Kocanızın günden güne güçten düştüğünü görmek kolay değil

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BÜTÜN ÇABALARI BİRLİKTE GÜZEL ANLAR YARATMAK İÇİN

Bu arada aileye yakın kaynaklar da Willis ve geniş ailesinin mücadelesiyle ilgili bilgileri paylaşıyor. People dergisine konuşan Bruce Willis ve eşi Emma Heming'e yakın bir kaynak, tüm ailenin hayata olumlu açıdan bakmaya çalıştığını ve birlikte güzel anlar yaratmak için çaba harcadığını belirtti.

'KOCANIZIN GÜNDEN GÜNE GÜÇTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK KOLAY DEĞİL'

Dergiye konuşan kaynak, Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming'in bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba harcadığını belirtti. Kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu sözlerine ekledi. Onun vurguladığı bir başka ayrıntı da durumun Emma Heming için son derece zor olduğu. "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek eski model Heming'in durumunu özetledi.

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GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYOR

Bu arada Emma Heming'in, Bruce Willis'in sağlığıyla ilgilenmek üzere profesyonel yardım aldığı da belirtildi. Söz konusu kaynağın People dergisine verdiği bilgiye göre Heming, kocası için alanında en iyi doktorlarla da çoktan bağlantı kurdu. Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde Bruce ile ilgilenen yardımcılar var. Fakat yine de Emma onun güvenliğinden emin olmak için kocasının bakımıyla yakından ilgileniyor."

BEKLENEBİLECEK BİR DURUM AMA YİNE DE EMMA ŞOKE OLDU

Bruce Willis ile eşi Emma Heming arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Willis 67, Demi Moore'dan boşandıktan sonra evlendiği Emma Heming ise 43 yaşında. Hayatın genel akışı dikkate alındığında da Bruce Willis'in sağlığının kendisinden 24 yaş genç eşinden daha erken bozulması beklenebilecek bir durumdu. Fakat aileye yakın kaynak; afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtti.

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EN BÜYÜK ŞANSI KALABALIK AİLESİ

Bu arada sağlık sorunları söz konusu olduğunda, Bruce Willis'in en büyük şansının ailesi olduğu belirtiliyor. Sadece Emma Heming değil eski eşi Demi Moore da her koşulda Willis'in yanında. Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç yetişkin kızı babalarının iyi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor. Heming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kızı da babaları için büyük bir moral kaynağı. Hatta kalabalık ailenin, Willis ile Heming'in kızı Mabel'ın 10'uncu yaşını hep birlikte kutladığı da konuşuluyor.

Bruce Willis ile Emma Heming, 2009 yılında evlendiler. Çift, verdikleri bir röportajda birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti. Heming o röportajda Willis ile tanıştığında hissettiklerini şöyle anlatmıştı. "Onu ilk gördüğümde ne kadar çekici, komik ve son derece yakışıklı bir adam olduğunu düşünmüştüm. Bu benim onun hakkındaki ilk düşüncemdi."

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'BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK'

Bu arada çiftin bir filmin setinde değil de 2007 yılında gittikleri bir spor salonunda tanıştıklarını da hatırlatalım. Zaten tanışmalarından çok kısa bir süre sonra da birbirlerine aşık oldular. Willis, 2009 yılında W dergisine verdiği bir röportajda o ilk dönemde olanları şöyle anlatmıştı: "Cuma günü Emma New York'a dönmeden önce bir randevuya çıktık. O zaman da birbirimize aşık olduk.

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MOORE İLE HEMING KIZ KARDEŞ GİBİ

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming'in birbirlerini kız kardeş gibi gördüklerini de hatırlatalım. Demi Moore, geçen yıl Mart ayındaki Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı Instagram paylaşımında kendisine ilham veren kadınlardan da söz etmişti. Bu arada eski eşiyle evli olan Emma Heming'in adını da saydı. Moore, Heming'i "Kendini ailesine adamış güzel bir anne ve kesinlikle harika bir kadın" sözleriyle tanımladı. Sonra da birbirlerini kız kardeş diye çağırdıklarını ekledi. Demi Moore o paylaşımında "Bizim çocuklarımız kardeş, aile bağlarımızın bir ismi yok. Hayatın bu çılgın macerası içinde 'birleşik anneler" ve 'birbirine bağlı kız kardeşleriz" diye yazmıştı.