saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Willis'in 17 yÄ±llÄ±k dublÃ¶rÃ¼, oyuncu ile en son AralÄ±k ayÄ±nda bir sette Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve onunla bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda bir yemekte bir araya geldiklerini sÃ¶zlerine ekledi.

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REPLÄ°KLERÄ°NÄ°N HATIRLATILMASI Ä°Ã‡Ä°N KULAKLIK KULLANIYORDU

Willis'in afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla ilgili bugÃ¼ne kadar bilinmeyen bazÄ± gerÃ§ekler de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Page Six'e konuÅŸan bir kaynak "BazÄ± biliÅŸsel problemleri vardÄ±" dedi. Bir baÅŸka kaynak da "Herkes biliyordu. BÃ¼tÃ¼n kamera arkasÄ± ve kamera karÅŸÄ±sÄ± ekibi" diye konuÅŸtu. Bu arada yine setlerde Willis ile Ã§alÄ±ÅŸan kaynaklardan biri de oyuncunun bir sÃ¼redir filmdeki repliklerinin kendisine bir gÃ¶revli tarafÄ±ndan hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± iÃ§in kulaklÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Son zamanlarda Willis'in sorunlarÄ±nÄ±n artÄ±k saklanacak durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten baÅŸka bir set çalÄ±ÅŸanÄ± da "Aksiyon sahnelerinde dublör kullanÄ±lmasÄ± normal. Fakat Willis'in rol aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer bazÄ± sahnelerde de dublörün kamera karÅŸÄ±sÄ±nda kalÄ±ÅŸ süresi giderek uzuyordu" diye konuÅŸtu. BaÅŸka bir kaynak da Willis'in sorunlarÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir keresinde bir film için sette sadece üç gün çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BUNAMA BELÄ°RTÄ°LERÄ° GÃ–STERDÄ°ÄžÄ° Ä°LERÄ° SÃœRÃœLMÃœÅžTÃœ

AslÄ±nda Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilerinin 2015 yÄ±lÄ±nda dikkat Ã§eker hale geldiÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼lenler arasÄ±nda. O dÃ¶nemde bazÄ± magazin bloglarÄ±nda Willis'in bir tÃ¼r "bunama" sorunuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren haberler Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 2015 tarihli bir blog paylaÅŸÄ±mÄ±nda Misery adlÄ± Broadway oyununda sahneye Ã§Ä±kan Willis'in repliklerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± iÃ§in kulaklÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Oyuncunun replikleri deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ve Ã§ok gergin olduÄŸu da iddialar arasÄ±ndaydÄ±. Ama oyunda gÃ¶rev yapanlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Willis bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen yine de Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. O dÃ¶nemde Willis'in bu durumu Ã¼zerinde Ã§ok da durulmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Al Pacino da zaman zaman repliklerini unuttuÄŸu iÃ§in kulaklÄ±k kullanÄ±yordu.

Ä°ÅžÄ°N ASLI SONRADAN ORTAYA Ã‡IKTI

Beyindeki bir iÅŸlev bozukluÄŸundan kaynaklanan ve kiÅŸinin konuÅŸma, duyduÄŸunu anlama gibi biliÅŸsel yeteneklerini kaybetmesine yol aÃ§an afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Bruce Willis ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek de geÃ§en nisan ayÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

MÃœLKLERÄ°NÄ° ARDI ARDINA SATTI

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re 67 yaÅŸÄ±ndaki Willis, aslÄ±nda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu ve durumun giderek daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸeceÄŸini fark ederek son yÄ±llarda sahip olduÄŸu mÃ¼lklerini birer birer sattÄ±. Ãœstelik de bu satÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§oÄŸu deÄŸerinden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyata yani "zararÄ±na" gerÃ§ekleÅŸti.

