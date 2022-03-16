‘Bruce Willis demans’ iddiası

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İddialar, 66 yaşındaki oyuncunun son yıllarda çok fazla sayıda düşük bütçeli yapımda yer almasının sorgulanmasıyla ortaya atıldı. İddialara göre demans hastalığına yakalanan Bruce Willis, hâlâ oyunculuk yapabiliyorken kazanabileceği kadar para kazanmak amacıyla önüne gelen projeleri seçici davranmadan kabul ediyor. Willis’in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklıkla sufle aldığı da iddia ediliyor.

YÖNETMENİ DOĞRULADI

Geçen yıllarda Willis’le birlikte birçok filmde çalışan yönetmen Matt Eskandari’den, sosyal medyanın gündemine oturan bu iddiaları doğrulayacak bir yorum geldi. Eskandari, “Onunla birlikte dört film çektiğimiz için konuyu birinci elden biliyorum. Bruce gibi bir efsanenin durumunun gözlerinizin önünde kötüye gitmesi gerçekten üzücü. Bunu geçtiğimiz birkaç yılda onunla çalışırken gördüm” ifadelerini kullandı.