Hastalıkla boğuşan oyuncunun eşine acımadılar: Ölünce parası ve malı sana kalacak diye bekliyorsun!

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İyi günde, kötü günde her zaman birlikteler. Son bir buçuk yıldır da ünlü babanın hastalığı bu kalabalık aileyi birbirine daha sıkı kenetledi.

Her özel günde onun iyi hissetmesi için herkes elinden geleni yapıyor. Tabii yine bir yanda eski eşi diğer yanda yeni eşi... Üstelik bütün bu gelişmeleri sosyal medyadan da paylaşıyorlar.

Ama bu durum son zamanlarda sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü... Bir grup kullanıcı, ailenin bu birbirine bağlılığına şapka çıkartıyor.

Karşıt grupta yer alanlar da özellikle ikinci eşinin sürekli ünlü oyuncuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapmasının altında pek de iyi niyet olmadığını ileri sürüyor.

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DEMANSA YAKALANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

"Kalabalık ve birbirine bağlı aile" deyince kimlerden söz ettiğimiz anlaşıldı büyük olasılıkla. Bir süre önce demansa yakalandığı açıklanan ünlü yıldız Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore ve şu anda evli olduğu Emma Hemming.

Sosyal medyada onları takip edenler Willis'in etrafındaki sevgi çemberini çok iyi biliyor zaten. Üstelik her iki evliliğinden dünyaya gelen kızlarına bir de torun eklendi bu yıl.

Yani onu sevgiyle kuşatan aile biraz daha büyüdü. Onlar yine özel günlerde eski eş, yeni eş ve çocuklar bir araya gelip kutlama yapıyorlar.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu durum da birçok kişi tarafından "Bruce ne kadar şanslı bir insan" yorumlarına yol açıyor. Ama Willis'in eşi Emma Heming'in son Instagram paylaşımı bu konudaki ikiye bölünmüşlüğü bir kez daha gözler önüne serdi. Heming'in 19'uncu evlilik yıl dönümü nedeniyle yaptığı bir paylaşım bu.

Bruce Willis ile evliliğinden iki kız çocuk annesi olan Heming'in paylaşımında çift bir bahçede görülüyor.

İkisinin de gözünde güneş gözlükleri var. Heming, doğrudan kameraya bakan eşinin yanağına sıcak bir öpücük konduruyor o paylaşımda.

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Genç kadının paylaştığı fotoğrafta bir de mesaj yer alıyor: " Bu özel adamla 16 yıl... Ona olan sevgim ve hayranlığım büyüyor."

Tabii ki bu paylaşıma Heming'in takipçilerinden çok sayıda kutlama ve destek mesajı geldi. Birçok kişi her ikisi için ama özellikle de demans için boğuşan Bruce'a dua ettiklerini belirtti.

YİNE DE AĞIR ELEŞTİRİLER ALDI

Fakat sosyal medya platformlarında Emma Heming'in sürekli olarak Bruce Willis ile ilgili paylaşımlar yapması bir kesimi kızdırdı.

Çünkü onlara göre Heming, kendisi de popülerliğini artırmak için sağlığını yitiren kocasını kullanıyor.

Birçok kişi Bruce Willis'in büyük olasılıkla bütün bu olup bitenlerin farkında bile olmayabileceğini çünkü bilişsel fonksiyonlarını yitirdiğini ileri sürdü.

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Bir kullanıcı 'Lütfen Bruce'un özel hayatına biraz saygı gösterin" diye seslendi.

Bu arada birçok kişi Emma Heming'i, hasta ve hayatını kontrol edemez halde olan kocası Bruce'u kendisine yarar sağlamak için bir tür reklam unsuru olarak kullandığını ileri sürdü.

Bunların yanı sıra bir kullanıcı çok daha ağır bir yorum yaptı: "Emma kocası öldükten sonra kendisine kalacak olan para ve mülklere hazırlık yapıyor" diye görüşünü belirtti.

Aslına bakılırsa bu acımasız yorumlara yol açan da daha önce Emma Heming'in "Kocam ne halde olduğunun farkında bile değil" sözleri...

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BU DURUMU DESTEKLEYENLER DE VAR

Fakat bütün bu ağır yorumların yanı sıra bu kalabalık aileyi destekleyenler de vardı. Eski ve yeni eşlerinden, çocuklarından gördüğü bu ilginin Bruce Willis'e iyi geleceğini savundu bu gruptakiler.

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Ayrıca bunun Willis ve ailesinin hayatı olduğunu, artık rahat bırakılmaları gerektiğini ve bu acımasız yorumları hak etmediklerini söyleyen çok sayıda kullanıcı da oldu.

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İLK GÖRÜŞTE AŞK

Evliliklerinin 16'ncı yılını kutlayan Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yılından bu yana evli. Anlattıklarına göre onlarınki "ilk görüşte aşk."

Emma Heming bir röportajında Bruce Willis ile tanıştıklarında neler hissettiğini şöyle anlatmıştı: Onu ilk gördüğümde ne kadar çekici, komik ve son derece yakışıklı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Bu benim onun hakkındaki ilk düşüncemdi."

Bruce Willis, ilk evliliğini 1987 ile 2000 arasında Demi Moore ile yaptı. Çiftin bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore boşanmış olsalar da birbirleriyle görüşmeyi sürdürüyor.

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Ünlü oyuncu, sağlık sorunları yaşadığı bu zor günlerde şu anda evli olduğu Emma Heming'in yanı sıra eski eşi Demi Moore'dan da destek görüyor. Eski ve yeni eşi ile kızları, Willis'in çevresinde bir sevgi çemberi oluşturmuş durumda.



Bruce Willis ile Emma Heming arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Willis 68, Heming ise 45 yaşında. Heming, oyuncunun hastalığının teşhisinden sonra yaptığı bir açıklamada "Aramızda yaş farkı olduğundan bir gün bazı sorunlar çıkacağını biliyordum" demişti.

Tam adı Walter Bruce Willis olan oyuncu 19 Mart 1955'te Almanya'da Idar Oberstein'da dünyaya geldi.

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin dört çocuğundan en büyüğü olan Willis, daha sonra ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı.

Çocukluğunu New Jersey'de geçirdi, daha sonra New York'a yerleşti. Bruce Willis, "Moonlighting" (Mavi Ay) adlı televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu. Sonra da kariyerinde hızla yükseldi.

Willis, kariyerinin ve şöhretinin de hem ilk hem de başarılı döneminde 1987 yılında Demi Moore ile evlendi. Bu evlilikten üç tane kızı dünyaya geldi. Willis ile Moore 2000'de boşandı. Oyuncu 9 yıl sonra Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de iki kız çocuk sahibi oldu.

Willis, ilk evliliğini hala çok iyi görüştüğü Demi Moore ile yaptı. Bu evlilikten üç tane kızı oldu. Hatta eski çiftin en büyük kızı Rumer, bir süre önce bir kız bebek dünyaya getirdi. Böylece Willis ile Moore, ilk kez büyükanne ve dede olma mutluluğunu yaşadı.