'ESKÄ°SÄ° KADAR PARA KAZANAMAYACAÄžININ FARKINDAYDI'Â

Page Six'in, Willis'in yakÄ±n dostlarÄ±na dayanarak verdiÄŸi habere gÃ¶re hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden kariyerini bitirme kararÄ± alan oyuncu, son birkaÃ§ yÄ±l iÃ§inde toplamda 65 milyon dolarÄ± bulan mÃ¼lklerini elinden Ã§Ä±kardÄ±. Willis'e yakÄ±n bir kaynak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Bruce uzun zamandÄ±r bu gÃ¼nlere hazÄ±rlanÄ±yordu. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na izin vermeyecek bir hale geleceÄŸinin, eskisi kadar para kazanamayacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndaydÄ±" dedi.Â

KENDÄ°NÄ° GÃœVENCE ALTINA ALMAK Ä°STEDÄ°

Bruce Willis'in bu kararÄ± almasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenlerinden biri kendini mali olarak gÃ¼venceye almak. Bir diÄŸer neden de hayatÄ±nÄ± "kÃ¼Ã§Ã¼ltmek" ve daha dar bir Ã§evrede ailesiyle birlikte daha Ã§ok zaman geÃ§irebilmek. Willis hakkÄ±nda konuÅŸan bu kaynak, "Bruce, kÃ¼Ã§Ã¼lmeye ve hayatÄ±nÄ± basitleÅŸtirmeye yÄ±llar Ã¶nce karar vermiÅŸti" diyerek aktÃ¶rÃ¼n mÃ¼lklerini satma nedenini de anlattÄ±.

'SIK GÄ°DEMEDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ä°Ã‡Ä°N SATTIK' DEMÄ°ÅžTÄ°

Bruce Willis ve eÅŸi Emma Heming, mÃ¼lklerini satmaya 2018 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ã–nce New York'taki bÃ¼yÃ¼k evlerini 17.75 milyon dolara sattÄ±lar. Bu malikane 2014 yÄ±lÄ±nda 12 milyon dolara satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu mÃ¼lkÃ¼n beÅŸ yatak odasÄ± ve beÅŸ buÃ§uk banyosu bulunuyor. Oyuncu,Â bu mÃ¼lkÃ¼ sattÄ±klarÄ± dÃ¶nemde, oraya sÄ±k sÄ±k gidemediklerini, sÃ¼rekli yaÅŸadÄ±klarÄ± California'ya uzak olduÄŸu iÃ§in satmaya karar verdiklerini sÃ¶ylemiÅŸti. Ã‡ift o dÃ¶nemde California Brentwood'ta 9.8 milyon dolara baÅŸka bir malikane satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

EN Ã‡OK BU SATIÅžTAN ZARAR ETTÄ°

Willis ile Emma Heming, yine 2018 yÄ±lÄ±nda Idaho Sun Valley'de bulunan malikanelerini 5. 5 milyon dolara satmÄ±ÅŸtÄ±. AslÄ±nda bu mÃ¼lk iÃ§in istenen Ã¼cret 15 milyon dolardÄ±. Yani Ã¼nlÃ¼ Ã§ift bu satÄ±ÅŸtan istediÄŸi kadar gelir elde edemedi, bir anlamda zararÄ±na sattÄ±.Â

O ADADAKÄ° Ä°KÄ° MÃœLKÃœNÃœ DE SATTI

Takvimler 2019 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken Willis ve eÅŸi Heming, Turks and Caicos AdalarÄ±'nda bulunan mÃ¼lklerini 27 milyon dolara elden Ã§Ä±kardÄ±. Bu satÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan Willis ile Heming'in elinde yine Turks and Caicos AdalarÄ±'nda bulunan Parrot Cay'da bir mÃ¼lkleri kalmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat geÃ§en yÄ±l o mÃ¼lk de 6 milyon dolara yeni sahibinin oldu.Â

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GENÄ°Åž AÄ°LESÄ° HEP YANINDA

Bu arada Bruce Willis'in geniÅŸ ailesi oyuncuyu bu zor gÃ¼nlerinde yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. Hem eski eÅŸi Demi Moore hem ÅŸimdi evli olduÄŸu Emma Heming ona destek olmak iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor. Willis en Ã¶nemli desteÄŸi de Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen yetiÅŸkin kÄ±zlarÄ±ndan gÃ¶rÃ¼yor. BoÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen yine de iyi dost olan Willis ile Moore'un kÄ±zlarÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medyadan babalarÄ±na olan sevgilerini ifade eden paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor. Bunlara bir Ã¶rnek de en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer Willis'ten geldi. 33 yaÅŸÄ±ndaki Willis, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen bir pozlarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±na paylaÅŸtÄ± ve "Seni Ã§ok seviyorum babacÄ±k. Bana bu kadar 'sersem' olmayÄ± Ã¶ÄŸrettiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼rler. Seninle gÃ¼lmeyi de Ã§ok seviyorum" diye yazdÄ±.

