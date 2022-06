Düğünden iki ay sonra balayı: Öpmeye doyamadı

Haberin Devamı

GECİKMELİ BALAYI

İşte şimdi geçtiğimiz 9 Nisan'da evlenen ünlü çift, iki aydan fazla bir süre sonra gecikmeli balayına çıktı. Dünyanın en gözde tatil beldelerinden birini tercih eden çift, gittikleri her yerde de aşklarını gözler önüne seriyor.

DÜĞÜNDEN İKİ AY SONRA

Bu ünlü ve genç çift, David ve Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Brooklyn ile Amerikalı model, oyuncu Nicole Peltz'den başkası değil. ABD'nin önde gelen zengin ailelerinden birine mensup olan Peltz ile Beckham, gelinin ailesine ait Florida'daki malikanede evlenmişti. Fakat hemen balayına çıkmadılar bunun için de düğünün üzerinden yaklaşık iki ay geçmesini beklediler. Şimdi gecikmiş balayını Fransa'da St. Tropez'de geçiriyor Beckham ve Peltz.

Haberin Devamı

ÖPÜCÜK YAĞMURU

Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki Nicola Peltz, önceki gün St. Tropez sokaklarında objektiflere takıldı. Birbirlerini öpmeye doyamayan çift, akşam yemeği için bir restorana oturdu. Orada da sevgi gösterilerini sürdüren çift, yine birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu. Brooklyn Beckham, bej ağırlıklı spor bir kıyafet giyerken Nicola Peltz'in çok şık bir yazlık elbise giydiği görüldü.

Nicola Peltz ile Brooklyn Beckham, ünlülerin akın ettiği bir tatil beldesi olduğu için paparazzilerin de "pusuya yattığı" St. Tropez'de, görüntülendiklerini fark ettiler ama bu durum onların sevgi gösterilerini engellemedi. Bu arada genç çift balayı tatilinde çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Haberin Devamı

'BALAYIMIZIN İLK GÜNÜNDE DÜĞÜN ŞARKIMIZI DUYDUK'

Bunlardan biri de çok ilgi çekiciydi. Brooklyn Beckham'ın paylaştığı videoda çift, gittikleri bir restoranda canlı müzik dinliyor. Büyük olasılıkla onlara jest olsun diye de gece kulübündeki şarkıcı çiftin düğününde de seslendirilen Can't Help Falling in Love adlı şarkıyı söylemeye başladı. Bu durum da Beckham ve Peltz'i heyecanlandırdı. Brooklyn Beckham o anları Instagram hesabında "Balayımızın ilk gününde, düğün şarkımızı duyduk" notuyla paylaştı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, geçtiğimiz hafta sonu çiçeği burnunda gelinin yaptığı bir açıklama nedeniyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Evlendikten sonra hem kocasının soyadını alan hem de ona kendi soyadını veren Nicola Peltz, kocası Brooklyn'in kariyer seçimlerinde anne ve babasının etkisinde kaldığını, herkesi memnun etmek için üzerinde bir baskı hissettiğini söylemişti. Bu durum da Beckham çifti ile yeni evliler arasında yeni bir gerilim yaşanıp yaşanmadığını sorusunu gündeme getirmişti.

Haberin Devamı

Basına da yansıyan iddialara göre Beckham çifti oğullarının gelin Peltz'in soyadını almasından çok da memnun olmadı. Yine söylenenlere göre bu durumu çok açıkça dile getirmeseler de bazı sosyal medya paylaşımlarıyla düşüncelerini gözler önüne serdiler.

Haberin Devamı

Nicola Anne Peltz, Tatler Dergisi'ne verdiği röportajda kocası Brooklyn'in kariyer seçiminde "herkesi memnun etmek için" üzerinde yoğun bir baskı hissettiğini söyledi. Nicola Peltz, doğrudan isin vermedi ama Brooklyn'in bir dönem çabaladığı fotoğrafçılık kariyerine, büyük olasılıkla annesi ve babasının yönlendirmesiyle başladığını ileri sürdü. Nicola Anne Peltz'in bu sözleri, isimlerini doğrudan söylemese de David ve Victoria Beckham çiftini hedef aldığı şeklinde yorumlandı. Brooklyn Beckham, fotoğrafçılık konusunda beklenen başarıyı yakalayamayınca gurmeliğe yöneldi.

'BENİM BABAMDAN NASİHAT ALIYOR'

Nicola Anne Peltz, aslında Brooklyn'in fotoğrafçılık yapmayı sevmediğini ve bunu kendisine söylediğini sözlerine ekledi. Peltz, Brooklyn'in kariyer seçimi konusunda kendi babası milyarder iş insanı Nelson Peltz'ten tavsiye aldığını da belirtti. Beckham ailesinin gelini bu konuda Brooklyn, babası Nelson Peltz'i arayıp da yaptığı işler hakkında ne düşündüğünü sorduğunda mutlu olduğunu belirtip "Onu babamdan bir şeyler öğrenirken seyretmeyi seviyorum" dedi.

Brooklyn Beckham bir ara da fotoğrafçı olarak lanse edilmişti. Fotoğrafçılık konusunda da eğitim almayan Beckham, bir dönem setlerde, elinde pahalı objektif ve makinelerle görüntülenmişti. Fakat görünüşe göre o işi bırakıp bu kez de yemek pişirmeye el attı. Yine de bu konuda özellikle sosyal medyada çok eleştiriliyor. Birçok kişi ona hitaben "Kendine gerçek bir iş bul" diye seslenen mesajlar paylaşıyor. Bazı kişiler de Brooklyn'in, gerçek şeflerin emeğine saygısızlık edip onların hakkını yediğini savunuyor.

4 MİLYON DOLAR HARCANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

David Ve Victoria Beckham'ın dört çocuğundan en büyüğü olan Brooklyn Beckham, 9 Nisan'da bir süredir birlikte olduğu oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. Bütün dünyanın, daha bir yıl öncesinden merakla beklediği tören, gelinin babası milyarder Nelson Peltz'in Florida, Palm Springs'teki milyon dolarlık okyanus manzaralı malikanesinde yapıldı. Sadece ABD'nin değil, dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in kızının düğünü için 4 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

BİRBİRLERİNİN SOYADLARINI ALDILAR

Brooklyn Beckham ile 27 yaşındaki gelin Nicola Anne Peltz'in düğününe, İngiltere ve ABD'den 300'ü aşkın ünlü konuk katıldı. Törenle ilgili en çok konuşulan ayrıntılardan biri de her ikisinin de "ölüm onları ayırana kadar" birlikte olma sözü verdikten sonra birbirlerinin soyadlarını alma kararıydı. Buna göre gelin Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adını kullanmaya başladı. Hatta yeni evliler törenin hemen ardından bu konuda ne kadar ciddi olduklarını göstermek için sosyal medyadaki isimlerini de değiştirdiler.