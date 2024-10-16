Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum... Ama onunla geÃ§irdiÄŸim her an minnettarÄ±m

Haberin DevamÄ±

GerÃ§ekten de hayatta Ã¶yle durumlar olur ki bir yandan deÄŸiÅŸtirmek istersiniz ama bu konuda elinizden bir ÅŸey gelmez...

Sahip olduÄŸunuz para ya da diÄŸer maddi varlÄ±klar da buna Ã§Ã¶zÃ¼m olmaz Ã¼stelik... Ä°nsan bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± hayatÄ±n sunduÄŸu gibi kabullenmek, bu duruma uyum saÄŸlamak ve Ã¶yle yaÅŸamak zorunda kalÄ±r.

HastalÄ±k ve Ã¶lÃ¼m bu konudaki en Ã§arpÄ±cÄ± iki Ã¶rnek...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ne yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n, insan ne kadar ayrÄ±calÄ±klÄ± ya da varlÄ±klÄ± olursa olsun bu iki konuda bazÄ± ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ ailelerinden biri tam da bÃ¶yle bir durumu yaÅŸÄ±yor...

BaÅŸlarÄ±na bir hastalÄ±k geldi. Ãœstelik bu hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã¶yle kolay bir tedavisi de yok. Ailesi de durumu Ã§oktan kabullendi ve hayatÄ±nÄ± buna gÃ¶re dÃ¼zenledi...

Bir yandan sÃ¶z konusu hastalÄ±kla ilgili olarak farkÄ±ndalÄ±k yaratmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken diÄŸer yandan da hasta olan Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla gÃ¼zel anÄ±lar biriktirmeye Ã§abalÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

GENÄ°Åž AÄ°LE HEP BÄ°R ARADA

AnladÄ±nÄ±z deÄŸil mi Bruce Willis ve ailesinden sÃ¶z ettiÄŸimizi?

Son iki yÄ±ldÄ±r frontotemporal demans ile boÄŸuÅŸan 69 yaÅŸÄ±ndaki Willis'in hayatÄ± artÄ±k eskisi gibi deÄŸil... HastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±nÄ± da yalnÄ±z baÅŸÄ±na sÃ¼rdÃ¼remeyen, konuÅŸma yetisi azalan Bruce Willis'in en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi geniÅŸ ailesi...

Yani ÅŸu an evli olduÄŸu Emma Heming, ondan dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±, eski eÅŸi Demi Moore ve onunla ortak sahip olduÄŸu Ã¼Ã§ yetiÅŸkin kÄ±zÄ±.

Her biri ellerine geÃ§en her fÄ±rsatta Bruce Willis'in yanÄ±na koÅŸuyor, Ã¶zel gÃ¼nlerde bir araya geliyorlar, Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu hayata baÄŸlÄ± tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Elbette en bÃ¼yÃ¼k sorumluluk eÅŸi Emma Heming'in omuzlarÄ±nda. Ama Willis'in eski eÅŸi Demi Moore da onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

ArtÄ±k kÄ±z kardeÅŸ gibi olan Emma ile Demi, kÄ±zlarÄ±yla birlikte Bruce Willis iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

HER ÅžEYÄ° OLDUÄžU GÄ°BÄ° KABUL EDÄ°YOR

Willis'in 1987 ile 2000 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Demi Moore, verdiÄŸi sÃ¶z nedeniyle onu hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.

Moore katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda da eski kocasÄ±nÄ±n durumunu ve tÃ¼m ailenin hastalÄ±kla nasÄ±l baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Son dÃ¶nemde Substance adlÄ± filmle gÃ¼ndemde olan Demi Moore, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Hamptons UluslararasÄ± Film Festivali'nde YaÅŸam Boyu BaÅŸarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'ne deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

O tÃ¶ren sÄ±rasÄ±nda da eski kocasÄ± Bruce Willis'in durumu hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Moore seyircilere yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Daha Ã¶nce de sÃ¶ylediÄŸim gibi hastalÄ±k hastalÄ±ktÄ±r. Siz de bunu derinden, olduÄŸu ÅŸekilde kabul etmelisiniz" dedi.

Haberin DevamÄ±

'ESKÄ°YE TUTUNURSANIZ OYUNU KAYBEDERSÄ°NÄ°Z'

O arada eski kocasÄ± Willis'in durumunun duraÄŸan olduÄŸunu yani hastalÄ±ÄŸÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda seyrettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

61 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore artÄ±k Willis'in eski halini sÃ¼rekli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin bir faydasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸindi. YapÄ±lmasÄ± gerekenin artÄ±k "yeni normalle" yÃ¼zleÅŸmek olduÄŸunu ifade etti.

ÃœnlÃ¼ oyuncu sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hayatta baÅŸÄ±na gelenleri olduÄŸu gibi kabul etmek gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± da buna dahil.

BakÄ±n Moore bu konuda neler sÃ¶yledi: "Eskiye tutunursanÄ±z bu kaybettiÄŸiniz bir oyun olur. Ama her ÅŸeyi olduÄŸu gibi kabul ettiÄŸinizde orada da bir gÃ¼zellik bulabiliyorsunuz."

Haberin DevamÄ±

Demi Moore, eski eÅŸiyle ne kadar vakitleri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini ama onunla birlikte geÃ§irdikleri her an iÃ§in minnettar olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

BOÅžANDILAR AMA ARALARINDAKÄ° BAÄž KOPMADI

Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliÄŸi Ã§oktan bitti, hatta Willis 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Emma Heming ile evli ama eski Ã§iftin dostluÄŸu asla bitmedi.

