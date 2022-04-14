Brooklyn Beckham'ın kayınvalidesi 2. Abdülhamid'e ait elmas gerdanlığı taktı iddiası

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ANNESİ DE EN AZ GELİN KADAR DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere ve ABD'nin kalburüstü isimlerini bir araya getiren tören, Peltz ailesinin Palm Springs'teki okyanus manzaralı, milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşti. Gelin Nicola Anne Peltz hem güzelliğiyle hem de aylarca süren bir dizi hazırlığın ardından ünlü bir modaevi tarafından kendisi için özel olarak dikilen gelinliğiyle törenin yıldızı oldu. Fakat yemekleri ve kahvaltılarıyla iki gün süren düğünde aslında gelin Nicola Anne'den "rol çalan" bir kişi vardı.

GELİNİN ANNESİ DÜĞÜNÜN YILDIZLARINDAN BİRİYDİ

O da herkesin önceden tahmin ettiği gibi damat Brooklyn'in annesi Victoria Beckham değil, gelinin 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz idi. İlerleyen yaşına rağmen hala formunda olan eski model Claudia Heffner Peltz kızının düğününde sadece genç görünümüyle değil taktığı bir takıyla gündemin ilk sırasına yerleşti.

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DOĞUNUN YILDIZI ADINI TAŞIYOR

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Nelson Peltz'in eşi olan Claudia Peltz'in boynundaki göz kamaştıran elmas gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit'in koleksiyonunda yer aldığı ileri sürüldü. Dünyanın en pahalı elmaslarından biri olan elmas, Star of the East (Doğunun Yıldızı) adını taşıyor. 94.80 karat olduğu belirtilen bu elmasın, bir zamanlar 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı ileri sürülse de bu konuda kesin bir kaynak yok. Bu göz kamaştıran elmasın Padişah'ın elinden nasıl çıktığı da bilinmiyor.

BALAYINDAYKEN ELMASI SATIN ALDI

Bu iri elmas 19'uncu yüzyılda mücevherci Pierre Cartier'nin eline geçti. 1908'de Evelyn Walsh McLean, 120 bin dolara bu taşı Cartier'den satın aldı. McLean o sırada kocası Edward Beale McLean ile balayında bulunuyordu. Star of the East, 40 yıl boyunca yani ölümüne kadar McLean'in koleksiyonunda kaldı.

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ÖLDÜĞÜ SIRADA DA BOYNUNDA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Southern Inspired Dergisi'nde yer alan iddialara göre elmas, öldüğü sırada da McLean'in boynundaydı. Onun yanında da bir başka ünlü taş Hope Diamond (Umut Elması) McLean'in boynunu süslüyordu. Evelyn McLean'in ölümünden sonra hem Doğunun Elması hem de Umut Elması, Harry Winston'a satıldı. Amerikalı bir kuyumcu olan Winston daha sonra Umut Elmas'ını Smithsonian Institution'a bağışladı.

MISIR KRALI'NA SATILDI: Doğunun Elması ise Harry Winston tarafından Mısır Kralı Faruk'a satıldı. Fakat ileri sürülenlere göre Kral, bu taş için herhangi bir ödeme yapmadı. Kral Faruk'un tahtını kaybetmesinden sonra Doğunun Yıldızı, bir kez daha el değiştirdi. Mısır Hükümeti elması, Harry Winston'a geri gönderdi. O da 1978'de şirketinin 50'inci yılı kutlamaları kapsamında bu gösterişli elması New York Modern Sanat Müzesi'nde sergiledi. Daha sonra elmasın bir süre adı belirtilmeyen bir koleksiyonerin elinde kaldığı da iddialar arasında. 1984'te tekrar Harry Winston'ın eline geçen elmasın ondan sonraki yolculuğu ise net olarak belli değil.

SERÜVENİ AHMEDABAD'DA BAŞLADI

Doğunun Yıldızı elmasının "anavatanının" Hindistan'ın Ahmedabad kenti olduğu sanılıyor. O dönemde 157.25 karat olduğu belirtilen elması, 17'inci yüzyıl ortalarında Fransız mücevherci Tavernier satın aldı. Bu iri elması Tavernier, 94.78 karat olarak armut biçiminde kesti. O arada İran'a ulaşan elmasın 19'uncu yüzyılda Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in koleksiyonuna dahil olduğu ileri sürülüyor. Yine iddialara göre Hope Diamond da (Umut Elması) 2. Abdülhamit'in koleksiyonunda bulunuyordu. Doğunun Yıldızı adlı elmasın Peltz ailesinin eline nasıl geçtiği ise bilinmiyor. Büyük olasılıkla bir müzayededen alındığı tahmin ediliyor.