BABA- KIZ SEVGÄ°SÄ°

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Talullah Willis de Ã¶nceki gÃ¼n babasÄ±yla Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±na Instagram sayfasÄ±nda yer verdi. Willis, bir koltukta oturup birbirlerine sevgiyle gÃ¼lÃ¼mserken Ã§ekilen bu fotoÄŸraflarÄ± eÅŸliÄŸinde, babasÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra kendilerine destek veren herkese teÅŸekkÃ¼r etti.





COVÄ°D 19 KARANTÄ°NASINDA DA BÄ°RLÄ°KTELERDÄ°

Demi Moore ile Bruce Willis, Covid 19 nedeniyle uygulanan karantina sÄ±rasÄ±nda aynÄ± evde uzun sÃ¼re vakit geÃ§irdiler. Willis o dÃ¶nemde eski eÅŸi Moore, Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±, onlarÄ±n sevgilileri ve Moore'un asistanÄ±yla birlikte kaldÄ±. O sÄ±rada Ã§ekilen pozlarÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon sürecinin ilk döneminde en çok konuÅŸulan kiÅŸiler, bir zamanlar evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'du. 2000 yÄ±lÄ±nda boÅŸanan çift, bu uzun aranÄ±n ardÄ±ndan üç kÄ±zlarÄ± ve onlarÄ±n erkek arkadaÅŸlarÄ± hatta Demi Moore'un ekibinin bazÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte Moore'un evinde toplandÄ±. Bir örnek pijamalar giyip sosyal medya için poz verdiler. Birlikte nasÄ±l vakit geçirdiklerini yine sosyal medya üzerinden paylaÅŸtÄ±lar. Hatta bir ara Bruce Willis'in genç eÅŸiyle arasÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± bu yüzden eski eÅŸinin evine sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bile ileri sürüldü.

Sonra bunun gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Willis'in, yeni eÅŸinden olan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±ndan birinin oyun parkÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kaza yÃ¼zÃ¼nden sÄ±k sÄ±k doktora gitmesi gerektiÄŸi iÃ§in onlarÄ±n Los Angeles'tan ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z iyileÅŸince Willis'in genÃ§ eÅŸi de bu kalabalÄ±k aileye katÄ±ldÄ±. Bu kez de sosyal medyada onun da yer aldÄ±ÄŸÄ± pozlar paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ã–yle ya da bÃ¶yle eski Ã§ift Demi Moore ve Bruce Willis, dÃ¶rt duvar arasÄ±nda bile Ã§ok konuÅŸulmayÄ± baÅŸardÄ±lar.

UZUN EVLÄ°LÄ°K 2000 YILINDA SONA ERDÄ°

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak nitelendirilen Bruce Willis ile Demi Moore 1987 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout Willis adlÄ± Ã¼Ã§ tane kÄ±zlarÄ± oldu. Fakat mutlu Ã§iftin evliliÄŸi 2000 yÄ±lÄ±nda yolun sonuna geldi. Moore ile Willis boÅŸandÄ±lar.

KALABALIK AÄ°LENÄ°N MUTLULUK POZLARI

Moore daha sonra Ashton Kutcher ile evlendi. Ama eski eÅŸlerin dostluÄŸu hiÃ§ bitmedi. Hatta o dÃ¶nemde de Kutcher ile Moore- Willis Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± arkadaÅŸÃ§a gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi. Ashton Kutcher ile Bruce Willis da iyi bir iletiÅŸim iÃ§indeydi o dÃ¶nemde. Hatta kalabalÄ±k bir aile olarak sÄ±k sÄ±k objektiflere de takÄ±lÄ±yorlardÄ±. Moore ile Kutcher, 2013 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°NDEN Ä°KÄ° KIZI BULUNUYOR

Bruce Willis ise Demi Moore'dan boÅŸandÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re bekar kaldÄ±. Sonunda 2009 yÄ±lÄ±nda Emma Hemming ile evlendi. Ã‡ifin bu evlilikten iki tane kÄ±zÄ± bulunuyor. Willis'in yeni eÅŸi Emma ile eski eÅŸi Demi Moore da iliÅŸkilerini iyi bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.