Kocaman bir aile olarak birlikteliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bunun nedenini de bundan birkaÃ§ ay Ã¶nce Moore'a yakÄ±n bir kaynak "Bu konuda bir sÃ¶zÃ¼ var" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



1987 yÄ±lÄ±nda evlenen Demi Moore ile Bruce Willis 2000 yÄ±lÄ±nda yuvalarÄ±nÄ± daÄŸÄ±tma kararÄ± aldÄ±. Ama ondan sonra da birbirlerinin hayatÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

Demi Moore, Ashton Kutcher ile evliyken de Bruce Willis, kendisinden genÃ§ model Emma Heming ile evlendikten sonra da.

Ã–zellikle de Willis'in Ã¶nce afazi sonra da frontotemporal demans hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eski eÅŸlerin yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, birbirlerine desteÄŸi daha da arttÄ±.

Ä°ÅŸte bunun ardÄ±ndaki sebep de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Â 'SENÄ° ASLA BIRAKMAYACAÄžIM' DÄ°YE YEMÄ°N ETTÄ°

Ä°nternetteki Radar adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re Demi Moore, yÄ±llar Ã¶nce Bruce Willis'i hiÃ§bir zaman terk etmeyeceÄŸine yemin etti... Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde de bu sÃ¶zÃ¼ne sadÄ±k kaldÄ±.

2022'de, Hollywood filmlerinin vazgeÃ§ilmez yÄ±ldÄ±zÄ± olan Bruce Willis'in biliÅŸsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± ailesi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

KÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Ã¼nlÃ¼ oyuncuya frontotemporal demans teÅŸhisi konuldu. O zor gÃ¼nlerde de eski eÅŸi Demi Moore hep onun, ÅŸu anda evli olduÄŸu Emma Hemin ve ondan dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n yanÄ±ndaydÄ±.

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan eski Ã§ifte yakÄ±n bir kaynak bu konuda "Demi her koÅŸulda onun yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±na yemin etti. Bruce, zorlu hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele ederken Demi'nin kalbi sÄ±zlÄ±yor" diye konuÅŸtu.

EÅžÄ° EMMA'YA YARDIMCI OLMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

AynÄ± kaynaÄŸa gÃ¶re Demi Moore, bu yeminine sadÄ±k kalmak iÃ§in Willis'in bakÄ±mÄ±nda ÅŸu anki eÅŸi Emma Heming'e de destek oluyor.

Yine Radar adlÄ± siteye konuÅŸan kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Demi Moore, zamanÄ±n akÄ±p geÃ§tiÄŸinin farkÄ±nda. Bu yÃ¼zden de mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca eski eÅŸinin yanÄ±nda olmaya ve hastalÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadelesinde ona ve karÄ±sÄ± Emma ile bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na yardÄ±m etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Demi Moore ile evliliÄŸinden Rumer, Tallulah ve Scout adÄ±nda Ã¼Ã§ tane yetiÅŸkin kÄ±zÄ± olan Willis'e geniÅŸ ailesi kol kanat geriyor.

KÃœÃ‡ÃœK ANLARDAN BÃœYÃœK MUTLULUKLAR Ã‡IKARIYORLAR

Arnold Schwarzenegger'Ä±n eski eÅŸi Maria Shriver'Ä±n Sunday Paper adlÄ± yayÄ±n organÄ±na konuk olan Emma Heming "BÃ¼tÃ¼n aile birlikte zaman geÃ§irmek iÃ§in Bruce'un yanÄ±nda yer alÄ±yor. Hissedilen bÃ¼yÃ¼k acÄ±ya ve yasa raÄŸmen onunla birlikte mutlu anÄ±lar biriktirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.

Heming, bÃ¼yÃ¼k ailenin her fÄ±rsatta bir araya geldiÄŸini ve hayatÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k mutluluklarÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ler Ã§Ä±karmakta ustalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Heming, kocasÄ± Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda eski eÅŸi Demi Moore'un gÃ¶sterdiÄŸi desteÄŸe minnettar olduÄŸunu da saklamadÄ±.

TANIÅžTIKLARI YIL EVLENDÄ°LER

Demi Moore ile Bruce Willis, 1987 yÄ±lÄ±nda bir film galasÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O dÃ¶nemde Moore, niÅŸanlÄ± olduÄŸu Emilio Estevez'den ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha o ilk karÅŸÄ±laÅŸmada ikisinin de kalbinde ÅŸimÅŸekler Ã§aktÄ±. Zaten kÄ±sa sÃ¼rede sonra da romantik iliÅŸkileri baÅŸladÄ±.

AynÄ± yÄ±l tanÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Moore ile Willis, hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi. Bu da doÄŸaÃ§lama bir ÅŸekilde oldu.

Bir gÃ¼n Las Vegas'ta bir yerde otururken Willis "SanÄ±rÄ±m seninle evlenmeliyiz" dedi. Moore Ã¶nce bunu ÅŸaka sansa da sonunda gerÃ§ek olduÄŸunu anladÄ±. Tabii ki hemen gidip evlendiler.

TORUN SEVÄ°NCÄ°NÄ° YAÅžADILAR

Bu ani nikahtan bir yÄ±l sonra da ilk kÄ±zlarÄ± Rumer dÃ¼nyaya geldi.

Bu arada belirtelim ki ÅŸu anda 35 yaÅŸÄ±nda olan Rumer pantneri Derek Richard Thomas ile birlikte bir kÄ±z bebek sahibi oldu. Bruce Willis ile Demi Moore da ilk torun sevincini yaÅŸadÄ± bu ÅŸekilde.

Â

Willis, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Emma Heming ile evli. 69 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶rÃ¼n 46 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ±, hastalÄ±k teÅŸhisinin ardÄ±ndan "KocamÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n benimkinden Ã¶nce bozulabileceÄŸini biliyordum. Ama bunun bu kadar erken olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" diye konuÅŸmuÅŸtu.